Tesla augmente encore ses prix en France, la Model 3 a pris +38,5 % en 6 mois

On s'y attendait, Tesla augmente le prix de tous ses véhicules vendus en France. L'augmentation devient vertigineuse sur ces six derniers mois.

Peu de temps après les États-Unis, Tesla a appliqué les mêmes règles en France. Le configurateur de son site Web a été actualisé du jour au lendemain pour afficher les changements. Les prix augmentent sur tous les modèles. Nous avons couvert pour la dernière fois les augmentations de prix de Tesla en mai.

Grosses augmentations de prix

Comme vous pouvez le voir dans notre tableau ci-dessous, concernant la Model 3 Propulsion, le premier prix, l’augmentation est de 5 %. Tous les modèles, dont la Propulsion, Grande Autonomie et Performance de la Model 3 font l’objet d’une augmentation de prix. Le modèle Propulsion prend encore 2 500 euros. En Grande Autonomie, on passe de 59 990 euros à 62 490 euros, soit 2 500 euros d’augmentation. Le modèle Performance passe, quant à lui, de 64 990 euros à 66 490 euros, soit 1 500 euros d’augmentation.

Version Maintenant Avant Augmentation % Model 3 Propulsion 53 490 € 50 990 € 2 500 € +5 % Model 3 Grande Autonomie 62 490 € 59 990 € 2 500 € +4,1 % Model 3 Performance 66 490 € 64 990 € 1 500 € +2,3 %

Si l’on prend la Model 3 Propulsion, 43 990 euros en janvier 2022, l’augmentation est de 8,2 % en six mois, avant de considérer le bonus écologique. Si l’on déduit le bonus écologique, on pouvait acheter une Model 3 Propulsion à 37 990 euros en janvier (6 000 euros d’aide) contre 52 490 euros si vous faites votre commande maintenant (1 000 euros d’aide, le bonus écologique baisse dès le 1er juillet). L’augmentation de prix pour le consommateur est de +38,5 %.

Même constat pour le Model Y, le SUV plus imposant, qui est également en augmentation de prix. Le modèle Grande Autonomie est à 64 990 euros, il ne bénéficie plus de bonus écologique à ce prix, et 69 990 euros pour le modèle Performance. En janvier 2022, le modèle Grande Autonomie était vendu 59 990 euros, auxquels on enlevait 2 000 euros de bonus écologique.

Il est compliqué de commander une Tesla

Commander une voiture Tesla actuellement, cela n’a jamais été aussi compliqué. À tel point qu’Elon Musk a expliqué que Tesla pourrait cesser de prendre des commandes sur certains modèles de ses véhicules électriques. Les prix augmentent, mais aussi les délais de livraison.

Ces délais de livraison très longs s’expliquent par plusieurs raisons. Premièrement, la pénurie globale de composants est une réalité, elle met les chaines de production en difficulté. Cette pénurie est causée par la pandémie, mais par ailleurs la guerre en Ukraine. Mais, il y a également une ruée vers les voitures électriques à mesure que la technologie prend de l’ampleur – à la fois naturellement, à mesure qu’elles deviennent plus courantes, et, plus directement, à cause de l’augmentation du prix de l’essence.

Une inflation galopante

Avant l’augmentation des prix de Tesla en mars, le PDG Elon Musk a tweeté sur l’inflation affectant le coût des matières premières. Selon Reuters, Elon Musk a expliqué qu’il devait se séparer d’environ 10 % des salariés et a envoyé un message aux dirigeants de Tesla plus tôt ce mois-ci, leur ordonnant de « suspendre toute embauche dans le monde ». Avant de revenir sur ses dires.

Le constructeur américain fait en ce moment face à une difficulté d’approvisionnement du calculateur nécessaire au bon fonctionnement du port de charge sur les Model 3 et Model Y. De quoi rendre la situation encore plus compliquée pour Tesla alors que le constructeur se sortait tout juste d’une situation délicate dans son usine de Shanghai, à moitié fermée pour cause de Covid.

On imagine donc que le rythme de production va être ralenti pour les mois à venir. De quoi expliquer la décision prise par Elon Musk et communiquée à ses cadres par l’intermédiaire d’un e-mail intitulé « Arrêtez les recrutements dans le monde entier ». Elon Musk a, par la suite, rassuré ses actionnaires. Le constructeur américain continuera de recruter.

