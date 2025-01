Une réponse au Tesla Model Y ? Xpeng dévoile le joli design de sa nouvelle voiture électrique

Xpeng, une prometteuse marque chinoise de voiture électrique disponible en France, vient de dévoiler par surprise les premières images de son prochain modèle. Voici ce qu’il faut savoir sur cet Xpeng G7.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Les marques chinoises vont vite, très vite dans le domaine de la voiture électrique. Parmi les acteurs les plus intéressants, citons Xpeng, dont deux de ses modèles sont disponibles en France depuis.

Pour aller plus loin

J’ai roulé 1000 km en Xpeng G9, et j’ai été bluffé par cette voiture électrique chinoise

La gamme chinoise reste cependant bien plus fournie, et vient d’être rejointe par un nouvel arrivant : le G7, un SUV qu’Xpeng vient de présenter sur son compte Weibo.

Un air de famille

Pourquoi Xpeng a décidé de présenter ses images ? Parce que les photos du nouveau Tesla Model Y viennent de fuiter ? Parce que le MIIT chinois allait de toute manière présenter les caractéristiques de ce G7, comme ce qu’il s’était passé pour le Xiaomi YU7 ? Peut-être un peu des deux.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Toujours est-il que cet Xpeng G7 reprend le style du dernier lancement de la marque : la berline P7+, présentée à Paris en octobre 2024. La face avant, avec cette signature lumineuse en X, et la malle arrière, avec un éclairage englobant la partie central, l’intègrent parfaitement dans la gamme.

Pour le reste, Xpeng reste bien discret. Rappelons simplement que le G6, rival direct du Tesla Model Y, mesure 4,75 m de long, et que le G9, le SUV haut de gamme de la marque, affiche 4,89 m. Si on respecte l’ordre numérique, ce G7 devrait se situer quelque part entre eux.

Une concurrence redoutable

Aucun mot non plus sur les caractéristiques techniques de cet Xpeng G7, même si les photos montrent bien l’absence de LiDAR pour la conduite autonome, confirmant donc les dernières actualités de la marque.

Xpeng G7 // Source : Xpeng

Pour le reste, nous ne pouvons que supposer que ce SUV électrique reprendra l’architecture 800 volts des batteries de ses frères, de quoi expédier les recharges en 20 minutes. Le G6, par exemple, est équipé de batteries de 66 kWh (de quoi donner une autonomie de 435 km selon le cycle européen WLTP) ou de 87,5 kWh, étendant l’autonomie à 570 km WLTP.

Si on devrait rapidement connaître plus de détails à propos de cet Xpeng G7 (y compris son éventuelle arrivée en Europe), rappelons qu’il arrive dans un secteur âprement disputé. Rien qu’en Chine, les Zeekr 7X, Onvo L60, BYD Sealion 7 et Xiaomi YU7 ne lui laisseront aucun répit, sans oublier les Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Renault Scénic E-Tech ou autres Ford Explorer dans le reste du monde.