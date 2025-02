Ces chiffres prouvent que les voitures électriques sont encore loin de faire l’unanimité en Europe

En Europe, les voitures hybrides cartonnent et font bien mieux que les essence. Mais la voiture électrique n’a pas dit son dernier mot, elle reprend du poil de la bête en janvier 2025.

Les différents États européens et les constructeurs mettent en avant des véhicules électrifiés. Mais jusqu’à présent, les voitures essence représentaient la plus grande part du marché. Toutefois, les choses semblent évoluer en faveur des motorisations électrifiées.

L’hybride semble être une solution intéressante et moins contraignante que l’électrique pour de nombreux automobilistes. Pourtant, elle peine à dépasser les ventes de voitures essence au niveau européen. Mais en janvier, les ventes de voitures hybrides ont finalement dépassé celles des modèles thermiques.

Retour en tête des voitures hybrides

Durant trois mois en 2024, de septembre à novembre, les voitures hybrides ont dominé les ventes du marché européen. Mais en décembre, les voitures essence ont repris la tête.

Toutefois, comme le met en avant l’ACEA (l’Association des constructeurs européens) et un article de Connaissance des Énergies, les voitures essence ont connu un fort recul des ventes en Europe au mois de janvier. On parle d’une chute atteignant 18,9 %, une baisse particulièrement marquée en Allemagne et en France. Résultat, le marché des voitures essence représente seulement 29,4 %, tandis que les voitures hybrides (HEV uniquement) atteignent 34,9 %. En ajoutant les PHEV (hybrides rechargeables), la part de marché grimpe à 42,3 %.

Cette évolution a profité à Toyota, qui, malgré une baisse de ses ventes (-4,9 %), dispose d’une gamme majoritairement hybride. Pour rappel, Toyota est le pionnier de l’hybride avec la Prius, lancée dès 1999. Cette dynamique est également favorable à Renault (+5 %), dont le système E-Tech Hybrid est décliné sur de nombreux modèles de la gamme, de la Clio au Rafale.

La part de marché des différentes motorisations en Europe en janvier 2025

Comme le met en avant Connaissance des Énergies, les voitures hybrides sont un peu plus sobres et moins polluantes que les modèles essence, tout en restant bien moins chères que les électriques. Elles permettent de décarboner partiellement la mobilité individuelle afin de répondre aux exigences actuelles des institutions, sans pour autant bouleverser les habitudes de circulation des automobilistes.

L’électrique se montre stable

Dans le même temps, l’électrique se stabilise autour de 15 % des ventes en Europe. Janvier 2025 a été similaire à décembre 2024. Toutefois, il convient de souligner qu’il s’agit d’une forte progression par rapport à janvier 2024 : les ventes de voitures électriques (BEV) ont augmenté de 34 % en Europe sur un an. La Belgique, l’Italie et l’Allemagne sont les pays ayant connu la plus forte progression des ventes de BEV.

Ces résultats sont encourageants, mais le chemin reste long pour atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne. En 2025, la part de marché des BEV devrait atteindre 25 %, avant de grimper à 100 % en 2035 avec l’interdiction de la vente de voitures neuves équipées d’un moteur thermique. Une décision politique qui fait actuellement l’objet de débats et pourrait être assouplie en faveur des voitures PHEV.

Avec 15 % de part de marché, les BEV surpassent désormais les voitures diesel (10 %), mais restent deux fois moins représentés que les modèles essence (29,4 %).