Ce concept électrique fabriqué en carton annonce le futur de Citroën

Citroën dévoile son concept Oli, un étonnant véhicule 100 % électrique et doté d'une carrosserie en carton. Il préfigure le futur de la marque, et notamment une citadine électrique à moins de 25 000 euros.

Il y a quelques jours, Dacia dévoilait son Manifesto, un concept annonçant certaines innovations pour le futur, à défaut de préfigurer un modèle de série. Cette fois-ci, c’est au tour de Citroën de présenter une étonnante étude de style dans la même veine. Il s’agit d’Oli [all-ë], un concept-car futuriste, de par son style, mais surtout ses matériaux.

Une conception surprenante

Tout commence par le style, particulièrement décalé, alors qu’Oli prend la forme d’un petit SUV à la bouille adorable, qui peut se transformer en pick-up en retirant la partie arrière. Le design nous fait un peu penser au Gen.Travel de Volkswagen. Si cette silhouette ne devrait pas forcément être transposée sur un modèle de série, cela devrait être le cas de certains éléments comme la signature lumineuse.

Nous retrouvons également un nouveau logo inspiré de celui de 1919, qui prendra également place sur les prochains véhicules de la marque. Un retour en arrière qui n’est pas sans nous rappeler Renault, mais également Peugeot, qui ont également changé de blason un peu plus tôt. L’une des principales innovations de ce concept, c’est probablement sa carrosserie, réalisée par le chimiste BASF à base de carton ondulé et recyclé, avec une structure en nid d’abeille et renforcé de fibre de verre et de résine.

Le cahier des charges était particulièrement strict pour la conception de ce concept, et exigeait notamment un poids de 1 000 kilos tout ronds. Un exploit notamment rendu possible par l’adoption d’un pare-prise vertical, plus léger, ainsi que de jantes en aluminium. Comme la Citroën Ami, Oli est composé de pièces pouvant être installées en miroir, à l’avant comme à l’arrière.

À bord, la présentation est épurée, mais flashy. Comme dans le Dacia Manifesto, pas un seul écran, puisque toutes les données relatives à la conduite sont affichées directement sur le smartphone du conducteur. Des supports sont alors prévus pour installer des enceintes connectées. Enfin, les rares boutons semblent avoir été réalisés en impression 3D, tandis que les matériaux utilisés dans le poste de conduite sont renouvelables ou issus de matières recyclées. D’ailleurs, toute la voiture pourra l’être au terme de sa carrière.

Une vision du futur

Long de 4,20 mètres pour 1,90 mètre de large et 1,65 mètre de haut, le concept Citroën Oli est en quelque sorte une version familiale de la Citroën Ami. Bien sûr, il se veut un peu plus performant, alors qu’il embarque une batterie de 40 kWh qui lui permet d’afficher une autonomie d’environ 400 kilomètres selon le cycle WLTP, contre seulement 70 pour la citadine électrique. Si la puissance de charge n’a pas été évoquée, le communiqué de Citroën affirme que seulement 20 minutes seront nécessaires pour passer de 20 à 80 %. À noter que le concept est équipé de la charge bidirectionnelle V2G et V2L, permettant d’alimenter une maison ou des appareils électroniques à une puissance de 3,6 kW. La vitesse maximale est quant à elle limitée à 110 km/h.

À noter que le concept est également équipé de pneus Goodyear Eagle GO innovants, dotés d’une bande de roulement à base de matériaux renouvelables ou recyclés, tels que l’huile de tournesol, le silice issue des cendres de balle de riz, ainsi que les résines de pin et de caoutchouc. Ces gommes pourraient alors afficher une durée de vie de 500 000 kilomètres environ et pourraient être une alternative aux pneus sans air dévoilés par la marque l’an dernier.

Si ce concept ne verra donc jamais le jour tel quel, il sert en quelque sorte de feuille de route pour les prochains modèles. Il annonce également le lancement d’une petite citadine abordable à moins de 25 000 euros, qui pourrait rivaliser avec la future Volkswagen ID.2.

