La recharge en 10 minutes des voitures électriques arrive en France avec ces bornes Huawei qu’on a pu approcher de près

Le réseau de bornes s’étoffe jour après jour en France, aussi bien en nombre qu’en puissance de charge. Sur ce dernier point, le record sera battu début 2025 avec l’arrivée des bornes Huawei de 480 kW sur le marché – de quoi débloquer une recharge en 10 minutes. Nous sommes partis découvrir cette infrastructure de recharge en avant-première.

Huawei FusionCharge (de gauche à droite : borne de recharge, Power Unit, batterie de stockage) // Source : Duchili pour Frandroid

Si les idées reçues autour de la voiture électrique ont encore la belle vie, les industriels travaillent au quotidien pour améliorer l’écosystème entier, et notamment celui de la recharge. Les autonomies progressent, les temps de charge diminuent et le réseau de bornes s’étoffe à grande vitesse.

Un réseau qui dépasse aujourd’hui les 150 000 bornes sur le territoire, et qui va être rejoint début 2025 par un acteur de taille : Huawei. Le géant chinois de la tech va d’ailleurs en profiter pour battre le record de puissance avec des bornes pouvant monter jusqu’à 480 kW, de quoi recharger une voiture électrique compatible en à peine plus de 10 minutes.

Avant les premières installations, Huawei a présenté son infrastructure de recharge lors de son exposition Huawei Connect, où nous avons appris tous les détails de cette solution complète.

Bien plus qu’une borne

Une borne connectée

Évidemment, le consommateur se focalisera sur la borne de charge. D’un fier rouge, dotée d’un halo lumineux et d’un cercle de couleur indiquant sa disponibilité, cette dernière sera proposée en deux versions, à un ou deux câbles.

C’est la version à un câble que Huawei met en valeur, avec jusqu’à 500 A (soit 480 kW) amenés via un câble refroidi par eau. Très concrètement, un Zeekr 7X branché à cette borne pourrait se recharger de 10 à 80 % en 10,5 minutes en conditions optimales – un record en Europe. En d’autres termes, Huawei annonce pouvoir « recharger 1 km en 1 seconde ».

Borne de charge Huawei // Source : Duchili Borne de charge Huawei // Source : Duchili

La borne à deux câbles, elle, devra se limiter à 375 A. Toujours en conditions optimales, une voiture électrique fonctionnant sous 400 volts pourra atteindre 150 kW (permettant une charge de 25 à 40 minutes selon le modèle), tandis qu’une voiture 800 volts (Xpeng G6, Porsche Macan, Audi A6 e-tron, Kia EV6, etc) décrochera les 300 kW, soit une recharge comprise entre 15 et 20 minutes.

La carte bancaire d’exception gratuite* Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies

Niveau authentification, la borne reçoit un lecteur de carte bancaire (réglementation oblige) et d’abonnement, tandis qu’un écran tactile permettra la communication avec l’utilisateur. La certification Plug & Charge, permettant de démarrer la charge en branchant simplement la voiture, est en cours.

Un « Power Unit » au cœur du système

Reste que ces bornes ne sont pas directement reliées au réseau. Huawei reprend ici la recette de Tesla sur ses Superchargeurs, avec un « Power Unit » (qu’on peut également appeler « cabinet de puissance » ou « transformateur ») qui s’occupe de l’interface.

L’idée étant de transformer le courant alternatif du réseau en courant continu pour les bornes, mais également de collecter l’énergie provenant de batterie de stockages ou d’ombrières photovoltaïques (déjà en courant continu).

Power Unit // Source : Duchili pour Frandroid

Deux puissances sont disponibles, de 240 et 720 kW – l’offre 240 kW pouvant être upgradée en après-vente par racks supplémentaires de 60 kW pour la conversion DC-DC ou 120 kW pour le AC-DC, jusqu’aux 720 kW. Une stratégie qui existe déjà chez Alpitronic, mais qui intègre cette fonctionnalité directement dans les bornes.

Ce Power Unit peut se trouver jusqu’à 50 m de distance des bornes, et peut alimenter jusqu’à 12 d’entre elles. Pour les connecter, deux choix : ou bien « en étoile », où un câble est tiré par borne, ou « en halo », où un unique câble parcourt l’ensemble des bornes avant de revenir au cabinet.

Les 720 kW du cabinet seront donc partagés entre chaque borne, avec une granularité de 60 kW. En d’autres termes, si une voiture est branchée sur la station, elle bénéficiera des 480 kW maximaux offerts par la borne. Si plusieurs véhicules se rechargent simultanément, alors la puissance variera par borne selon les besoins de chaque voiture, et par incrémentation de 60 kW.

Refroidissement du Power Unit // Source : Duchili pour Frandroid

Son emplacement à distance et son refroidissement par eau permet en outre, toujours d’après Huawei, de bénéficier d’un silence de fonctionnement sous les 60 décibels.

Une infrastructure de recharge complète

Si le duo « Power Unit / borne de charge » est standard pour toutes les stations, ces dernières peuvent être agrémentées de deux autres sources d’énergie.

Une batterie stationnaire peut ainsi être intégrée. D’une capacité de 215 kWh, elle se compose de quatre modules LFP (lithium – fer – phosphate) d’environ 54 kWh. Refroidie par eau, elle permet, par exemple, de stocker l’électricité lorsqu’elle est à bas prix pour l’injecter à la demande en période de fortes sollicitations de la station.

Exemple de station complète avec, de droite à gauche, la batterie de stockage, le cabinet et les bornes de charge avec toit solaire // Source : Huawei

Autre possibilité : une installation photovoltaïque, avec des panneaux solaires permettant un ajout d’énergie renouvelable. Rappelons-nous toutefois que cette installation est assez contraignante, puisqu’elle nécessite un permis de construire à elle seule – pouvant donc retarder la mise en service de la station.

Rendez-vous début 2025

Dernière chose à savoir : toute cette infrastructure est déjà disponible en Chine, avec une présence dans plus de 200 villes. L’Europe n’est pas en reste, avec déjà plus de 1 000 bornes opérationnelles, notamment en Allemagne et en Italie.

Une station de recharge en Chine // Source : Huawei

Concernant la France, les premières stations devraient voir le jour début 2025. Notons qu’il n’y aura pas de station Huawei, comme il y a des stations Tesla.