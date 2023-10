Avec cette future voiture électrique, Volvo s’aventure en terrain (totalement) inconnu

À quelques semaines de sa révélation, le nouveau Volvo EM90 se montre sous sa forme définitive. L'occasion de découvrir le design de ce van électrique, qui devrait avant tout se destiner au marché chinois, mais qui pourrait un jour arriver chez nous. Voici le premier monospace de Volvo.

Depuis plusieurs années, Volvo fait partie des marques qui croient le plus à l’électrification. Après avoir proposé de nombreux modèles hybrides, la firme suédoise s’est lancée dans le 100 % électrique avec ses C40 et XC40 Recharge. Mais le constructeur ne compte évidemment pas s’arrêter là.

Un nouveau modèle à venir

Et pour cause, il annonçait dans un communiqué prévoir d’arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030 partout dans le monde. Pour cela, plusieurs modèles ont été annoncés, dont l’EX90 ainsi que l’EX30, qui ne devraient pas tarder à rejoindre les concessions. Mais ce n’est pas tout, car la marque scandinave travaille également sur un tout autre véhicule.

Ce dernier portera le nom d’EM90 et a été annoncé pour la toute première fois au mois d’août dernier. Jusqu’à présent, le design n’avais pas été dévoilé, alors que seules quelques photos teaser avaient été publiées par le constructeur. Mais voilà que le site chinois It Home a réussi a se procurer de nouveaux visuels, montrant ce nouveau venu sous sa forme définitive.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce grand monospace électrique en impose. En effet, ce dernier arbore une face avant très droite, qui reprend certains éléments chers à la marque, comme la signature lumineuse. Bien sûr, la calandre est pleine et une grande prise d’air prend place au niveau du bouclier, ainsi que deux autres de part et d’autres afin d’apporter plus de dynamisme à l’ensemble.

De profil, le van électrique affiche une silhouette très massive, tandis que le Cx (coefficient de trainée) devrait être élevé. Sa longueur devrait être identique à celle du Zeekr 009 avec lequel il partage sa base technique. Celle-ci est de 5,21 mètres pour 2,02 mètres de large et 1,86 mètre de haut. Un beau bébé donc, qui affiche également un empattement généreux de 3,20 mètres, afin d’accueillir jusqu’à six personnes au total.

Une fiche technique connue

Pour le moment, le poste de conduite de ce nouvel arrivant n’a pas encore été dévoilé, mais il ne faudra sans doute pas attendre très longtemps pour en savoir plus. En effet, sa révélation est prévue pour le 12 novembre prochain en Chine, marché principalement ciblé par ce nouvel arrivant dans la gamme. Sans grande surprise, l’EM90 partagera sa fiche technique avec le Zeekr 009.

It Home donne déjà quelques informations sur le grand van sino-suédois, qui se déclinera en deux versions, à deux et quatre roues motrices. La première affichera une puissance de 200 kW, soit l’équivalent de 271 chevaux, tandis que la seconde culminera à 400 kW, ce qui équivaut à 543 chevaux environ. Reste désormais à savoir quelle batterie l’EM90 utilisera.

Selon la source, le van électrique suédois embarquera un pack de 116 kWh, qui lui offrirait une autonomie de 702 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui équivaut à environ 596 kilomètres avec l’homologation WLTP, bien plus sévère. Il s’agit en fait de la même fiche technique que le Zeekr 009, tandis que la batterie Qilin CTP 3.0 de 140 kWh de CATL pourrait également être au programme.

Reste désormais à savoir si ce Volvo EM90 débarquera en Europe, ce qui n’est pas à exclure alors que Denza va y commercialiser son D9, que nous avons découvert au salon de Munich.