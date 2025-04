Smart vient de dévoiler la version ultra-performante de sa nouvelle voiture électrique, voici la nouvelle Smart #5 Brabus. La nouvelle concurrente de la Tesla Model Y Performance.

Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La gamme Smart #5 s’apprête à accueillir une nouvelle venue, et pas des moindres : la version Brabus, attendue comme le sommet de la gamme, à la fois sur le plan technique et stylistique. Pour rappel, les versions Brabus sont les versions les plus performantes chez Smart.

Plus de 600 ch sous le capot

Avec 475 kW de puissance (soit 646 chevaux) et un couple de 710 Nm, la Smart #5 Brabus expédie le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, tout en conservant une transmission intégrale (4×4). La vitesse maximale passe de 200 à 210 km/h.

Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Côté batterie, on retrouve le pack de 100 kWh (94 kWh utiles) commun aux versions haut de gamme du Smart #5, avec une autonomie homologuée à 540 km selon le cycle WLTP. La consommation (en incluant les pertes d’énergie liées à la recharge) est annoncée à 19,9 kWh / 200 km.

Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La recharge ne déçoit pas non plus, avec jusqu’à 400 kW en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en 15 minutes seulement sur les bornes compatibles.

Un design très légèrement revu

Comme sur la Smart #1 et la #3, Brabus n’a pas simplement boosté les moteurs. La signature visuelle est bien présente, avec un kit carrosserie spécifique, des jantes Monoblock Z de 21 pouces, des étriers de frein rouges, une calandre plus expressive, et bien sûr les traditionnels badges Brabus. L’ensemble donne un look plus musclé.

Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid

L’habitacle n’est pas en reste : sièges en Dinamica microfibre, ambiance lumineuse personnalisable (256 couleurs), système audio Sennheiser 20 haut-parleurs avec Dolby Atmos, affichage tête haute en réalité augmentée et double écran OLED de 13 pouces sont au menu. Sans oublier le toit panoramique, le hayon mains libres, la pompe à chaleur ou les aides à la conduite les plus avancées de la marque pour la conduite semi-autonome de niveau 2.

Prix, disponibilité et concurrence

Avec cette version Brabus, Smart ne cherche pas à séduire le grand public, mais bien à marquer les esprits. Dans un marché où les SUV électriques se multiplient, cette #5 radicale vient jouer sur le terrain de la Tesla Model Y Performance.

Smart #5 Brabus // Source : Robin Wycke pour Frandroid

La Smart #5 est disponible à partir de 61 600 euros. Il faut ajouter 980 euros en version peinture matte. La Smart #5 classique démarre à partir de 46 600 euros.