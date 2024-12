BMW prouve à son tour que recycler les batteries de voitures électriques n’est pas un problème avec ce procédé révolutionnaire

Le constructeur allemand BMW annonce l’ouverture d’un centre dédié au recyclage des batteries de voitures électriques. Il prévoit notamment d’y développer un processus inédit, baptisé « recyclage direct ». On vous explique tout.

Source : BMW

Les voitures électriques font toujours face à leur lot de détracteurs, malgré des avantages indéniables, notamment en termes de pollution. Et parmi les arguments qui reviennent sans cesse contre cette motorisation, le recyclage des batteries fait partie du peloton de tête.

Une nouvelle usine pour BMW

On entend souvent dire que les batteries ne durent pas longtemps, ce qui est faux et qui tend à le devenir de plus en plus, mais aussi que les constructeurs ne savent pas les recycler. Ce qui est encore erroné. Il existe deux cas de figure. Si la batterie est encore en bon état mais que la voiture est inutilisable, après un accident par exemple, elle est réutilisée telle quelle dans un autre véhicule. En revanche, si sa capacité est trop faible, elle est recyclée.

Et soyez rassurés, les constructeurs savent comment faire, comme c’est le cas de Mercedes mais également du groupe Volkswagen. Sans parler de Tesla, qui revalorise ses accumulateurs à plus de 92 %. Ce n’est pas tout, car c’est désormais au tour de BMW de s’intéresser au recyclage de ses cellules, comme la firme l’explique dans un communiqué tout juste publié. On y apprend que le constructeur basé à Munich se prépare à ouvrir un centre de compétences de recyclage, aussi connu sous le nom de Cell Recycling Competence Center (CRCC).

BMW i4 // Source : BMW

Celui-ci va être construit en Bavière, et plus précisément dans la ville de Kirchroth, et il aura pour but de revaloriser les batteries issues des voitures de la marque. Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience, car ce centre devrait commencer à être occupé par les équipes de BMW à partir du 2ᵉ semestre 2025. Puis, il faudra encore attendre un tout petit peu avant que l’usine soit réellement opérationnelle. Une chose est sûre, le constructeur mise beaucoup sur cette dernière, qui a nécessité un investissement de 10 millions d’euros.

Mais concrètement, que va-t-il s’y passer à l’intérieur ? En fait, la firme allemande a mis au point un tout nouveau procédé révolutionnaire. Celui-ci est connu sous le nom de « recyclage direct » et possède plusieurs avantages. Le premier, c’est qu’il n’utilise aucun produit chimique, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement. Et ce n’est pas tout, mais nous allons vous expliquer.

Un processus efficace

En fait, et comme l’explique la marque, la principale caractéristique de cette méthode de recyclage est que « les matières premières des cellules de batterie ne reviennent pas à leur état d’origine ». C’est le cas pour de nombreux constructeurs et équipementiers, qui ont recours à des solutions chimiques ou thermiques pour réduire les composants en « masse noire », composée de divers matériaux comme le nickel, le cobalt ou encore le lithium. Or, ce n’est pas l’approche choisie par BMW, qui veut se passer du traitement chimique en réintroduisant directement les matériaux extraits dans le cycle de production.

Mais ce n’est pas le seul avantage du recyclage direct, qui serait beaucoup moins énergivore que les méthodes « traditionnelles ». Selon Markus Fallböhmer, vice-président senior de la production de batteries chez BMW AG, cette solution « contribuera à réduire les coûts de notre ligne pilote de cellules de batterie ». Et cela pourrait se répercuter sur le prix des voitures électriques qui seront équipées d’accumulateurs issus de ce processus. Surtout que les autos de la marque ont tendance à devenir plus chères au fil des années.

Source : BMW

Une fois recyclées, les batteries seront installées dans d’autres autos du constructeur, comme l’explique Markus Fallböhmer. « Du développement et de la production pilote au recyclage, nous créons un circuit fermé pour les cellules de batteries. Nous profitons des courtes distances entre nos centres de compétences en Bavière ». De quoi contribuer à réduire la demande en lithium, même si le risque de pénurie est encore faible, grâce aux nombreux gisements récemment découverts partout dans le monde.