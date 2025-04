Voici la prochaine Model Y que Tesla pourrait commercialiser dans les prochains jours

Selon des informations en provenance de Chine, Tesla commencerait la production d’une nouvelle Model Y dans les jours à venir. Au programme : une version plus longue, plus spatieuse, et peut-être plus luxueuse. De quoi rattraper son retard sur la concurrence ?

Tesla Model Y

Le Tesla Model Y 7 places est une arlésienne en Europe. Longtemps réservé aux États-Unis, il est finalement arrivé sur le Vieux Continent à l’automne 2024 pour quelques semaines, avant que la version restylée n’apparaisse, mais sans l’option trois rangées de sièges.

Toutefois, selon ce que rapporte Cnevpost, des informations en provenance de Chine laissent penser qu’une version plus longue et avec trois rangées de sièges pourrait bientôt être lancée par Tesla.

Une version 7 places et allongée ?

Selon certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux chinois, notamment Weibo, équivalent de X en Chine, le constructeur pourrait lancer très bientôt une version à trois rangées de sièges, donc 6 ou 7 places, et allongée du Tesla Model Y.

Les rumeurs évoquent un lancement de la production après la fête du Travail, qui se déroule du 1er au 5 mai en Chine.

Si l’on connaissait déjà la version 7 places, commercialisée aux États-Unis et en Europe, pour une courte période en 2024 sur notre marché, nous n’avons encore jamais vu de version à l’empattement allongé du Model Y.

Toutefois, en Chine, certains constructeurs proposent des versions allongées de leurs modèles, à l’image d’Audi avec le Q6 L, ou encore de BYD avec les récentes Han L et Tang L. Les Chinois apprécient l’espace à bord d’un véhicule, et une version à empattement long en offre davantage. Il ne serait donc pas surprenant de voir Tesla adapter rapidement son SUV électrique pour séduire et mieux contrer la concurrence.

Quelques jours avant l’officialisation du Tesla Model Y restylé, des rumeurs laissaient entendre que le Model Y pourrait recevoir une version plus luxueuse, allongée et à 6 places (3 rangées de 2 sièges). C’est probablement cette version qui pourrait entrer en production dès le début du mois de mai.

Et pour l’Europe ?

Tesla va-t-il lancer une version allongée et 6 places pour l’Europe ? C’est une très bonne question. Elle serait obligé de faire face aux barrières douanières, comme la Tesla Model 3 produite en Chine, mais à l’inverse de la Model Y produite à Berlin et réservée au marché européen.

Le retour en Europe du Tesla Model Y 7 places avec les dimensions actuellement connues du modèle pourrait être une très bonne nouvelle. Le constructeur américain a déjà prouvé qu’il pouvait commercialiser cette version en Europe, et face à la nécessité de relancer les ventes, une version destinée aux familles nombreuses serait d’un intérêt crucial.