Elon Musk promet une baisse de prix pour les Tesla, à une condition

Elon Musk souhaite attendre que l'inflation baisse avant de réduire les prix des modèles de la gamme Tesla. Ceux-ci ont d'ailleurs plutôt tendance à grimper actuellement.

Depuis un peu plus de deux ans, le monde entier est plongé dans une grande crise économique, entre la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Une situation difficile, qui a eu notamment comme conséquence de faire flamber l’inflation, et donc le coût de la vie en général.

Mais outre les produits de consommation courante, le prix des voitures électriques a aussi considérablement augmenté. En cause notamment, les pénuries de composants liés à la crise sanitaire et à la situation en Ukraine. Toutes les marques sont concernées, dont Tesla, qui a dû procéder à plusieurs hausses de tarifs au cours des derniers mois.

Pas de baisse pour l’instant

Malheureusement, cela ne devrait pas aller en s’améliorant. Tout du moins, pas dans l’immédiat. En effet, le patron de la marque, Elon Musk a répondu sur Twitter à un internaute lui demandant si les tarifs de ses véhicules allaient baisser quand les problèmes d’approvisionnements seront réglés et quand la pandémie serait terminée. Et comme toujours, la réponse du milliardaire est claire et laconique : « si l’inflation se calme, nous pourrons baisser les prix de nos voitures« .

If inflation calms down, we can lower prices for cars — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Il faut dire que la situation est loin d’être idyllique. En effet, en France, l’inflation a atteint les 5,8 % en un an sur le mois de juin 2022, tandis que les prix ont flambé de 9,1 % aux Etats-Unis. Tesla a donc été contraint de réduire ses dépenses, en licenciant notamment de nombreux employés. La firme californienne a également été obligée de revoir ses prix à la hausse, afin de compenser l’augmentation du prix du nickel, un matériau indispensable à la fabrication des batteries.

Mais comme l’avait précisé Tesla dans ses rapports financiers repérés par Electrek, la hausse des prix ne reflète pas forcément l’état du marché actuel. En effet, avec un carnet de commandes plein à plus d’un an sur la majorité des véhicules, l’entreprise américaine est obligée de tenter de prendre en compte la hausse des prix des matières à venir sur une longue période. Un exercice délicat pour viser juste.

La marge de Tesla sur ses véhicules augmente ces derniers mois, laissant supposer une hausse des prix des voitures plus élevée que la hausse du prix des matières premières. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une baisse de prix sur le long terme.

Une hausse de prix à venir pour la Model 3 ?

En Italie, la Tesla Model 3 Propulsion vient de passer à 57 490 euros, tandis qu’elle est actuellement affichée à 53 490 euros en France. Il faudra donc s’attendre à une nouvelle flambée au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Il ne reste plus qu’à espérer que l’inflation baisse sous peu, alors que le ministre de l’économie Bruno Le Maire avait annoncé au micro d’Europe 1 que celle-ci reviendra à un niveau raisonnable dès l’année prochaine.

