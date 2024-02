La voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde confirme sa supériorité en vidéo

Si on a déjà parlé de la Li Auto Mega comme étant la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde, les chiffres de recharge n'étaient que théoriques. Quelques jours avant son lancement officiel, une vidéo confirme une recharge de 10 à 80 % en à peine plus de 10 minutes, un score encore jamais vu.

Un débat agite le petit monde de la voiture électrique : faut-il préférer une autonomie XXL ou des recharges hyper rapides ? Si le consensus tend vers la seconde option, une voiture électrique chinoise a choisi… de ne pas choisir.

Il s’agit de la Li Auto Mega, un énorme van de luxe chinois. Celui-ci embarque une énorme batterie et se revendique être « la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde », capable de passer de 10 à 80 % de charge en 10 minutes. Un score qui vient d’être confirmé via une vidéo postée sur Weibo, le réseau social chinois.

Un pic à 521 kW

La vidéo est impressionnante : le van, arrivé à la station avec une batterie à 10 %, a franchi la barre des 80 % très précisément 10 minutes et 36 secondes plus tard. La puissance maximale a atteint les 521 kW, ce qui est juste dingue. Encore plus fou : à 80 %, la voiture tirait encore 309 kW, un chiffre inatteignable pour la quasi-totalité des voitures électriques en vente aujourd’hui.

Cela prouve une courbe de charge encore jamais vue dans le domaine de la voiture électrique, même si on peut se poser des questions sur la tenue dans le temps d’une batterie chargée fréquemment à cette vitesse.

Qui doit-on remercier ? Sa batterie, très clairement. Il s’agit de la Qilin CTP 3.0, fournie par CATL, un des leaders mondiaux du marché. Elle est capable de charger jusqu’à 5C, ce qui signifie qu’elle peut encaisser une puissance cinq fois supérieure à sa capacité.

Celle installée dans la Li Auto Mega dispose d’une capacité de 102,7 kWh, ce qui pourrait signifier une puissance de charge maximale de 513 kW – une théorie dépassée par la pratique, donc. Concrètement, ces 10 minutes ont été suffisantes pour regagner 72 kWh.

Cette batterie XXL est logiquement source d’une autonomie tout aussi XXL : Li Auto annonce 710 km en une charge, mais selon la norme chinoise CLTC, moins réaliste que la norme européenne WLTP ; il faudrait compter aux alentours de 590 km en WLTP.

Une stratégie « à la Tesla »

C’est bien de pouvoir se charger à 520 kW, mais encore faut-il pouvoir trouver des bornes capables de délivrer une telle puissance – et il y en a peu. Li Auto a donc décidé d’agir en s’inspirant de Tesla.

À l’image des Superchargeurs Tesla, la marque chinoise va donc créer son propre réseau de charge en Chine. Il s’agira de stations comprenant quatre bornes, trois de 250 kW et une de 480 kW. L’objectif : 2 000 stations d’ici fin 2024, et carrément 10 000 fin 2025.

Un lancement imminent

Cette vidéo arrive quelques jours seulement avant le lancement officiel de cette Li Auto Mega, l’occasion de faire le tour des spécificités de cette voiture électrique.

Comme le montrent les images, nous sommes en présence d’un gigantesque van de 5,35 m de long pour 1,96 m de large. Son profil pour le moins… original permet un aérodynamisme extrêmement soigné, avec un coefficient de traînée aérodynamique (Cx) de 0,215 seulement, dépassant par exemple celui du Porsche Taycan.

L’habitacle est extrêmement luxueux, avec notamment deux sièges à l’arrière massants sur 16 points, chauffants, ventilés et inclinables sur 95°. Un écran de 15,7 pouces peut d’ailleurs se déployer du plafond, un peu comme sur la BMW i7, même s’il est moins grand que sur l’allemande.

La planche de bord n’est pas en reste, avec deux écrans de 15,7 pouces au centre et pour le passager, tandis que le conducteur a droit à un petit écran sur le volant et une vision tête-haute pour afficher les informations nécessaires à la conduite.

Niveau conduite, ce van électrique peut compter sur deux moteurs, de quoi afficher 400 kW / 544 ch et abattre le 0 à 100 km/h en 5,5 s. Le confort est de mise avec une suspension pneumatique et un système d’isolation actif du bruit, tandis qu’une fonctionnalité de conduite autonome est de la partie, via tout un arsenal comprenant notamment un LiDAR.

Le Li Auto Mega sera lancée en Chine le 1 mars 2024 et concurrencera les Volvo EM90, Zeekr 009 ou autres Denza D9. Son prix n’est pas encore connu, mais les estimations tournent autour de 500 000 à 600 000 yuans, soit entre 64 000 et 77 000 euros environ.

Un modèle qui pourrait arriver en Europe dans les années à venir, mais il faudra s’attendre, comme d’habitude, à des tarifs largement supérieurs à la conversion yuans-euros.