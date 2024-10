Le recyclage des batteries de voitures électriques prend une nouvelle ampleur grâce à Mercedes

Mercedes vient d’annoncer la mise en service de sa première usine de recyclage de batteries de voitures électriques. Située en Allemagne, celle-ci permet de revaloriser des accumulateurs usagés jusqu’à un taux particulièrement élevé de 96 %.

Crédit : Mercedes

Si les ventes de voitures électriques stagnent légèrement en Europe, cette motorisation rencontre tout de même un succès grandissant au fil des années. Cependant, certains aspects alimentent encore les détracteurs, dont le recyclage des batteries.

Une nouvelle usine révolutionnaire

En effet, de nombreux opposants à l’auto zéro-émission (à l’échappement) expliquent que les accumulateurs sont polluants et qu’ils ne peuvent pas être recyclés de manière efficace et respectueuse de l’environnement. C’est totalement faux, puisque les progrès dans ce domaine sont particulièrement importants. C’est désormais au tour de Mercedes de le prouver, puisque la firme allemande vient tout juste de franchir une nouvelle étape dans le développement de sa filière de revalorisation des batteries.

Souvenez-vous, en mars 2023, nous vous annoncions l’inauguration de la toute première usine de recyclage construite par Mercedes. Et bien voilà qu’elle vient tout juste d’être officiellement mise en service, comme l’explique le constructeur dans un communiqué tout juste publié. Une très bonne nouvelle, qui devrait permettre de rendre les voitures électriques encore plus propres. Et ce alors que l’on sait que cette motorisation l’est déjà plus que les autos thermiques.

Crédit : Mercedes

Ce tout nouveau site est donc situé dans la commune de Kuppenheim, dans le sud de l’Allemagne, et fait de la marque basée à Stuttgart la première à boucler la chaîne de recyclage des batteries avec sa propre usine. Une belle avancée, qui devrait également permettre réduire les risques de pénurie de lithium. Car celui des batteries usagées serait en fait réutilisé dans des accumulateurs neufs. Mercedes veut faire très fort, puisqu’il prévoit d’atteindre un taux de recyclage de 96 %. Ce qui est tout simplement énorme, permettant quasiment de revaloriser tous les composants des batteries. De quoi réduire considérablement les pertes, grâce à un procédé particulièrement efficace.

Une très grande capacité

Il s‘agit d’un processus hydrométallurgique, qui utilise moins d’énergie et génère moins de déchets que la pyrométallurgie, largement utilisée en Europe. Mais comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? En fait, ce processus chimique permet d’extraire individuellement les matériaux tels que le cobalt, le nickel ou encore le lithium, qui composent ce que l’on appelle la masse noire. Ils peuvent alors être à nouveau utilisés dans la fabrication de nouvelles batteries. Puis, un processus mécanique permet de trier le cuivre, l’aluminium et le fer.

Cette technique est moins polluante et tout aussi efficace, grâce à une température moins élevée, allant jusqu’à 80 degrés seulement. Ainsi, Mercedes prévoit d’atteindre une capacité annuelle de 2 500 tonnes de matériaux revalorisés, ce qui devrait permettre de produire plus de 50 000 modules de batteries pour de nouveaux modèles. D’autant plus que la firme va bientôt devenir une marque 100 % électrique, et qu’elle devrait encore enrichir son catalogue de nombreux véhicules au cours des prochaines années.

Crédit : Mercedes

À noter que l’usine en elle-même s’inscrit dans une démarche de réduction de l’empreinte carbone. Ainsi, elle fonctionne de manière entièrement neutre et est alimentée à 100 % en électricité verte. La surface du toit est quant à elle recouverte de panneaux solaires offrant une puissance allant jusqu’à 350 kW. Mais le constructeur n’est pas le seul à s’intéresser au recyclage des batteries, puisque c’est aussi le cas de Tesla, qui est capable d’atteindre les 92 % à l’heure actuelle.