Quels sont les principaux coûts d’entretien pour une voiture électrique ?

Vous êtes à la recherche d'une voiture électrique et vous vous posez des questions concernant l'entretien et les principaux coûts de votre futur véhicule ? Nous allons passer en revu les principales choses à savoir.

La transition automobile est en marche, appuyée qui plus est par un législateur qui incite, grâce à des bonus d’un côté et des malus de l’autre, à rouler de plus en plus en véhicules électrifiés. Si la technologie commence peu à peu à se démocratiser, les voitures électriques restent souvent plus onéreuses que les voitures thermiques à l’achat. Diverses solutions, de financement notamment, permettent d’alléger un tant soit peu cette différence, mais il y a aussi d’autres critères à prendre en compte et qui peuvent tout aussi bien faire pencher la balance en la faveur de l’électrique.

On peut bien évidemment citer le coût du kWh, beaucoup plus faible que le litre d’essence ou de diesel, ou encore les faibles coûts d’entretien de ces véhicules. C’est d’ailleurs ce dernier point qui nous intéresse et que nous allons passer en revue tout au long de ce dossier.

Une mécanique largement simplifiée

Comme nous vous l’avions indiqué lors d’un précédent dossier, les voitures électriques sont techniquement beaucoup plus simples que les voitures thermiques. Sans entrer dans les détails, une voiture électrique c’est un moteur électrique, une batterie et un système de transmission sans boîte de vitesses. C’est aussi beaucoup d’électronique, tout comme certaines voitures thermiques aujourd’hui, mais la simplicité de la mécanique permet de diminuer assez nettement les coûts d’entretien.

Par rapport à un moteur thermique, le moteur électrique n’est pas équipé de courroie de distribution, de filtres ou encore de bougie d’allumage. De ce fait, de nombreuses opérations d’entretien disparaissent comme la vidange par exemple, la courroie de distribution, le joint de culasse ou encore les bougies.

La nouvelle plateforme MEB du groupe Volkswagen, avec les batteries situées sous le plancher et le moteur électrique à l’avant.Quand on connaît le coût pour un changement de courroie de distribution, notamment la main-d’œuvre nécessaire, c’est toujours appréciable de s’en passer.

Ce qu’il faut vérifier sur une voiture électrique

Comme sur une voiture thermique, il faut aussi vérifier l’état de la batterie. Même si entre la batterie d’une thermique et celle d’une voiture électrique, il n’y a pas grand-chose à voir. La batterie d’une voiture électrique, c’est le cœur du produit et a contrario d’une voiture thermique où un simple changement de la petite batterie réclame quelques minutes, le temps de rebrancher deux câbles, le changement de la batterie d’une électrique est beaucoup plus coûteux et plus compliqué.

D’une manière générale, vous n’aurez pas à changer la batterie de votre voiture électrique, d’autant plus si elle est neuve. Les constructeurs garantissent la batterie pendant un certain nombre d’années, huit ans en l’occurrence du côté de chez Tesla par exemple. Une garantie qui couvre la batterie, mais également le groupe motopropulseur. Il est néanmoins recommandé de faire vérifier l’état de sa batterie tous les ans, notamment pour s’assurer que son système de refroidissement fonctionne correctement.

Outre la batterie, qui ne devrait pas vous coûter grand-chose, si ce n’est rien, d’autant plus si votre voiture électrique est neuve ou récente, il y a d’autres points à vérifier. Il s’agit des pièces d’usure bien évidemment, en l’occurrence les plaquettes et les disques de frein, les pneumatiques ou encore les essuie-glaces et le lave-glace. Précisons également que les plaquettes de frein tiennent en général plus longtemps sur une voiture électrique par rapport aux véhicules thermiques.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les freins sont moins sollicités sur une voiture électrique grâce notamment au système de récupération d’énergie au freinage, un processus expliqué en détail au sein de notre article dédié. Néanmoins, il faut veiller à contrôler régulièrement le liquide de frein. Les constructeurs préconisent, en général, de le remplacer tous les deux ans.

Retours d’expérience et études théoriques

La voiture électrique bénéficie souvent d’une communauté très active sur Internet avec de nombreux forums plus ou moins spécifiques. Ainsi, certains clients n’hésitent pas à faire leur retour d’expérience, notamment en comparant le coût d’entretien entre leur voiture électrique et leur ancien modèle thermique. La plupart des retours vont dans le même sens : l’entretien d’une voiture électrique leur coûte moins cher.

Néanmoins, encore une fois, tout dépendra aussi de l’usage que vous aurez de votre voiture. Mais à usage similaire entre voiture électrique et thermique, plusieurs études démontrent que le coût d’entretien d’une voiture électrique reviendra moins cher pour toutes les raisons citées précédemment. La première étude que nous allons vous décrire ci-dessous prend en compte l’entretien en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant que la seconde se base sur le nombre d’années.

Des études plus théoriques que pratiques

Il s’agit d’études plus théoriques que pratiques dans le sens où la façon dont vous utilisez votre voiture, thermique ou électrique, est un facteur essentiel et où trop de paramètres entrent en compte pour pouvoir avancer des chiffres précis et universels.

La première étude, c’est celle de l’Electric Power Research Institute, qui a comparé le coût d’entretien de plusieurs véhicules par kilomètre parcouru. L’étude met en avant que le prix total d’entretien d’une Chevrolet Cruze (un véhicule thermique) est de 5317 dollars pour environ 150’000 miles parcourus. Le coût s’élève à 1183 dollars pour la Nissan Leaf, soit 78 % de moins. Il aurait été intéressant de faire cette étude avec deux véhicules similaires, comme un Hyundai Kona dans sa version diesel et un autre Kona, mais en électrique.

Pour la seconde étude à présent, nous restons aux États-Unis et plus particulièrement en Floride, où un institut a comparé les coûts de maintenance sur dix ans de trois véhicules électriques, une Tesla Model S, une Nissan Leaf et une Chevrolet Spark EV, avec cinq véhicules thermiques, à savoir une Volkswagen Eos, une Chevrolet Cruze, une Chevrolet Malibu, une Hyundai Elantra et une Chevrolet Spark. Le poste d’entretien annuel était de 568 dollars en moyenne pour les véhicules électriques, contre 712 dollars pour les thermiques, soit environ 21 % de différence.

Un coût d’entretien à prendre au cas par cas

Difficile de dégager un pourcentage ou un chiffre bien précis concernant l’écart des coûts à l’entretien entre voiture électrique et thermique. De trop nombreux critères entrent en ligne de compte comme par exemple le style de conduite, la fiabilité du modèle en question, le kilométrage ou encore les tarifs pratiqués par les garagistes ou les ateliers en concession.

Même si une tendance se dégage et que certains constructeurs annoncent que vous réduirez votre budget entretien entre 20 et 30 %, ces chiffres ne prennent pas en considération tous les critères possibles et inimaginables. Il s’agit bel et bien d’une tendance, d’une sorte de moyenne, sortie du peu de recul que nous avons concernant les véhicules électriques par rapport aux thermiques.

Il n’est certainement pas faux d’affirmer qu’une électrique coûtera moins cher en entretien qu’une thermique, mais de là à avancer un chiffre ou encore un pourcentage de différence précis, nous n’en sommes clairement pas là.