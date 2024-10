Peugeot : excellente nouvelle pour le prix du 3008 électrique avec 700 km d’autonomie

Peugeot vient officiellement d’ouvrir les commandes pour ses nouvelles e-3008 et e-5008 Long Range, affichant une autonomie de respectivement 700 et 668 kilomètres selon le cycle WLTP. Et bonne nouvelle, l’une des versions est éligible au bonus écologique.

Source : Peugeot

Outre le prix, qui est l’un des principaux chevaux de bataille des voitures électriques, l’autonomie est également particulièrement importante. Et pour cause, de nombreux automobilistes ont encore peur de passer à l’électrique car ils craignent de se retrouver en panne sur le bord de la route.

Une grande autonomie enfin réalité

C’est donc pour cela que les marques travaillent activement à augmenter la capacité des batteries de leurs voitures électriques, afin d’accroître la distance pouvant être parcourue en une seule charge. De quoi rassurer les conducteurs, même si l’on sait qu’une grande autonomie n’est généralement pas nécessaire. Mais il faut plaire aux clients, alors que la vente de voitures thermiques sera interdite en Europe à partir de 2035. Ainsi, tous les constructeurs doivent désormais mettre le paquet sur cette motorisation.

On pense par exemple à Peugeot, qui vient de lever le voile sur sa nouvelle e-408 et qui possède désormais une gamme complète. Celle-ci inclut notamment les nouvelles e-3008 et e-5008, que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Dès leur lancement, les deux SUV promettaient de se décliner dans de nouvelles versions, capables d’atteindre respectivement les 700 et 668 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Mais ces variantes Long Range n’étaient pas du tout prévues pour tout de suite.

Peugeot E-5008 // Source : Peugeot

Mais quelques mois plus tard, voilà que la firme au lion annonce dans un communiqué tout juste publié que ses deux versions Long Range, comprendre « Grande Autonomie », arrivent enfin dans les concessions. Ainsi, il est désormais possible de passer commande d’un exemplaire des e-3008 et e-5008, alors que cette dernière sera visible sur le stand de la marque tricolore lors du Mondial de Paris. Pour mémoire, ce dernier ouvrira ses portes dès la semaine prochaine au grand public.

L’occasion de découvrir les prix de ces variantes. La nouvelle e-3008 Long Range 230 chevaux démarre à partir de 46 990 euros dans sa finition Allure. Cette dernière est la seule à être éligible au bonus écologique de 4 000 euros, qui pourrait cependant être revu à la baisse dès l’an prochain. De son côté, la déclinaison Long Range GT est affichée à partir de 51 490 euros et ne peut donc pas prétendre à l’aide gouvernementale réservée aux voitures de moins de 47 000 euros – sauf si vous négociez habilement.

Une grande batterie made in France

En ce qui concerne la e-5008, elle affiche un prix de départ à 51 490 euros également en version Allure, toujours avec le moteur de 230 chevaux qui est le seul disponible avec cette grande batterie. Dans sa finition coiffant la gamme GT, le SUV électrique démarre quant à lui à partir de 55 990 euros. À noter que les deux voitures bénéficient de la garantie de huit ans Allure Care, désormais disponible sur toute la gamme Peugeot depuis quelques mois. Les deux modèles reposent également sur la même plateforme STLA Medium.

Ils embarquent une grosse batterie affichant une capacité de 96,9 kWh, dont les cellules sont produites en France par ACC, au sein de l’usine de Douvrin, qui peine actuellement à monter en puissance. Pour rappel, les e-3008 et e-5008 se rechargent de 20 à 80 % en 27 minutes à une puissance de 160 kW, et peuvent récupérer 150 kilomètres en 10 minutes. Les deux SUV sont aussi dotés du pré-conditionnement de la batterie.

Un élément particulièrement utile afin de bénéficier d’une charge rapide, même en hiver quand les températures sont très basses.

Avec ce tarif compatible avec le bonus, l’e-3008 « Grande Autonomie » arrive à se positionner favorablement face au Renault Scénic E-Tech, qui propose 623 km WLTP pour le même prix. Quant au Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, il propose 600 km WLTP pour, encore une fois, le même prix.

Enfin, le constructeur français précise qu’une autre variante affichant une puissance de 320 chevaux et équipée d’une transmission intégrale est également en préparation. Mais pour l’heure, aucune date de lancement n’a encore été annoncée officiellement. Pour mémoire, Peugeot propose actuellement 12 modèles électriques dans sa gamme, de la e-208 à la e-5008, en passant par la e-308 que nous avions également pu essayer.