Voici la voiture électrique qui se recharge le plus rapidement au monde

Le constructeur chinois Li Auto s'apprête enfin à lancer sa Mega, une grande voiture électrique pouvant être rechargé en seulement 10 minutes. Déjà disponible à la commande en Chine, elle pourrait finir par arriver en Europe au cours des prochaines années.

Si de nombreux automobilistes se soucient encore de l’autonomie, au point de ne pas oser se lancer dans l’achat d’une voiture électrique, ce point n’est en fait pas le plus important. En effet, rien ne sert de rouler longtemps si le véhicule peut se recharger rapidement. C’est pour cela que certains constructeurs comme Ford préfèrent opter pour de petites batteries rapides à remplir.

Un modèle familial

Mais d’autres constructeurs l’ont aussi compris. C’est par exemple le cas de la firme chinoise Zeekr, dont la 001 FR est dotée d’une batterie Qilin CTP 3.0 fournie par CATL, capable de se recharger en théorie en seulement 15 minutes. À condition cependant de trouver une borne délivrant une puissance suffisante. Mais la marque n’est pas la seule à se pencher sur la question.

Et pour cause, c’est également le cas de Li Auto, un jeune constructeur fondé en 2015 et venant également de l’Empire du Milieu. Il y a quelques semaines, ce dernier levait le voile sur son dernier modèle, un grand monospace électrique prenant le nom de Mega. Mais jusqu’alors, le constructeur n’avait rien dévoilé de manière officielle. C’est désormais chose faite, via son compte Weibo.

Nous découvrons quelques images de ce nouvel arrivant, qui affiche des proportions généreuss et des dimensions qui le sont tout autant. Le site Car News China annonce une longueur de 5,35 pour 1,96 mètre de large et 1,85 mètre de haut. Si le véhicule se veut très imposant, son designer Ben Baum, qui officiait auparavant chez Porsche, affirme que son Cx (coefficient de trainée) est de seulement 0.215. Ce qui est inférieur aux 0.220 de la Porsche Taycan. En d’autres termes, malgré son gabarit, l’auto est l’une des plus aérodynamique du marché, même si elle ne fait pas aussi bien que la Lucid Air à 0,20.

Pour le moment, Li Auto n’a pas encore publié de photos de l’intérieur, mais nul doute que celui-ci sera très spacieux, puisque l’empattement est annoncé à 3,30 mètres. Il semblerait que sept personnes puissent prendre place à bord, dans des sièges qui se déclineront en plusieurs versions. Le confort sera de mise, avec une sellerie en cuir Nappa, quatre chargeurs à induction pour le smartphone ainsi que que des écrans de 17 pouces pour les passagers à l’arrière.

Une charge ultra-rapide

Mais ce qui nous intéresse le plus sur ce nouvel arrivant dans la gamme aux cotés du L9 présenté l’an dernier, c’est ce qui se cache sous son capot. Le grand monospace électrique embarque pas moins de deux moteurs, soit un sur chaque essieu, le tout revendiquant une puissance totale de 400 kW, soit 544 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 5,5 secondes.

Toute cette cavalerie est associée à une énorme batterie de 102,7 kWh, ce qui n’est pas forcément une très bonne chose comme nous l’avions déjà expliqué. Cependant, elle permet à la Li Auto Mega de parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une seule charge, selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 595 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Mais ce n’est pas le principal atout de ce monospace.

En effet, là où ce dernier s’illustre c’est par sa capacité de charge 5C, ce qui équivaut à une puissance d’environ 520 kW. Pas évident de trouver une borne capable de délivrer une telle valeur, même si cela va changer alors que le gouvernement chinois vient de dévoiler un nouveau standard de charge et que des bornes 600 kW existent déjà.

Ainsi, la nouvelle Mega peut récupérer 500 kilomètres en seulement 12 minutes en courant continu et passer de 10 à 80 % en seulement 10 minutes. Un record !

Il se dit également que la consommation serait très basse, annoncée à seulement 15,9 kWh/100 kilomètres. À titre de comparaison, la Denza D9 afficherait 18,4 kWh/100 km, contre 18,3 pour la Zeekr 009. Le monospace signé Li Auto chassera également sur les terres du futur Volvo EM90 tandis qu’il sera affiché à partir de 500 000 yuans en Chine, soit 64 206 euros.

Un tarif qui devrait être revu à la hausse s’il arrive un jour chez nous. À noter que les commandes ouvriront dans quelques jours pour des livraisons en février prochain.