Volvo EX90 : enfin une sérieuse concurrente à Tesla, une familiale 7 places ultra sportive

Volvo n'a pas seulement officialisé son SUV électrique, l'EX90, le constructeur suédois, propriété du groupe chinois Geely, a surtout enfin dévoilé le design de son imposante voiture électrique, ses caractéristiques et son prix.

Volvo EX90 // Source : Volvo

Volvo peaufine son lancement : l’EX90 est un enjeu important pour le groupe sino-suédois qui a distillé les informations sur son futur SUV sur plusieurs semaines.

Il s’agit du remplaçant de l’énorme XC90, le SUV 7 places. On savait que ce gros SUV électrique intégrerait une fonction pour éviter d’oublier bébé à bord, on a également pu voir la planche de bord, avec les écrans et l’interface (sous Android Automotive), sans oublier quelques éléments de design, dont le LiDAR. On savait aussi que l’EX90 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon pour l’infodivertissement, avec la prise en charge du moteur 3D Unreal Engine. Cerise sur le gâteau : Volvo promet que la charge bidirectionnelle permettra de réduire votre facture d’électricité.

Ce 9 novembre 2022, on sait presque tout du Volvo EX90. Volvo place son énorme SUV comme symbole d’une nouvelle ère pour la marque sino-suédoise. En effet, Volvo ne vendra que des voitures électriques d’ici à 2030, on découvrira ainsi un nouveau modèle 100 % tous les ans. Après les Volvo XC40 et C40, voici l’EX90.

L’objectif pour Volvo est d’imposer un nouveau standard de conception pour rivaliser face au Tesla Model X, le haut de gamme du leader de l’électrique.

Design

Cousin du Polestar 3 tout récemment dévoilé, le Volvo EX90 apporte une nouvelle plateforme électrique, pour remplacer les thermiques et hybrides XC90. On parle ici d’un énorme SUV puisque l’on a 7 véritables sièges individuels. Comme on s’en doutait, elle est massive.

C’est un SUV qui introduit quelques nouveautés stylistiques. À l’extérieur, on note la présence de cette calandre inédite chez Volvo, pleine et complètement absorbée à l’avant. Il y a aussi l’imposant LiDAR sur le dessus.

SUV premium oblige, il y a bien une suspension pneumatique. Lorsque la vitesse est plus importante, la suspension pneumatique abaisse la voiture automatiquement pour réduire la résistance à l’air, accroître la stabilité et réduire la consommation. Il y a également un mode Off Road pour augmenter la garde au sol, quand c’est nécessaire.

Volvo nous parle aussi de sa technologie de châssis actif avec amortisseurs à commande électronique. L’objectif ici est de surveiller en continu la voiture, la route et le conducteur. Chaque amortisseur s’adapte instantanément aux conditions de conduite et à l’état de la route pour optimiser le confort et la prise en main.

La face arrière est plus travaillée que celle des précédents C40 et XC40. À l’intérieur, l’habitacle est propre aux modèles Volvo. Bien fini et de qualité, mais bien plus moderne que les précédents modèles.

L’EX90 est équipé, dès l’entrée de gamme, d’un toit panoramique qui permettra de donner plus de luminosité à bord. On apprécie par ailleurs l’intérieur qui ne contient aucun élément en cuir animal.

Comme on s’en doutait, le volume de coffre est énorme : 655 litres. Avec la deuxième rangée rabattue, on passe à 1040 litres… et jusqu’à 1915 litres jusqu’à hauteur de pavillon. Enfin, il y a un coffre avant (ou frunk) de 37 litres.

En termes de manœuvrabilité, le rayon de braquage est donné pour 11,84 mètres (équivalent au Model X). La Volvo EX90 peut tracter une remorque de 2,2 tonnes.

Ce SUV est relativement aérodynamique, puisque Volvo revendique un coefficient de traînée (SCx) de 0,29 pour maximiser l’autonomie du véhicule. À titre de comparaison, le Model X a un coefficient de traînée de seulement 0,24 Cd, le plus faible des SUV de production au monde. On soulignera ici les efforts de Volvo dans la matière, car Volvo ne faisait pas office de référence en matière de CX avec un coefficient de trainée indiqué à 0,329 pour la XC40.

Puissance, autonomie et charge

Le EX90 est doté d’une batterie Lithium-ion (avec un système classique 400 volts) du chinois CATL avec une capacité de 111 kWh (108 kWh utiles). Elle délivre 408 ch / 300 kW (en version Recharge Twin) ou 517 ch / 380 kW (en version Recharge Twin Performance), le tout associé à une transmission quatre intégrale roues motrices.

Sur la version plus haut de gamme, la Recharge Twin Performance, les deux moteurs électriques à aimants permanents délivrent un couple de 910 Nm contre 770 Nm pour la version de base.

Une puissance qui vous collera au siège à chaque accélération. De quoi impressionner les conducteurs les moins avertis. Le 0 à 100 km/h est atteint en 5,9 secondes (Recharge Twin) et 4,9 secondes (Recharge Twin Performance). Une belle performance pour un véhicule qui pèse presque de plus de 2,8 tonnes.

La batterie pourra être rechargée en 30 minutes environ sur bornes rapides (jusqu’à 250 kW) et jusqu’à 11 heures sur une prise classique à domicile (jusqu’à 11 kW en courant alternatif).

Du côté de l’autonomie, l’EX90 intègre une pompe à chaleur de série bien pratique pour les trajets hivernaux. L’autonomie est estimée entre 560 et 585 km approximativement (sur le cycle mixte WLTP) selon les versions et les jantes (21 ou 22 pouces). En ville, Volvo évoque même jusqu’à 680 km d’autonomie.

Cela donne donc une consommation électrique mixte au 100 km de 20,7 à 21,9 kWh en prenant en compte les pertes liées à la recharge. La consommation brute tourne plutôt autour de 18,5 kWh / 100 km.

La charge bidirectionnelle ne sera pas disponible tout de suite comme on peut le lire dans le communiqué de presse : « Disponible dans un premier temps sur certains marchés, notre offre de gestion de l’énergie à domicile comprendra un boîtier mural bidirectionnel et un système de gestion de l’énergie, qui vous aideront à suivre et optimiser la consommation de votre foyer ».

Infodivertissement, conduite autonome et sécurité

Pour l’infodivertissement, Volvo avait déjà préparé le terrain. De série, on obtient donc un grand écran central flottant de 15 pouces de diagonale, une dalle LCD indiquée avec une haute définition (elle n’est pas précisée). D’ailleurs, l’écran à un revêtement antifreflet, de plus le tactile fonctionne même avec des gants (adapté aux régions très froides).

De plus, il y a un écran d’affichage flottant devant le conducteur dédié aux instruments. Ce dernier fait 8 pouces et affiche les fonctions standards. Enfin, il y a aussi un affichage tête haute (HUD) dont la définition est de 800 x 480 pixels.

L’ensemble de l’infodivertissement tourne sous Android Automotive OS, avec le Play Store, Google Assistant, Google Maps et les services de Google, grâce à des processeurs Qualcomm Snapdragon. La capacité graphique semble au cœur de la proposition de Volvo puisque que le groupe suédois met en avant les capacités de modélisation d’Unreal Engine — l’outil 3D développé par Epic Games. Volvo précise la compatibilité native avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui fera gricer des dents les clients de la Volvo XC40 qui ont attendu plusieurs années l’arrivée de CarPlay.

De plus, un modem 5G est intégré pour la connectivité, il sert pour les mises à jour OTA (Over-The-Air) et bien d’autres fonctions. Pour la musique, on trouve 14 haut-parleurs Bose, d’une puissance combinée de 940 watts.

La sécurité et la conduite autonomie est un gros sujet chez Volvo, qui mêle les deux matières. On touche ici à l’ADN du groupe sino-suédois. L’EX90 est ainsi équipé de multiple caméras, radars et de capteurs à ultrasons, mais également à un capteur LiDAR (télédétection par laser). La plateforme derrière tout ça est fournie par Nvidia, avec deux puces Nvidia OrinX et Xavier. C’est simple : le Volvo EX90 est la première Volvo dotée d’une telle plateforme informatique.

Les aides à la conduite (ADAS) sont très fournies : on a donc le régulateur adaptateur de vitesse et de distance (ACC) mais aussi de nombreuses technologies dédiées à la sécurité, dont un système d’anticipation de collision intelligent (ou Safety Assistance), un système d’alerte de franchissement de ligne active, mais aussi un système de vigilance conducteur. Enfin, il y a également le système d’aide à la vigilance (ou Driver Awareness) avec la surveillance d’angle mort, l’assistance au changement de file, l’alerte trafic en marche arrière, les freins actifs à l’arrêt et ainsi de suite.

Dans la pratique, la Volvo EX90 est dotée de la conduite autonome de niveau 2. Mais le LiDAR lui permettra de proposer une conduite autonome de niveau 3 dans le futur, lorsque la réglementation et la partie logicielle seront prêtes.

Prix et disponibilité du Volvo EX90

La Volvo EX90 sera disponible à partir de 107 900 euros en finition Ultra et version Recharge Twin. La version Performance s’échangera, quant à elle, contre 113 100 euros. Ces tarifs sont ceux avec une finition plus premium, il faudra tabler sur un prix de vente sous les 100 000 euros pour la version entrée de gamme.

Puisque la comparaison est pertinente, notons que Tesla vend sa Model X Plaid à 141 990 euros, tandis que la version Grande Autonomie n’a plus de tarifs officiel en France, on imagine néanmoins un tarif proche de la version EX90 Performance.

La batterie du Volvo EX90 est garantie 8 ans et 160 000 km. La voiture est quant à elle garantie 3 ans, ce qui est moins bien que Tesla (8 ans) ou que la concurrence asiatique qui propose généralement au moins 8 ans.

Dans la catégorie SUV 7 places, peu de prétendants au trône

Comme vous vous en doutez, un SUV si imposant pose des questions écologiques avec cette électrification et un poids de 2,8 tonnes. Ce SUV embarque une grosse batterie dont la capacité dépasse les 110 kWh, ce qui entraîne évidemment une surconsommation dans la majorité des déplacements qui ne nécessitent pas autant d’autonomie.

Avec ces dimensions, il répond certainement aux besoins des grandes familles qui ont besoin de 7 places. Comme on le notait pendant le Mondial, le choix est assez restreint : il y a le VinFast VF9 (début 2023), nouvelle marque vietnamienne, le Mercedes EQB (déjà en vente), le nouveau Tesla Model X (fin 2022), et par ailleurs prochainement les Hyundai Ioniq 7 et Kia EV9 (les deux partagent la même plate-forme). On peut aussi citer le van électrique Volkswagen ID. Buzz qui arrivera en version 7 places au quatrième trimestre 2023.

Il augure également de bonnes choses pour le reste de la gamme Volvo EX, dont les probables EX40, EX60 et pourquoi pas EX30 dont il est question dans les rumeurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.