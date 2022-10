Comment le Volvo EX90 vous aidera à réduire vos dépenses en électricité

Le nouveau Volvo EX90 électrique sera le tout premier modèle de la marque a être doté de la charge bidirectionnelle. Une technologie offrant de nombreuses possibilités.

La production d’électricité est en baisse en France, tandis que les prix augmentent considérablement un peu partout. Chez nous, le MWh est affiché à 1 000 euros, contre 85 euros l’année dernière. Une forte augmentation qui pèse sur le budget des ménages, malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement qui limite tout de même l’impact de la hausse. Il n’empêche que la facture grimpe tout de même, à la maison comme sur les bornes de recharge pour les propriétaires de voitures électriques.

Une solution pour réduire les dépenses

Aujourd’hui, les pouvoirs publics multiplient les initiatives pour inciter les automobiles à délaisser leur voiture thermique pour passer à l’électrique, et ce malgré les tensions actuelles sur le réseau. Heureusement, certains constructeurs ont trouvé des solutions innovantes pour aider les conducteurs.

Cela passe notamment par la charge bidirectionnelle, une technologie encore méconnue quelques années plus tôt, mais qui s’est très nettement développée au fil du temps. À l’heure actuelle, plusieurs modèles la proposent, tels que la Kia EV6 ou encore le break électrique MG 5. Mais d’autres constructeurs commencent peu à peu à s’y mettre. C’est notamment le cas de Volvo, qui proposera pour la toute première fois cette fonctionnalité sur le futur EX90.

Le remplaçant électrique de l’actuel XC90, inspiré du concept Recharge, sera dévoilé le 9 novembre prochain et s’équipera de ce dispositif. Ce dernier permettra notamment d’alimenter une maison ainsi que divers objets électriques. Ainsi, et comme l’explique le communiqué de la marque, il sera par exemple possible de charger votre voiture avec de l’électricité moins chère la journée, puis de la brancher le soir à votre habitation lorsque les prix sont plus élevés. Cela permet également de moins solliciter le réseau électrique, à des heures où il est souvent en tension. Tout en vous permettant de faire des économies sur votre facture.

De nombreuses fonctionnalités

Par ailleurs, le SUV électrique sera doté de la recharge intelligente. Concrètement, celle-ci pourra être programmée pour n’avoir lieu que pendant les heures creuses, où les prix sont plus bas et où la part issue de sources renouvelables est plus importante. L’énergie stockée pourra alors être utilisée plus tard.

La recharge V2L (vehicule to load) proposée sur le futur EX90 pourra également servir à alimenter des objets lors de vos déplacements, tels qu’un vélo électrique ou un bouilloire. Il sera également possible d’aider d’autres Volvo compatibles en cas d’autonomie trop faible, ou au contraire de profiter d’un coup de pouce d’autres conducteurs pour repartir avec quelques kilomètres en plus jusqu’à la prochaine borne.

Décrit comme la Volvo la plus sûre jamais conçue, le nouveau EX90 sera bardé de technologies innovantes, qui devraient permettre une baisse de 9 % des risques de collision et de 20 % des accidents mortels ou générant de graves blessures. Le SUV électrique sera équipé de la conduite autonome, qui pourrait être de niveau 3 comme la Mercedes EQS et qui est déjà autorisée en France depuis le 1er septembre dernier.

Il s’agit du 3e modèle 100 % électrique de la marque, après les XC40 et C40 Recharge. Dans son communiqué, Volvo précise que la charge bidirectionnelle ne sera lancée que sur certains marchés en premier lieu, sans toutefois dire lesquels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.