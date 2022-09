Volkswagen : un monospace autonome et électrique pour remplacer le train et l’avion

Volkswagen a profité du concours d'élégance de Chantilly pour dévoiler son Gen.Travel, un concept de monospace autonome montrant la vision du futur de la mobilité pour l'ensemble du groupe.

Aujourd’hui, tous les constructeurs se tournent vers l’électrification. Et c’est assez logique, puisque la Commission Européenne a voté pour l’interdiction de vendre des voitures thermiques à partir de 2035. Une mesure qui s’inscrit dans une volonté plus globale de réduire les émissions polluantes. Et outre les voitures à combustion interne, ce sont les avions qui sont aussi en ligne de mire. En France par exemple, le Sénat a voté l’an dernier l’interdiction des vols intérieurs lorsqu’une alternative en train de moins de 2h30 existe.

Un véhicule 100 % autonome

Mais, le rail n’est pas toujours une solution. C’est notamment contrer ce problème que Volkswagen vient de dévoiler son tout dernier concept en date, baptisé Gen.Travel. Officialisé lors du concours d’élégance de Chantilly ce dimanche, celui-ci prend la forme d’un grand monospace aux lignes déroutantes. Et s’il n’arbore aucun logo de la marque, c’est parce qu’il a été développé à l’échelle du groupe, annonçant alors le futur de la mobilité pour ce dernier, pour tous les constructeurs qui en font partie. Sorte de manifeste pour demain, celui-ci n’est pas sans nous rappeler le concept Renault EZ-Ultimo, dévoilé en 2018 lors du Mondial de Paris.

À mi-chemin entre la berline et le monospace, ce concept est doté d’une technologie de conduite 100 % autonome de niveau 5, le plus avancé. Ce n’est donc pas demain que nous pourrons en profiter, alors que seul le niveau 3 est autorisé sur nos routes françaises depuis le 1er septembre dernier.

Mais l’objectif de ce Gen.Travel n’est pas de rouler tout de suite, puisqu’il a notamment été créé pour montrer aux clients de la marque à quoi ressemblera la mobilité de demain. En fonction des retours du public, certaines caractéristiques pourront alors être intégrées dans des véhicules de série, comme l’explique le communiqué de la marque.

Une alternative futuriste

Comme l’explique Volkswagen, ce concept pourrait également constituer une alternative aux vols court-courriers dans le futur. Cela grâce à un vaste espace intérieur, qui permet alors d’accueillir jusqu’à quatre personnes dans un habitacle modulable. Les sièges peuvent être disposés autour d’une table pour une conférence ou être transformés en lits pour les trajets de nuit. Le système d’éclairage a été conçu pour minimiser le mal des transports et favoriser l’endormissement durant les longs voyages. Les passagers, et notamment les enfants, peuvent quant à eux profiter de la réalité augmentée pour se divertir.

Si le concept ne détaille pas sa motorisation, on sait que celle-ci est évidemment 100 % électrique. Afin d’assurer un confort optimal, ce dernier est équipé d’un système de suspension active électrique capable d’anticiper les mouvements du véhicule. Une intelligence artificielle, associée à un système de peloton permet également de créer des convois de véhicules autonomes. À noter que tous les éléments présents dans l’habitacle de ce concept sont fabriqués avec des matériaux durables, à base de matières recyclées ou naturelles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.