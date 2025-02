Pourquoi la nouvelle Tesla Model Y Launch Series n’est pas une bonne affaire en France

À peine sortie, la Tesla Model Y Launch Series choque par son prix. En effet, à 60 990 euros, elle est sensiblement plus chère que toutes les Model Y qui étaient jusqu’alors au catalogue. Pour un tel tarif, les clients sont en droit d’attendre une dotation de série très haut de gamme, ce qui n’est pas vraiment le cas. En réalité, la version Launch Series en France est sans doute une mauvaise affaire.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Qui dit nouvelle Tesla Model Y, dit probablement nouveau best-seller mondial pour 2025. Tesla domine le segment des SUV électriques depuis quelques années, et ce n’est pas maintenant que cela devrait changer. Cependant, en France, la sortie de la Tesla Model Y en édition limitée Launch Series pose quelques questions.

Avec son tarif très salé de plus de 60 000 euros, convaincre les clients de sauter le pas va être difficile en France, alors que les anciennes Model Y sont toujours disponibles à partir de 42 990 euros. Nous allons revenir dans cet article sur ce que comprend la Tesla Model Y Lauch Series, et ce que coûte la même configuration sur une ancienne Model Y. Ensuite, nous verrons que sur d’autres marchés, Tesla est beaucoup plus généreux qu’en France, malheureusement pour nous.

Nous nous demanderons alors si la stratégie de Tesla ne va pas évoluer très rapidement, auquel cas il serait urgent d’attendre avant de commander sa nouvelle Model Y.

Quelle est la configuration de la Tesla Model Y Launch Series ?

Sous le nom de code Launch Series se cache en France une Tesla Model Y Grande Autonomie, avec quelques particularités. La première est l’intégration de l’Acceleration Boost, permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,3 secondes, contre 5 secondes sans. C’est une option qui coûte autour de 2 000 euros, et qui est comprise dans le package de la Launch Series.

Ensuite, le crochet d’attelage (1 350 euros) et deux couleurs (noir uni à 1 300 euros et Quicksilver à 2 600 euros) sont gratuits, tout comme les jantes Helix de 20 pouces (probablement autour de 2 000 euros). Au total, ce sont donc jusqu’à 8 000 euros d’options qui sont incluses dans la version Launch Series, qui expliquent peut-être partiellement le prix affiché de 60 990 euros.

À titre de comparaison, une ancienne Model Y Grande Autonomie transmission intégrale configurée de la même manière revient à 54 000 euros, et il faut ensuite ajouter l’acceleration boost, ce qui donne un surcoût de 5 000 euros à configuration égale à la Launch Series.

Cependant, Tesla aurait pû être plus généreux et inclure les options logicielles coûteuses de la marque (comme cela a été fait pour l’acceleration boost), ou encore laisser plus de lattitude pour personnaliser l’intérieur et l’extérieur. Pour rappel, la Tesla Model Y Performance est disponible pour 53 990 euros, rendant la Launch Series actuellement chère pour ce qu’elle est. Et comme nous allons le voir, il y a de quoi être mécontent en France tant certains autres marchés sont mieux lotis.

Aux États-Unis, Tesla est beaucoup plus généreux

Contrairement à ce qu’il se passe en France, Tesla semble motivé à vendre sa nouvelle Model Y aux États-Unis, puisque la dotation de série est plus généreuse. Pour le dire simplement, c’est une Tesla Model Y toutes options qui est proposée à 59 990 dollars (hors taxes), avec bien plus de personnalisation.

La Tesla Model Y Launch Series aux USA est un bien meilleur deal // Source : Tesla

Tout d’abord, les clients ont le choix entre quatre coloris (blanc, noir, rouge et gris) et deux jeux de jantes (19 et 20 pouces). L’attelage et l’acceleration boost sont inclus, tout comme le choix entre l’intérieur noir et l’intérieur blanc. Enfin, le FSD Supervisé (option à 8 000 dollars) est inclus, ce qui rend le prix bien plus justifié.

En effet, sur l’ancienne Tesla Model Y, une configuration similaire coûte jusqu’à 63 990 dollars, soit bien plus que la Launch Series (4 000 dollars de moins). C’est un très bon plan aux USA pour les clients qui souhaitaient une configuration toutes options, notamment avec la capacité de conduite entièrement autonome, qui revient au final moins chère qu’auparavant.

La différence entre les USA et la France est criante, puisque pour un écart de prix encore plus important entre l’ancienne et la nouvelle Model Y, nous nous retrouvons avec une voiture bien moins équipée. Tesla pourrait être contraint de rapidement revoir sa copie, si les ventes ne décollent pas.

Tesla pourrait revoir sa copie en France rapidement

La sortie de la nouvelle Tesla Model Y débute tout juste, et Tesla a décidé de ne proposer qu’une version spéciale — très chère — à ses clients français. Cette Model Y Launch Series ne pèsera probablement pas lourd sur le total des Tesla Model Y vendues en France en 2025, et pour cause : à son tarif actuel, ce n’est pas une bonne affaire pour les clients.

Depuis de longs mois, les clients français étaient habitués à des Tesla Model Y à 40 000 euros, et à d’autres modèles bien plus performants à moins de 54 000 euros. Ainsi, voir une version restylée pointer le bout de son nez à plus de 60 000 euros, avec des options qui ne valent pas le prix proposé, alors que d’autres marchés ont une dotation beaucoup plus généreuse devrait être perçu comme un drapeau rouge : rien ne sert de se précipiter.

Dans quelques mois tout au plus, la nouvelle Tesla Model Y aura totalement remplacé l’ancienne, ce qui veut dire que la Launch Series n’existera plus, ou au moins elle ne sera plus seule. En l’occurrence, le best-seller de la firme en France qui n’est autre que la Tesla Model Y Propulsion à 40 990 euros aura une remplaçante, et elle ne pourra pas avoir un prix très éloigné de l’ancien.

Pour aller plus loin

Nouvelle Tesla Model Y : pourquoi il ne faut pas se précipiter

Une autre hypothèse entendable serait d’imaginer Tesla s’aligner sur la dotation proposée outre-Atlantique, mais elle est malheureusement utopique. En effet, si la conduite autonome est relativement intéressante aux USA, elle l’est beaucoup moins en Europe, où les clients qui payent 7 500 euros pour l’option idoine n’en ont toujours pas pour leur argent. Ce ferait même probablement plus de mal que de bien tant ce qui est utilisable en Europe est imperceptible par rapport à l’Autopilot gratuit de série. Rappelons en effet que la conduite autonome (FSD) n’est pas encore disponible en Europe, mais devrait l’être dans les prochains mois.

La meilleure chose à faire si vous êtes tenté par la Tesla Model Y de 2025 est tout simplement d’attendre que le reste de la gamme pointe le bout de son capot. Car si à 60 990 euros la Tesla Model Y Launch Series est une mauvaise affaire, celle qui sera la Tesla Model Y Propulsion de 2025 à moins de 45 000 euros sera probablement l’affaire de l’année.