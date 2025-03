BYD présente un SUV électrique ultra performant qui se recharge aussi vite qu’un plein d’essence

BYD est en forme : le constructeur chinois vient de présenter une nouvelle plateforme offrant des puissances de charge hallucinantes et deux voitures électriques qui en découlent. Parmi eux, le SUV Tang L, une version allongée et améliorée du Tang déjà disponible en France.

BYD Tang L // Source : BYD

BYD vient de présenter son vaisseau amiral, un beau bébé de 5 m. Il s’agit du BYD Tang L. Entre l’utilisation d’une nouvelle plateforme, 7 places et une batterie XL, voici ce qu’il faut savoir sur la plus haut de gamme des BYD, hors modèle de la marque Denza.

Le BYD Tang L est un beau bébé

Par l’ajout du « L » derrière le nom Tang, on a tendance à penser qu’il s’agit d’une version longue du BYD Tang. Et ce n’est pas une mauvaise intuition. Avec 5,04 m, ce Tang L est 7 cm plus long que le Tang. La largeur approche les 2 m et la hauteur est de 1,76 m, d’après le site officiel. L’empattement de 2,95 m offre la perspective d’un espace intérieur remarquable.

Le Tang L adopte le nouveau design « Loong Face », que l’on retrouve sur d’autres modèles récents comme l’Atto 2. Il s’agit de phares avant reliés par une calandre fine et pleine. On remarque aussi des projecteurs longue portée installés plus bas dans le bouclier, au-dessus d’une entrée d’air, à la manière d’un Audi Q6 ou d’un Porsche Macan, tandis que le Lidar sur le toit fait inévitablement penser à Volvo.

De profil, on note quelques originalités de style, notamment à l’avant avec un extracteur d’air, un bas de caisse nervuré et des passages de roues marqués. Des éléments dont on perd l’habitude avec les voitures électriques cherchant un Cx le plus faible possible. Cependant, les poignées de portes sont bien intégrées à la carrosserie, comme sur la plupart des voitures électriques.

À l’arrière, les ailes sont elles aussi nervurées, comme les portes avant, tandis que le hayon est traversé par un bandeau lumineux, suivant la tendance actuelle.

Un habitacle très spacieux

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJÀ en promotion La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas. Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Avec un empattement de 2,95 m et une largeur de 2 m, l’habitacle du BYD Tang L est particulièrement spacieux. Il suffit de regarder la largeur de l’accoudoir, digne d’un Toyota Land Cruiser Série 100.

BYD a utilisé des plastiques souples sur la plupart des surfaces, ainsi que des matériaux fabriqués à partir de bambou et de panneaux de bois. Sur cette planche de bord, on remarque un grand écran central de 15,6 pouces au format 16:9, ainsi qu’une instrumentation LCD située derrière le volant. BYD a fait le choix de ne pas intégrer les instruments de conduite et l’écran d’infodivertissement dans un seul bloc, ce qui a pour effet d’ouvrir l’habitacle vers l’extérieur et d’annuler l’effet cocon que l’on retrouve avec ce type de configuration.

BYD Tang L // Source : BYD

Parmi les équipements, on note la présence d’un système audio premium, de la recharge sans fil pour smartphone, d’un diffuseur de parfum d’ambiance et d’un système de conduite intelligent « God’s Eye ».

La configuration de cet habitacle est en 2/3/2. Non, ce n’est pas une composition d’équipe de foot, mais bien le nombre de places par rangée, ce qui signifie que le BYD Tang L peut accueillir sept passagers. Tous ses sièges sont en cuir, et les assises des premier et deuxième rangs sont chauffantes et ventilées.

Électrique ou hybride rechargeable

Deux types d’énergie seront présents dans la gamme du BYD Tang L. Les versions électriques utilisent une batterie BYD Blade de 100,5 kWh. Une déclinaison mono-moteur offre une puissance de 670 chevaux, tandis qu’une version bi-moteur propose une transmission intégrale et surtout 1 086 chevaux. Selon la version, l’autonomie CLTC atteint 560 km, 600 km ou 670 km, soit respectivement en cycle WLTP : 476 km, 510 km et 570 km environ.

Avec une telle puissance, ce gros SUV ne met pas longtemps à atteindre 100 km/h : le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,6 secondes et le 100 à 200 km/h en 6,19 secondes. La vitesse de pointe est de 287 km/h, des chiffres capables de rivaliser avec le Tesla Model Y Performance.

BYD Tang L // Source : BYD

Mais là où le BYD Tang L impressionne, c’est par son architecture 1 000 V apportée par la nouvelle plateforme Super E. Cette batterie 10C serait capable de supporter 1 000 A et une puissance de charge de 1 000 kW. Bien que cette puissance ne suffirait pas à faire repartir la DeLorean dans le futur (2,21 GW nécessaires), elle permet de récupérer 400 km en seulement 5 minutes.

Pour l’instant, aucune borne en France ne propose une telle puissance, et elles sont même rares en Chine. BYD prévoit d’en déployer 4 000 en Chine avec une puissance maximale de 1 360 kW – n’essayez pas de mettre les doigts dans la prise, car il s’agit de la charge de voiture électrique la plus puissante au monde !

Une version hybride rechargeable est également au programme. La puissance du moteur 1,5 litre turbo est de 156 chevaux, couplée à deux moteurs électriques délivrant au total 271 chevaux. Selon la version, l’autonomie en tout électrique, en cycle CLTC, est annoncée à 135 km, 150 km ou 165 km, soit 115 km, 127 km ou 140 km environ en cycle WLTP.

En Chine, BYD a déjà ouvert les précommandes de ce grand SUV Tang L. La fourchette de prix pour la version électrique est de 280 000 à 360 000 yuans, soit 35 448 à 45 577 euros. De quoi faire rêver… Si BYD décide d’exporter un tel modèle vers l’Europe, son prix aura vraisemblablement du mal à être contenu sous les 50 000 euros – le Tang actuel, bien moins évolué technologiquement, est proposé à partir de 69 990 euros.