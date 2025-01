Cette borne Huawei veut rendre la recharge des voitures électriques plus simple qu’un plein d’essence

La firme chinoise Huawei, qui collabore avec plusieurs constructeurs automobiles chinois, vient de dévoiler sa dernière innovation en date. Il s’agit d’un bras robotisé, permettant de recharger une voiture électrique sans intervention humaine.

Borne robotisée // Source : Huawei

Vous connaissez sans doute déjà Huawei pour ses smartphones et ses divers objets tech, mais peut-être ne savez-vous pas que la firme chinoise est aussi un acteur phare sur le marché chinois de la voiture électrique. Si elle ne produit pas ses propres autos comme Xiaomi le fait avec sa SU7, elle fournit en revanche ses solutions technologiques aux constructeurs.

Une recharge 100 % autonome

Elle collabore déjà avec Changan et CATL dans le cadre de la création de plusieurs marques, dont Avatr, avec qui elle vient de signer un nouveau partenariat encore plus poussé, dans le but de prendre plus de place dans ce domaine. Mais en plus de fournir des systèmes d’info-divertissement, Huawei croit aussi beaucoup à la voiture autonome. Elle propose son savoir-faire dans le domaine à ses partenaires, en fournissant des systèmes clés en mains.

Et ce n’est pas tout, car la société basée à Shenzhen développe l’écosystème entier autour de la voiture électrique, incluant la recharge. C’est ainsi qu’elle dévoile un nouveau dispositif permettant de rendre l’expérience plus agréable. Ce dernier prend la forme d’un bras robotisé, qui équipe les bornes conçues par Huawei, le tout ayant été présenté dans une vidéo publiée sur Weibo. Et ça semble plutôt bien marcher !

On y voit un exemplaire de la nouvelle Maextro S800, une grande berline électrique haut de gamme 100 % électrique, qui a été officiellement dévoilée fin 2024. Cette dernière vise notamment à rivaliser avec Rolls-Royce ou encore Bentley. Mais comment fonctionne ce bras robotisé ? En fait, ce dernier est conçu pour assurer une charge automatique, sans que le conducteur n’ait à sortir de sa voiture. Mieux encore, cette dernière peut même se rendre seule à la borne, sans que personne ne soit au volant.

Maextro S800 // Crédit : Maextro

Et cela grâce à la technologie de conduite autonome développée par Huawei, qui permet de se passer totalement d’intervention humaine. Une fois le véhicule garé devant la borne, le bras se met en place et se connecte automatiquement au port de charge. Cette dernière peut alors démarrer, et c’est tout. Actuellement, le temps de charge de la berline de luxe n’a pas encore été précisé, mais il se dit qu’elle pourrait être équipée d’une architecture 800 volts réduisant le temps nécessaire sur une prise.

Pas encore chez nous

L’expérience avec cette borne automatique devrait être globalement similaire à celle offerte par les stations d’échange de batterie développées par Nio. Mais il y a tout de même une différence de taille : le temps. Car avec le système de battery swapping, l’opération est effectuée en moins de trois minutes. Or sur les bornes de Huawei, la durée est plus longue et est celle d’une charge rapide. Pour mémoire, ces totems délivrent jusqu’à 600 kW, ce qui est déjà énorme.

En théorie, il est donc possible de récupérer jusqu’à 100 kWh en seulement 10 minutes, à condition que la voiture électrique puisse encaisser une telle puissance. Quoi qu’il en soit, ce bras robotisé, qui nous rappelle celui qui avait été dévoilé par Volkswagen au CES 2024, ne sera pas lancé de suite en France. En revanche, les bornes haute puissance de la firme chinoise arrivent déjà tout doucement chez nous, dans des versions « limitées » à 480 kW. Et nous avions pu les découvrir de très près.

Borne de charge Huawei // Source : Duchili

Précisons enfin que ce système de bras développé par Huawei devrait être compatible avec les voitures électriques de nombreux constructeurs chinois, dont BYD, Li Auto ou encore Aito, JAC et Xpeng.

En parallèle, la borne rivalise frontalement avec les Superchargeurs développés par Tesla, qui passeront bientôt à 500 kW comme nous l’avions annoncé en novembre 2024. Pour mémoire, ils se limitent actuellement à seulement 250 kW, ce qui reste assez peu.