Nouvelle Tesla Model Y Juniper : les surprises (et les ratés) du nouveau design

La voiture qui sera, sans doute, la plus vendue de 2025 se réinvente enfin.

ENFIN ! Elle était attendue par beaucoup, et la nouvelle Model Y s’est dévoilée sans bruit le 10 janvier 2025, histoire de bien démarrer l’année du côté de Tesla. Elle reprend bien entendu les codes de sa petite sœur, la Tesla Model 3, mais il subsiste tout de même quelques particularités propres au SUV phare de la firme d’Elon Musk.

Nous allons voir ensemble ce qui change en bien, et aussi en moins bien, sur cette Tesla Model Y restylée, qui devrait cartonner en 2025.

Un design futuriste qui est un bon en avant

Depuis les raz de marée des livraisons de Tesla Model Y en Europe de 2022 à aujourd’hui, il devient difficile de ne pas en croiser lorsque l’on prend la route. Par conséquent, il peut y avoir un effet de lassitude face à un design qui ne sort plus de l’ordinaire du tout. De plus, la Model Y d’ancienne génération était tout sauf belle : c’était la plus pratique mais la moins sexy des Tesla.

L’avant de la nouvelle Tesla Model Y comparé à l’ancienne // Source : Tesla

En 2025, Tesla a donc choisi de restyler l’avant comme l’arrière de son SUV best-seller, pour marquer sa nouvelle identité. L’avant est bien plus futuriste, avec un bandeau de LED qui parcourt tout le bas du capot en reliant les deux phares, qui sont beaucoup plus fins qu’avant. C’est une face bien plus agressive, qui plaira probablement à plus de monde que l’ancienne.

L’arrière de la nouvelle Tesla Model Y comparé à l’ancienne // Source : Tesla

L’arrière quant à lui est également retouché, puisque les feux sont reliés par une immense barre LED qui occupe toute la largeur du hayon, et la plaque d’immatriculation viendra d’ailleurs se loger sur la partie plastique, plus bas. De cette manière, nous retrouvons un arrière plus épuré, plus aggressif, et assez futuriste. Il n’y qu’à voir le avant/après des images issues du configurateur en ligne juste au-dessus pour se rendre compte des différences notables. Autre particularité à noter, la Model Y restylée gagne 4 cm de long (4,79 m contre 4,75 m pour l’ancienne).

Des batteries qui ne changent malheureusement pas

Pour ceux qui s’attendaient à une version 2025 de la Model Y avec une autonomie en hausse et une batterie plus conséquente, ce n’est pas pour cette fois. En effet, dans les pays où le configurateur de la Model Y restylée est en ligne, nous remarquons une autonomie de 466 km WLTP pour la version Propulsion, et 551 km pour la version Grande Autonomie à Transmission Intégrale.

Actuellement, ces versions en France ont une autonomie WLTP de respectivement 455 km et 565 km dans les configurations les moins énergivores, c’est à dire avec les jantes Gemini de 19 pouces. Pour la version Launch Series de la Model Y restylée, Tesla ne propose que des jantes de 20 pouces, et lorsque des jantes de 19 pouces seront proposées, nous pouvons imaginer une augmentation de l’autonomie de l’ordre de 5 % environ, ce qui correspond peu ou prou à de l’amélioration continue au niveau de l’aérodynamisme et de l’efficience des moteurs.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Autrement dit : pas de nouvelles batteries pour cette Model Y restylée, ce qui veut dire que nous aurons toujours une version dotée de 60 kWh (Propulsion), et toutes les autres récupèrent la batterie de 80 kWh que l’on connait bien.

Bien qu’il n’en ait jamais été vraiment question dans les rumeurs, il ne faut pas s’attendre à une architecture 800 volts comme c’est le cas sur les championnes de la charge rapide que sont les Hyundai Ioniq 5 et 6, ou encore les Kia EV6, ni même comme le Cybertruck de Tesla. La Model Y restylée conserve la même architecture qu’avant, et charge à une puissance maximale de 250 kW.

Un commodo qui disparaît, un autre qui reste

La Tesla Model 3 restylée avait fait parler d’elle à sa sortie, puisque les commodos situés derrière le volant avaint disparu. Pour la Model Y restylée, Tesla semble avoir entendu les complaintes… mais d’une seule oreille.

Plus précisément, si la Model Y restylée ne dit pas adieu aux deux commodos, elle en fait bien disparaître un : celui permettant de passer en marche avant ou arrière, et à activer l’Autopilot. Nous retrouvons donc sur le volant les boutons nécessaires à l’activation des essuie-glaces, de l’Autopilot et des commandes vocales, ainsi qu’un pour gérer les phares. Mais contrairement à la Model 3 restylée, pas de boutons pour les clignotants.

Un commodo est bien là sur la Model Y restylée // Source : Tesla

Pour nous autres français, c’est sans doute un bon point en terme d’ergonomie, puisqu’il faut bien avouer que trouver le bon clignotant en plein milieu d’un rond-point avec le volant à 90 ou 180 degrés relevait d’une prouesse.

Une caméra frontale qui sera peut-être là (ou pas)

Lorsque les premiers clichés de la Model Y restylée sont apparus, nous avons tout de suite pensé à ce qu’il s’était passé avec la Model 3. Rappelez-vous, en septembre 2023, les visuels laissaient apparaître une caméra située au niveau du pare-chocs avant, promettant donc de bien mieux voir lors des manœuvres à basse vitesse.

Presque 16 mois plus tard, elle est toujours aux abonnés absent sur la Model 3, et Tesla s’est empressé de modifier les images pour ne plus qu’elle apparaissent. Que voit-on sur les images de la Model Y restylée ? Vous l’aurez deviné, la même caméra que sur les premières images de Model 3 restylée.

Il ne faut pas s’emballer pour autant : malheureusement, Tesla ne met nulle part en avant le fait qu’il y ait une nouvelle caméra, et le manuel en ligne n’a pas été mis à jour. Il s’agit probablement de la même erreur que lors de la sortie de la Model 3 restylée, avec 1 an et demi de plus. Nous espérons nous tromper, mais ne commandez pas la nouvelle Model Y simplement en espérant une caméra au niveau du pare-chocs.

Un intérieur plus haut de gamme et des fonctionnalités intéressantes

C’était attendu, et Tesla n’a pas déçu : les sièges, la planche de bord, les matériaux, la console centrale, tout a été revu dans cette Model Y restylée. Le premier point sur lequel Tesla communique est le silence à bord. Un nouveau verre acoustique équipe toutes les vitres (pare-brise, toit, vitres latérales et hayon) et promet un silence de cathédrale.

Les sièges avant sont désormais ventilés, ce qui vient là encore corriger une différence notable entre la Model 3 et la Model Y depuis l’été 2023. Les passagers arrières découvrent un écran central au niveau de l’accoudoir des passagers de la première rangée, leur permettant de contrôler le chauffage des sièges, la climatisation, le musique, et tout un tas d’option d’infodivertissement. C’était en effet ce qu’il manquait sur la Model Y jusqu’à présent depuis que la Model 3 restylée est arrivée.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Si sur l’ancienne Model Y il était possible de baisser les sièges arrières depuis le coffre via deux boutons situés à gauche, sur la version restylée, ces mêmes boutons pourront relever les sièges. C’est plutôt pratique, et cela évite de devoir rouvrir les portes pour relever manuellement les sièges arrières.

Le coffre arrière s’ouvre désormais automatiquement à l’approche du conducteur (si l’option est activée) sous réserve qu’il ait son smartphone enregistré en tant que clé. C’est bien connu chez certains constructeurs mais sous une forme différente, puisqu’il faut généralement donner un coup de pied sous le pare-chocs. Avec la Model Y restylée, pas besoin : c’est automatique.

Une sortie en 2 ou 3 temps ?

Cette première mouture de Model Y restylée n’est disponible que dans les pays qui se font livrer par l’usine de Shanghai. Cela correspond à l’Asie et au Pacifique, et donc ne comprend ni l’Europe, ni les États-Unis. Pour ces deux régions, il faudra attendre quelques semaines, voir quelques mois, pour que le configurateur en ligne soit mis à jour.

En l’état, il manque tout de même les versions Grande Autonomie Propulsion et Performance, et si l’on se base sur ce qu’il s’est passé avec la Model 3 restylée, il faudra attendre longtemps pour voir une Model Y Performance restylée pointer le bout de son capot.

Les tarifs restent quasiment inchangés, et en attendant, Tesla veut écouler son stock d’anciennes Model Y. La version Grande Autonomie Propulsion est d’ailleurs étrangement moins chère que la version Propulsion.