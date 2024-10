Voici la réponse de Citroën au Tesla Model Y et Renault Scénic électrique

Citroën profite du Mondial de Paris qui vient d’ouvrir ses portes pour lever le voile sur un concept-car inédit : le C5 Aircross Concept. Il annonce la prochaine voiture électrique de la marque, concurrente des Tesla Model Y et Renault Scénic E-Tech, qui arrivera en 2025.

Crédit : Citroën

À partir de 2035, toutes les voitures vendues en Europe devront obligatoirement être équipées d’une motorisation 100 % électrique. Et Citroën ne fait évidemment pas exception.

Une nouvelle identité esthétique

Mais le constructeur est heureusement dans les temps, puisqu’il propose déjà une gamme assez bien fournie. On pense bien sûr à l’adorable petite Ami récemment restylée, ainsi qu’à la nouvelle ë-C3 que nous avions pu essayer. Sans oublier évidemment sa version Aircross. Cependant, certains modèles ne sont pas encore passés par la case électrification complète, à l’image du C5 Aicross. Ce dernier se contente en effet d’embarquer une motorisation hybride rechargeable, que l’on sait nocive pour l’environnement.

Crédit : Citroën

Mais cela pourrait heureusement finir par changer. En effet, on sait que la firme aux chevrons a pour projet de transformer son grand SUV, cousin de la Peugeot e-3008, afin de lui offrir enfin une motorisation électrique. Et ce dans la lignée de la ë-C4, qui s’est quant à elle offert un petit ravalement lors du Mondial de Paris. C’est d’ailleurs justement lors du salon, qui ouvre ses portes dès ce matin au grand public, que le constructeur a levé le voile sur un tout nouveau concept. Ce dernier porte alors tout simplement le nom de C5 Aircross Concept.

Ce dernier reprend le nom du modèle star de la marque que l’on connaît depuis son lancement chez nous en 2018. Mais c’est bien le seul point commun avec le véhicule de série. Et pour cause, ce show-car est totalement inédit, et annonce les grandes lignes stylistique du futur C5 Aircross de série. Ainsi, le véhicule ici présenté affiche un look plus moderne, et surtout bien plus dynamique. Il mesure pas moins de 4,65 mètres de long pour 1,66 mètre de haut, soit 15 cm de plus en longueur et 3 centimètres de moins en hauteur que la version actuelle.

Crédit : Citroën

Cependant, on note que la silhouette n’est pas celle d’un SUV coupé, puisque les designers ont ici conservé une ligne de toit très horizontale. À l’avant, la signature lumineuse a été retravaillée avec désormais trois points, à l’image des dernières productions. Un choix esthétique que l’on retrouve également à l’arrière, avec des feux quasiment identiques, mais évidemment teintés en rouge pour des raisons de réglementation. Bien sûr, nous retrouvons le nouveau logo de la marque, tandis que la voiture s’habille d’une inédite teinte verte. Reste à savoir si celle-ci sera un jour proposée dans la gamme de série.

Une motorisation 100 % électrique

On note que les flancs sont quant à eux particulièrement sculptés, tandis que le véhicule se chausse de larges jantes aéro aux lignes également très anguleuses. Sans doute que celles-ci se retrouveront aussi sur la version définitive, permettant de réduire la consommation et donc d’améliorer l’autonomie. En revanche, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été confirmé pour le concept. Nous devrions en savoir plus lorsque l’on se rapprochera de la version de série, attendue pour l’an prochain. À noter que pour l’heure, le poste de conduite reste totalement inconnu.

Crédit : Citroën

Même chose pour la motorisation, puisqu’aucun détail à ce sujet n’a été donné par le constructeur. Cependant, celui-ci indique dans son communiqué que le concept est le premier modèle de la gamme à reposer sur la plateforme STLA Medium, la même qui équipe déjà les Peugeot e-3008 et e-5008 que nous avons essayée. De quoi nous donner quelques petites indications sur la fiche technique du futur C5 Aircross électrique. Nous devrions notamment retrouver un moteur électrique de 210 chevaux, associé à une batterie de 73 kWh.

Crédit : Citroën

Mais ce n’est pas tout, car une autre déclinaison équipée d’un pack de 96,9 kWh produit en France pourrait également être de la partie. Cette dernière devrait offrir au véhicule près de 700 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP, comme sur les SUV au lion dont les commandes viennent juste d’ouvrir.

Il n’est enfin pas exclu que la version de 320 chevaux dotée d’une transmission intégrale soit aussi proposée pour le nouveau modèle aux chevrons, mais rien n’a été confirmé. Rendez-vous en 2025, donc, pour tout connaître de ce C5 Aircross électrique.

Nos photos en direct du Mondial

Voici à quoi ressemble ce C5 Aircross sur le stand Citroën du Mondial de l’Auto, ouvert jusqu’à dimanche :

Citroën C5 Aircross Concept // SSource : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën C5 Aircross Concept // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën C5 Aircross Concept // SSource : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid Citroën C5 Aircross Concept // SSource : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid