Volvo s’apprête à régler le principal problème des ceintures de sécurité avec sa nouvelle voiture électrique

Inventeur de la ceinture de sécurité moderne, Volvo va bientôt proposer un système capable de s’adapter automatiquement aux passagers. De quoi offrir une meilleure protection en cas d’accident. Elle arrivera sur sa prochaine voiture électrique, l’EX60.

Ceinture de sécurité multi-adaptative // Source : Volvo

Dans le domaine de la sécurité routière, Volvo et Mercedes-Benz sont sûrement les marques qui ont fait le plus progresser l’industrie automobile.

Et si Volvo a implanté la ceinture de sécurité à trois points dès 1959, elle s’apprête à moderniser son système : dans un communiqué de presse, la marque suédoise dévoile un système « multi-adaptatif », capable de s’ajuster à la morphologie de chaque occupant et des spécificités de l’impact.

Une ceinture très intelligente

Si toutes les ceintures modernes disposent d’un système capable de moduler la tension en cas d’accident, permettant de limiter les déplacements de l’occupant tout en réduisant la pression sur leur corps (le bassin et les côtes, notamment), Volvo va bien plus loin : des capteurs extérieurs et intérieurs sont capables de « comprendre » la morphologie de l’occupant et la situation de l’accident et de s’y adapter automatiquement.

Ceinture de sécurité multi-adaptative // Source : Volvo

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Très concrètement, la marque explique : « un occupant de grande taille bénéficiera d’un réglage de tension plus élevé pour réduire le risque de blessure à la tête. En revanche, dans le cas d’une collision plus légère et si l’occupant est de plus petite taille, la ceinture sera moins sollicitée pour réduire le risque de fractures des côtes ».

Le nombre de réglages possibles passe ainsi de trois à onze… du moins pour le moment : Volvo confirme que le système est compatible avec les mises à jour à distance (OTA), de quoi rendre cette ceinture encore plus « intelligente » et plus protectrice au fil du temps.

Une première application dès 2026

Cette ceinture de sécurité multi-adaptative arrivera dès 2026 sur la prochaine voiture électrique de Volvo : l’EX60. Il s’agit d’un SUV familial, concurrent des Tesla Model Y, BMW iX3 et Audi Q6 e-tron, et qui intègrera décidément beaucoup d’innovations.

Pour aller plus loin

Volvo va bientôt s’attaquer au Tesla Model Y : voici les premières images de sa future voiture électrique

Outre cette ceinture intelligente, l’EX60 inaugurera une nouvelle plateforme, la SPA3, qui servira de base pour l’ensemble des futures Volvo électriques, et qui intègrera des pièces issues du « méga-casting ».

Un avant-goût du Volvo EX60 // Source : Volvo

Ajoutons à cela une connectivité totale, faisant du SUV un SDV (software-defined vehicle) – ce qui débloque sûrement l’évolutivité des réglages de la ceinture – et sûrement d’autres surprises, et Volvo semble être bien décidé à affronter la jungle des SUV premium électriques avec une proposition alléchante.