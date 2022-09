La Volkswagen ID.2 devrait être moins chère que la moins chère des Volkswagen électriques

Si la future Volkswagen ID.2 devait initialement coûter 20 000 euros, son tarif devrait finalement grimper à 25 000 euros pour plusieurs raisons. Elle devrait toutefois rester sous les tarifs de l'actuelle Volkswagen e-UP.

Alors que Volkswagen possède une vraie gamme électrique avec sa famille ID, composée notamment des ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, la firme de Wolfsburg souhaite aller encore plus loin, alors qu’elle sera aussi soumise à l’interdiction de vendre des voitures thermiques en Europe à partir de 2035, mais aussi po. En effet, elle prévoit de lancer un tout nouveau modèle, à savoir l’ID.2, qui prend la forme d’un petit SUV urbain électrique.

De 20 000 à 25 000 euros

Si l’on en sait encore peu sur ces véhicules, qui devraient avoir un équivalent chez Skoda et Cupra avec l’Urban Rebel dans les prochaines années, le patron de Volkswagen, Thomas Schäfer nous donne toutefois quelques informations au sujet de la future ID.2.

Prévue pour la fin de l’année 2024, celle-ci devait initialement afficher un tarif tournant autour des 20 000 euros. Mais celui-ci sera finalement revu à la hausse, comme l’a expliqué le dirigeant lors d’une interview avec le site allemand Electrifiedmagazin. Selon lui, ce prix dépend avant tout de l’évolution des prix des matières premières, qui flambent depuis quelques mois. Pour le patron allemand « si vous regardez les augmentations de prix, vous atteignez rapidement 25 000 euros« .

Selon Thomas Schäfer, les voitures pourraient devenir de plus en plus chères et la différence de prix entre les modèles thermiques et électriques sera bientôt insignifiante. En effet, la future norme Euro 7, encore plus contraignante pour les constructeurs devrait également faire fortement grimper les tarifs des voitures à combustion interne.

Mais moins chère que la Volkswagen e-UP

Il précise d’ailleurs qu’à l’heure actuelle, une auto électrique revient 20 % moins cher à l’utilisateur en incluant les coûts d’entretien. Néanmoins, la future Volkswagen ID.2 devrait tout de même coûter moins cher que l‘e-Up !, qui débute alors à partir de 25 400 euros. En effet, le SUV citadin devrait utiliser des batteries LFP (lithium, fer et phosphate) moins chères à produire que les cellules NMC (nickel, manganèse et cobalt) de la citadine électrique. Mais si le prix des matières premières continue d’augmenter, on pourrait avoir de mauvaises surprises.

Des prix assez élevés sur la gamme actuelle

Si le prix de la future Volkswagen ID.2, qui devrait reposer sur la nouvelle plateforme MEB Entry, devrait donc être en légère hausse par rapport aux prévisions, le SUV devrait toutefois être l’un des modèles les moins chers de la gamme. En effet, pour l’heure, le constructeur n’est pas en mesure de proposer des véhicules électriques abordables, en raison notamment de la pénurie de semi-conducteurs.

Afin de réduire les délais de livraisons, le groupe allemand a en effet décidé de proposer moins de finitions et a spécialement fait l’impasse sur les versions d’entrée de gamme. Celles-ci devraient revenir au fur et à mesure, si la situation s’améliore.

Les caractéristiques de la future Volkswagen ID.2

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette Volkswagen ID.2, qui pourrait embarquer des batteries de 30 à 45 kWh, permettant de parcourir jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP, comme l’annonçait le concept ID.Life dévoilé l’an dernier. Le SUV urbain devrait alors être équipé d’un moteur affichant une puissance d’environ 230 chevaux et 290 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h réalisé en 6,9 secondes.

Si l’on en croit le concept-car, le design devrait être très différent de celui des autres modèles de la gamme ID. L’intérieur devrait quant à lui être un peu plus conventionnel que celui de l’ID.Life, mais nul doute que les matériaux recyclés feront partie de la dotation sur la version de série.

