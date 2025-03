C’est officiel : la future BMW iX3 électrique et sa plateforme révolutionnaire arrive bientôt

Évoquée depuis de nombreuses années, l’arrivée de la nouvelle génération de voitures électriques de BMW dotées de la plateforme Neue Klasse se prépare. Le premier modèle de cette famille sera le futur iX3, dont la date d’entrée en production vient tout juste d’être annoncée.

BMW Vision Neue Klasse X // Source : BMW

Cela fait déjà un petit bout de temps que l’on sait que BMW travaille au lancement d’une toute nouvelle génération de voitures électrique. Celle-ci est connue sous le nom de Neue Klasse et avait d’abord été annoncée par un concept de berline en 2023. Puis, la firme allemande avait présenté en mars 2024 un second show-car, prenant la forme d’un SUV.

Un lancement fin 2025

Baptisé Neue Klasse X, celui-ci annonçait alors ni plus ni moins que le tout premier modèle de la future gamme. En effet, BMW avait par la suite confirmé qu’il s’agirait de la prochaine génération de l’iX3, et non la future i3 comme cela avait été évoqué. Un choix qui a été guidé par le fait que les SUV se vendent tout simplement mieux que les berlines à l’échelle mondiale. La gamme X du constructeur représente « jusqu’à deux tiers des ventes, tandis que les SUV de la marque sont souvent leaders dans leur segment ».

Et voilà que l’on commence enfin à en savoir un peu plus sur la date à laquelle ce nouvel arrivant débarquera enfin dans les concessions. Dans un communiqué annonçant ses résultats et détaillant ses projets futurs, BMW nous donne de nouvelles informations. La firme bavaroise confirme notamment que la production en série du SUV électrique démarrera à la fin de l’année 2025. C’est l’usine de Debrecen, en Hongrie, qui a été choisie pour accueillir ce nouveau modèle aux grandes ambitions.

Cette dernière est la première de la marque à ne produire que des voitures 100 % électriques. À l’heure actuelle et depuis la fin de l’année 2024, elle est chargée de fabriquer les véhicules de présérie qui sont destinés aux essais du constructeur. Mais que sait-on déjà sur le futur iX3, dont les livraisons devraient démarrer en 2026 ? Pour le moment, les informations sont encore rares. On sait en revanche que la particularité des voitures Neue Klasse sera leur recharge rapide.

Le SUV électrique aura le droit à une batterie au lithium, en attendant l’arrivée d’un accumulateur solide en 2030. En attendant, les ingénieurs ont notamment travaillé pour réduire la consommation de la voiture, en optimisant notamment l’aérodynamisme et en abaissant le poids. De plus, la gestion de la climatisation et du système électrique a aussi été revue. Ainsi, le BMW iX3 pourrait consommer 25 à 30 % de moins qu’à l’heure actuelle. Ce qui devrait donner environ 13 kWh/100 km, ce qui est très prometteur.

Une charge très rapide

Ce n’est pas tout, car le constructeur veut aussi améliorer la recharge des voitures reposant sur la plateforme Neue Klasse. Ceux-ci, dont l’iX3 auront le droit à une architecture 800 volts et à des cellules rondes (en forme de piles), ce qui devrait permettre de gagner environ 300 kilomètres en seulement 10 minutes. La batterie pourrait donc être remplie de 10 à 80 % en seulement 15 minutes, contre 25 à l’heure actuelle. En ce qui concerne l’autonomie, elle devrait aussi faire un bond en avant.

Elle pourrait grimper de 30 % environ par rapport aux modèles actuels, pour atteindre les 800 kilomètres selon le cycle WLTP. De plus, le coût de la batterie devrait chuter de 40 à 50 %. Ce qui pourrait se répercuter sur le prix des voitures électriques de la marque.

La charge bidirectionnelle sera également de la partie. Par ailleurs, la famille Neue Klasse va aussi évoluer du côté de son poste de conduite. À partir du nouvel iX3, la marque va inaugurer un nouveau système d’infodivertissement ainsi que l’affichage tête haute révolutionnaire Panoramic iDrive.

BMW Panoramic iDrive / Crédit : BMW

Celui-ci avait été dévoilé lors du dernier CES de Las Vegas au mois de janvier 2025. Tous les prochains modèles de BMW y auront aussi le droit. Le nouveau BMW iX3 sera le premier d’une série de 40 nouveaux modèles qui seront lancés jusqu’en 2027. Parmi eux, une berline sportive prévue pour 2026. S’agira t-il de la future M3 à quatre moteurs ? Nous devrions rapidement en savoir plus à ce sujet !