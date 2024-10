Voici la nouvelle Citroën ë-C4 électrique qui fait mieux que la 308 avec son autonomie

Quatre ans après son lancement, la Citroën C4 se renouvelle et fait évidemment évoluer sa gamme de motorisations. La compacte conserve sa version électrique, qui se décline en deux variantes, avec une autonomie maximale de 420 kilomètres WLTP.

Citroën ë-C4 X

Un temps un peu en retard sur l’électrification de sa gamme, Citroën commence désormais à rattraper ce dernier. La firme possède une gamme en pleine croissance, avec notamment sa nouvelle ë-C3 récemment essayée ainsi que sa version Aircross.

Un style modernisé pour la compacte

Par ailleurs, la marque tricolore commercialise également sa ë-C4 et sa variante X, qui peinent cependant à se faire une place sur un marché de plus en plus concurrentiel. Mais cela pourrait finir par changer, puisque Citroën profite du Mondial de Paris pour lever le voile sur la nouvelle mouture de sa compacte. Cette dernière arrive quatre ans après le lancement de la version originelle et a désormais pour ambition de remonter dans le classement des modèles les plus vendus, encore dominé par la Tesla Model Y.

Citroën ë-C4

Pour cela, la nouvelle Citroën ë-C4 mise avant tout sur son style, un aspect évidemment très important car c’est souvent lui qui peut faire pencher la balance lors de l’achat. Les équipes en charge du design de cette nouvelle version ont décidé de lui offrir un dessin plus épuré, en supprimant tout simplement tous les éléments superflus. La face avant puise son inspiration dans le concept Oli qui avait été dévoilé en 2022, comme pour la nouvelle C3.

Citroën ë-C4

Le logo de la marque est installé au centre de la calandre, entourée de projecteurs à LED, avec une signature lumineuse en trois parties. Bien évidemment, la ë-C4 et la ë-C4 X se distinguent dès le premier coup d’œil, la seconde arborant une silhouette plus épurée, là où la première reprend plutôt les codes de l’univers des SUV. Si la longueur de cette nouvelle version n’a pas été précisée, elle devrait rester inchangée par rapport à la précédente, affichée à 4,36 mètres. La berline mesure également 1,80 mètre de large.

Citroën ë-C4 X

La partie arrière a également été légèrement retravaillée, afin d’être là encore plus épurée qu’avant. Enfin, la voiture repose sur de nouvelles jantes de 18 pouces bi-matière et diamantées, tandis que les protections latérales bénéficient d’un nouveau coup de crayon. On note également que deux nouvelles teintes ont été ajoutées à la gamme, à savoir le Vert Manhattan et le Bleu Eclipse. Elles viennent compléter un choix de quatre couleurs déjà proposées aux clients. Il est aussi possible de choisir un toit bi-ton en noir.

Toujours autant de confort

Si vous connaissez un peu Citroën, vous savez que le constructeur fait du confort son principal argument. Et bien c’est une fois encore le cas avec sa nouvelle ë-C4, qui affiche un empattement généreux de 2,67 mètres, afin d’accueillir comme il se doit pas moins de cinq passagers. Cela profite aussi au coffre, dont le volume est annoncé à 380 litres, mais qui peut atteindre les 1 250 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Il est affiché à 510 litres pour la version X.

Citroën ë-C4

À l’intérieur, des crochets sont disponibles pour accrocher des sacs, tandis qu’une trappe à skis est aussi présente pour les objets longs. Dans le poste de conduite aussi, le confort est de mise, grâce notamment aux sièges Advanced Comfort rembourrés avec une mousse plus épaisse de 15 millimètres. C’est globalement mieux que ce que proposent les concurrents. Les passagers à l’arrière bénéficient quant à eux d’une assise qui peut s’incliner jusqu’à 27 degrés. L’espace aux jambes est quant à lui particulièrement important. Même chose pour les épaules et les coudes.

Citroën ë-C4

Le communiqué de Citroën précise que le niveau de finition Max s’enrichit désormais d’un tout nouveau combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 7 pouces. Il est complété par un affichage tête-haute en couleur, ainsi bien sûr qu’un écran tactile. Celui-ci mesure toujours 10 pouces comme sur la précédente version et intègre notamment la navigation GPS connectée. Les widgets de la page d’accueil peuvent quant à eux être personnalisés, tandis que la voiture est équipée de la reconnaissance vocale via la commande « Hello Citroën ».

La réplication du smartphone sans fil fait aussi partie de la dotation, et il est donc probable que ce soit le cas d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Il faut également savoir que le système d’info-divertissement de la nouvelle Citroën ë-C4 est compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Une technologie également proposée chez Tesla ou encore chez Audi, entre autres. Si le planificateur d’itinéraire n’arrivera à bord de la voiture que l’an prochain, il est possible de profiter de l’application e-Routes via le smartphone qui joue le même rôle.

Deux versions électriques

Si les nouvelles Citroën C4 et C4 X se déclinent toujours en plusieurs motorisations thermiques, l’accent est surtout mis sur les variantes électriques. Et ce alors que l’Union européenne va de toutes façons interdire la vente de voitures essence et diesel dès 2035. Les deux carrosseries partagent la même fiche technique, et se déclinent en deux variantes bien distinctes, afin de répondre aux besoins d’une large partie de la clientèle. La première, qui sera logiquement la moins chère, fait appel à une batterie de 50 kWh.

Si cela n’est pas précisé par le constructeur, il est probable qu’il s’agisse toujours de la chimie NMC (nickel – maganèse – cobalt), déjà utilisée par Citroën sur la précédente version. Mais on sait que le groupe Stellantis passe tout doucement au LFP (lithium – fer – phosphate), qui est moins cher. Mais cela n’est pas vraiment évident pour la firme. L’autonomie de la compacte est annoncée à 360 kilomètres selon le cycle WLTP dans cette version. Il est cependant possible d’opter pour le pack de 54 kWh, que l’on retrouve aussi sur la Peugeot e-208 et Peugeot e-308, et qui permet de parcourir jusqu’à 420 kilomètres.

Citroën ë-C4

Ces deux variantes n’affichent pas la même puissance, puisque la première revendique 110 kW, soit environ 150 chevaux. La seconde atteint quant à elle 150 kW, ce qui équivaut à 204 chevaux. Quelle que soit la version, la recharge s’effectue en 30 minutes jusqu’à 80 % à une puissance de 100 kW. De quoi récupérer environ 10 kilomètres d’autonomie par minute. La compacte est dotée de la technologie de charge bidirectionnelle V2L, qui permet d’alimenter des appareils électroniques via la prise de charge via un adaptateur. Celui-ci sera disponible l’an prochain.

Citroën ë-C4

Enfin, la nouvelle Citroën ë-C4 fait le plein d’aides à la conduite, puisqu’elle en propose pas moins de 20 en fonction de la finition choisie. Parmi elles, citons notamment l’Active Safety Brake, l’alerte de risque de collision, de même que l’Highway Driver Assist, qui n’est autre qu’un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go fait aussi partie de la dotation de la voiture. Cette dernière s’offre évidemment les suspensions Advanced Comfort à butées hydrauliques progressives, là encore afin de chouchouter ses occupants.

Les deux versions de la compacte seront officiellement lancées dans le courant de l’année 2025.