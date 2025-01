Il y a encore de gros efforts à faire pour que les voitures électriques fabriquées en France soient plus représentées : la preuve avec ces chiffres

Selon le dernier rapport de Mobilians, la part des voitures électriques vendues en France qui sont produites sur le territoire est de seulement 17,5 %. Ce n’est pas pour autant la Chine qui est le plus gros producteur d’autos commercialisées chez nous.

Photo Yannick Brossard / DPPI

Le marché automobile français n’est pas au mieux de sa forme, et cela s’observer depuis plusieurs mois. En effet, les ventes de voitures neuves ont dégringolé en 2024, et les modèles électriques ont été particulièrement touchés par cette tendance, même s’ils ne sont pas responsables de la crise actuelle. Ainsi, ce sont 290 000 véhicules zéro-émission (à l’échappement) qui ont été écoulés l’an dernier en France.

La part du made in France reste faible

Si la Tesla Model Y a dominé le classement des modèles les plus vendus, les constructeurs tricolores s’en sont aussi très bien sortis. D’ailleurs, sur le podium des marques, c’est Renault qui est arrivé en tête des ventes aux particuliers, avec pas moins de 115 941 unités. Une baisse de 12,1 % environ par rapport à l’an dernier, mais cela devrait être corrigé grâce au succès notamment de la R5 E-Tech, arrivée 2e en décembre. Sur la seconde marche du podium des constructeurs, on retrouve Dacia et Peugeot.

Autant dire que les marques françaises ont le vent en poupe, et cela se confirme dans les ventes aux entreprises ainsi qu’aux loueurs courte durée et professionnels de l’automobile. De son côté, Citroën a vendu 14 821 voitures électriques en France sur l’ensemble de l’année passée, se positionnant juste derrière BMW (16 922 unités). De ce fait, les trois gros constructeurs français ont représenté environ 36 % des ventes de VE dans l’Hexagone en 2024, ce qui est une plutôt bonne nouvelle.

Peugeot e-308 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Néanmoins, cela ne signifie pas que les autos made in France sont très nombreuses sur nos routes. A vrai dire, c’est même plutôt le contraire, comme l’indique le rapport tout juste publié par Mobilians sur LinkedIn. Selon l’organisation professionnelles de l’automobile, seulement 17,5 % des voitures électriques vendues au cours de l’année passée étaient en réalité fabriquées sur notre territoire. Mais contrairement à ce nous pourrions penser, ce n’est pas la Chine qui est le plus grand producteur de voitures vendues chez nous.

Il s’agit en réalité de l’Allemagne, puisque pas moins de 26,4 % des VE commercialisés en France l’an dernier venaient de chez nos voisins. Un chiffre qui a grimpé de 65,7 %, alors que de nombreux constructeurs, tels que Volkswagen et Audi produisent leurs autos outre-Rhin. Et même si ces deux marques connaissent de grosses difficultés, elles font tout de même partie des plus vendues chez nous à l’heure actuelle. La part des autos électriques produites en France grimpe aussi, avec une progression de 68,4 % par rapport à 2023.

La Chine en perte de vitesse

Sur la 3e marche du podium, on retrouve la Chine, qui a fait une remontée particulièrement impressionnante, mais qui affiche une courbe en dent de scie selon le document. A l’heure actuelle, 15,3 % des voitures électriques vendues en France sont produites dans l’Empire du Milieu, un chiffre qui a de quoi hérisser le poil du gouvernement. C’est d’ailleurs pour cela que celui-ci a pris la décision d’interdire le bonus écologique aux autos venues de ce pays. Ce qui semble avoir fonctionné à en croire le graphique.

En un an, la part de marché de ces VE a chuté de 57,6 %, tandis que le record avait été battu en novembre 2022, avec une PdM de 43,4 %. Reste à savoir si la Chine prendra sa revanche ou non, car de nombreux constructeurs venus de là-bas font désormais le choix de produire leurs véhicules en Europe afin de se conformer aux règles de Bruxelles et d’éviter les droits de douane élevés. De son côté, l’Espagne talonne la Chine avec une hausse de 173,9 %, tandis que la Pologne enregistre la plus haute augmentation, avec 259,9 %.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault

La part de voitures électriques made in France devrait cependant encore continuer de grimper, alors qu’elle est actuellement portée par les Renault 5 E-Tech et Scénic E-Tech, certifiées Origine France Garantie. De plus, l’arrivée imminente de la nouvelle R4 électrique produite à Maubeuge devrait aider à accroître la part de marché de ces autos, de même que le futur Citroën C5 Aircross électrique, qui sera assemblé au sein de l’usine de Rennes. En revanche, la ë-C3 est fabriquée en République tchèque.