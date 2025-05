Excellente nouvelle pour les voitures électriques en Europe avec ces chiffres

Après une année 2024 inquiétante, 2025 démarre nettement mieux. Car les ventes de voitures électriques sont bel et bien reparties à la hausse, même si la situation reste encore assez fragile pour le moment. Et c’est surtout le cas en France.

Au fil des années, la part de marché des voitures électriques n’a cessé d’augmenter. Et c’est assez logique, puisque tous les constructeurs proposent désormais ce type de motorisation, et que l’offre est de plus en plus large. De plus, il ne faut pas oublier que les ventes d’autos thermiques seront de toutes façons a priori interdites en Europe à partir de 2035.

Un mois d’avril en demi-teinte

Mais pour l’heure, on est encore loin du boom de l’électrique. Et pour cause, l’année 2024 avait été particulièrement difficile pour cette motorisation. Cependant, les spécialistes prévoyaient que 2025 se passerait nettement mieux. Et il semblerait qu’ils aient eu raison. En effet, le marché automobile commence à reprendre des couleurs en Europe. C’est ce que nous avions confirmé dans un précédent article, où nous évoquions une hausse de 29 % des ventes d’électriques depuis janvier sur le Vieux Continent. Et bonne nouvelle, cette tendance se poursuit encore.

C’est ce que confirment les derniers chiffres publiés par l’ACEA, l’association des constructeurs automobiles européens. L’organisation vient de dévoiler son rapport pour le mois d’avril à l’échelle européenne, et celui-ci est plutôt en demi-teinte dans l’ensemble. Ainsi, les ventes de voitures neuves ont chuté de 1,2 % entre janvier et avril 2025, mais elles ont grimpé de 1,3 % au mois d’avril en comparaison avec celui de 2024. Cependant, c’est nettement plus encourageant pour les voitures électriques. Car les immatriculations ont bondi de 26,4 % depuis le début de l’année, par rapport à la même période l’an dernier.

Au total, ce sont donc 558 262 unités qui ont été écoulées entre janvier et avril 2025. Cependant, la part de marché stagne à 15,3 %, ce qui reste encore trop peu. Et ce alors que les ventes de voitures hybrides, et notamment hybrides simples ont fortement progressé. C’est d’ailleurs tout particulièrement le cas en France, où l’on boude encore l’électrique. L’Hexagone fait en effet partie des rares pays européens à voir ses ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) chuter.

La baisse reste cependant relativement contenue, affichée à 4,4 % sur les quatre premiers mois de l’année 2025 en comparaison avec 2024. Néanmoins, c’est encore pire dans d’autres pays, tels que Malte, où les immatriculations ont chuté de 52,7 % sur la même période. Cependant, l’ACEA confirme que trois des quatre plus grands marchés européens, qui représentent 63 % des immatriculations de voitures électriques, ont enregistré des hausses importantes. C’est tout particulièrement le cas de l’Allemagne, dont les ventes ont flambé de 42,8 %.

Des constructeurs inégaux

On pense aussi à la Belgique (+31,3%) et aux Pays-Bas (+ 6,4 %). Et ce n’est pas tout, car les chiffres sont encore meilleurs si l’on se concentre uniquement sur le mois d’avril 2025. Sur l’ensemble de l’Union Européenne, la hausse est de 34,1 %. Elle est de 27,8 % si l’on prend également en compte l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, qui sont un peu à part en Europe. En parallèle, les immatriculations de voitures essence et diesel ont diminué, tandis que l’hybride rechargeable a connu un vrai boom.

Et ce alors que l’on sait que cette motorisation est nocive pour l’environnement. Si l’on jette un œil aux chiffres des différents constructeurs automobiles, on remarque que tous ne sont pas du tout logés à la même enseigne. Le groupe Stellantis affiche notamment une baisse contenue de 1,1 %, avec notamment une forte chute pour DS (-15,6 %) et Fiat (-15,2%). Et c’est encore pire pour Lancia/Chrysler, avec une dégringolade de 65 %. En parallèle, le groupe Renault voit ses ventes grimper de 1,1 % en avril 2025. Une croissance notamment portée par Alpine (+ 143,9%).

Volkswagen ID.4

Chez Volkswagen, on note une petite augmentation de 2,9 %, une bonne nouvelle après une année 2024 particulièrement éprouvante. En revanche, on fait grise mine chez Tesla, avec des ventes particulièrement catastrophiques, en baisse de 52,6 % au mois d’avril 2025. La firme américaine doit faire face à la concurrence grandissante des constructeurs chinois. Et cela se voit, puisque le groupe SAIC, qui possède notamment MG a vu ses immatriculations grimper de 54 % sur la même période. BYD n’est pas mentionné, mais on sait que le géant chinois a déjà dépassé la firme d’Elon Musk sur les ventes de voitures électriques sur le Vieux Continent.