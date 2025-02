Nouveau Tesla Model Y : les ingénieurs dévoilent toutes les modifications « cachées »

Le début de l’année est marqué par la présentation du nouveau Tesla Model Y restylé. Des ingénieurs Tesla nous dévoilent certaines améliorations « cachées » de cette version, connue sous le nom de code Juniper.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Penser que le restylage du Tesla Model Y se limitait à deux bandeaux lumineux et à de nouveaux sièges est bien crédule. Le constructeur américain ne pouvait pas se contenter de ces maigres changements pour tenter de maintenir le Tesla Model Y à la première place mondiale des ventes de voitures électriques. De ce fait, les ingénieurs de la marque américaine ont fait un véritable travail de fond, apportant des correctifs plus ou moins importants pour améliorer le Tesla Model Y.

Des améliorations pour l’autonomie

Comment améliorer l’autonomie de l’un des véhicules les plus intéressants de sa catégorie ? Pour tenter de faire mieux, les ingénieurs sont allés chercher dans le détail, jusqu’à redessiner le système de freins pour réduire la traînée aérodynamique qu’il génère. Les étriers ont alors été repensés pour moins accrocher l’air et gagner en autonomie.

Les ventilateurs CVC (chauffage, ventilation, climatisation) voient leur vitesse de fonctionnement réduite, tandis que l’éclairage intérieur a été totalement revu pour gagner encore en efficacité énergétique. Si l’on en croit l’entretien de Nathan Di Giusto, responsable de l’ingénierie des véhicules Tesla pour la plateforme Model 3 et Y, ainsi qu’Emmanuel Lamacchia, responsable du programme du Model Y face au club de propriétaires Tesla Owners Silicon Valley, ces améliorations auraient favorisé un gain de 2,8 % d’autonomie selon la mesure EPA (en vigueur aux États-Unis). Mais la baisse de la consommation serait encore plus marquée.

Un confort lui aussi amélioré

Si l’on en croit toujours cette interview, rapportée par Teslarati, le confort à bord du Tesla Model Y a, lui aussi, été bonifié. L’insonorisation de l’habitacle a été améliorée, cela comprend une garniture de porte et latérale, ainsi que des porte-gobelets moquettés.

Le toit vitré panoramique aurait également bénéficié d’améliorations. Selon les informations données dans l’article de Teslarati, le Model Y est recouvert de deux couches de métal argenté, ce qui réduirait le bruit à bord et améliorerait l’isolation thermique, tandis que la vitre arrière est feuilletée.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La fermeture des loquets de portes et de coffres est également plus douce. Enfin, les capteurs du véhicule peuvent désormais détecter les personnes à bord, ainsi que leur rythme cardiaque et leur respiration, ce qui laisse espérer une amélioration des fonctionnalités comme le maintien de la climatisation si une personne ou un animal reste à l’intérieur.

Information très intéressante : les ingénieurs auraient pu intégrer dans cette Model Y une batterie de plus grande capacité, mais ne l’ont pas fait et sont restées sur les anciennes batteries pour ne pas augmenter les coûts et donc le prix de la voiture. Ce qui signifie qu’à terme, dans quelques mois ou années, il sera possible de profiter d’une Model Y avec une plus grande batterie, lorsque le prix des cellules aura encore davantage baissé.

Enfin, de nouveaux coloris arriveront aux États-Unis. On peut alors se demande si le bleu déjà présent en Chine sera aussi disponible aux USA, mais aussi en Europe par la suite.