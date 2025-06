BMW prévoit de relancer son X5 en version 100 % électrique. Déjà proposé avec une motorisation à hydrogène, le SUV aura le droit à un prolongateur d’autonomie. Une technologie qui n’a pas que des avantages.

Crédit : BMW

A l’heure actuelle, et depuis plusieurs mois, le marché de la voiture électrique est dans une situation un peu fragile. Les ventes peinent à décoller, voire pire, sont même en baisse dans certains pays comme la France. Et ce même si elles ont tendance à repartir à la hausse dans le reste de l’Europe. En fait, certains points dissuadent encore les automobilistes. C’est le cas du prix, mais aussi de l’autonomie, qui en freine beaucoup.

Une technologie qui fait son grand retour

En effet, de très nombreux conducteurs veulent pouvoir faire au moins 400 kilomètres en une seule charge. Ce qui n’est à vrai dire pas réellement nécessaire, à condition que la voiture soit compatible avec une charge très rapide. Mais afin de rassurer les clients, les constructeurs ne cessent de faire grimper l’autonomie de leurs autos. Cela grâce à de plus grosses batteries, où à des cellules qui offrent une meilleure densité énergétique. Ce qui permet de ne pas augmenter le poids de la voiture.

Mais d’autres marques ont fait le choix d’une autre solution. C’est par exemple le cas de BMW, qui prévoit de relancer une technologie bien connue sur ses anciennes voitures électriques. Il s’agit du prolongateur d’autonomie. Baptisé REx, il avait été introduit sur la petite i3 en 2013. Le but ? Compenser à l’époque le manque de bornes de recharge. Mais voilà que la firme allemande envisage de proposer à nouveau cette technologie sur l’une de ses prochaines voitures électriques. C’est en tout cas ce qu’annonce le site britannique Autocar.

Crédit : BMW

Ce dernier explique que BMW va décliner son actuel X5 en une version 100 % électrique. Et ce alors que le SUV est déjà proposé avec un large choix de motorisations, que ce soit essence, diesel, hybride rechargeable et même à hydrogène. A vrai dire, le choix d’intégrer à nouveau un prolongateur d’autonomie semble assez surprenant pour la marque. En effet, son PDG Oliver Zipse avait récemment déclaré aux investisseurs qu’ « avec une très grosse batterie et un moteur thermique, la logique financière est limitée ».

Mais voilà que le média anglais annonce désormais que la marque a changé d’avis. Ses membres du conseil d’administration vont examiner cette semaine les spécifications finales de ce prolongateur avec les ingénieurs. Le contrat de production devrait ensuite être signé dans la foulé. Mais alors, que sait-on sur cette nouvelle technologie développée par BMW ? Et bien celle-ci ferait appel à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) fournie par le géant chinois CATL. Cette chimie équipera toutes les futures électriques de nouvelle génération de la marque.

Pas que des avantages

Selon les premières informations, le système développé par BMW se déclinera en deux versions, avec un moteur thermique dont la puissance sera comprise entre 148 et 201 chevaux. Ce dernier n’est pas relié aux roues mais il joue le rôle d’un générateur pour remplir la batterie. Cela permet ainsi de bénéficier d’une autonomie nettement plus élevée, mais il y a aussi des inconvénients. Ceux-ci sont plutôt d’ordre financier. Car en France, une voiture équipée de cette technologie n’est pas considérée comme électrique.

Elle est donc privée du bonus écologique. Mais pour l’Europe, elle en est une. Et si elle est produite en Chine, elle est soumise au droits de douane. Reste désormais à savoir où le BMW X5 électrique sera fabriqué. Pour le moment, on ne sait pas encore si cette déclinaison REx remplacera l’hybride rechargeable ou si elle sera vendue en parallèle. On sait en revanche qu’elle aura le droit à une architecture 800 volts. Elle utilisera aussi la motorisation de 6ème génération et les cellules cylindriques des modèles Neue Klasse.

Crédit : BMW

Ces dernières offrent selon la marque une autonomie en hausse de 30 % ainsi qu’une charge 30 % plus rapide. Par ailleurs, l’efficacité énergétique est améliorée de 20 % et les coûts de production sont divisés par deux. D’après BMW, cette batterie NMC est aussi 20 % plus dense que le LFP (lithium – fer – phosphate) de l’actuelle génération. Mais la firme n’est pas la seule à plébisciter le prolongateur d’autonomie. C’est aussi le cas de Leapmotor sur son C10 REEV mais aussi de Volkswagen qui l’envisage pour l’Europe.

