Les voitures électriques chinoises Xpeng vendues en France pourraient bien donner raison à Elon Musk

La firme chinoise Xpeng aurait prévu de faire disparaître le capteur LiDAR sur ses futurs G6 et G9 restylés. Les deux SUV devraient passer à un système uniquement basé sur les caméras pour la conduite autonome, comme le fait déjà Tesla depuis plusieurs années.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Encore méconnue il y a quelques années dans nos contrées, la firme chinoise Xpeng est aujourd’hui en train de s’implanter chez nous. Cette dernière commercialise déjà son G9 et son G6, que nous avions récemment pu essayer, et qui chasse sur les terres de la Tesla Model Y. Et ce n’est pas tout, car le constructeur était également présent au dernier Mondial de Paris.

La fin du LiDAR

À cette occasion, la marque fondée en 2014 par He Xiaoping avait présenté sa nouvelle berline électrique, la P7+. Cette dernière, qui avait été dévoilée quelques mois plus tôt possède une particularité : elle fait l’impasse sur le capteur LiDAR. Et elle ne sera bientôt plus seule dans la gamme à adopter cette stratégie. C’est en tout cas ce qu’affirment les journalistes du site chinois CNEVPost, qui ont pu mettre la main sur des documents déposés par Xpeng en Chine.

Ces derniers concernent le restylage des G6 et G9, et nous donnent de nombreuses informations à ce sujet. Mais ce qui retient surtout notre attention ici, c’est un point en particulier concernant la conduite autonome, une technologie chère au constructeur chinois. Celui-ci nous avait déjà offert il y a deux ans une démonstration particulièrement impressionnante de ses capacités dans le domaine. Pour mémoire, les deux SUV ont actuellement le droit à un capteur LiDAR, tout du moins en Chine.

Xpeng G9 // Source : Xpeng

Celui-ci, qui est en fait l’acronyme de « Light Detection And Ranging » fait appel à un faisceau laser afin de calculer la distance entre le véhicule est les obstacles sur la route. Un dispositif utilisé par le Volvo EX90 ainsi que la Mercedes EQS, et qui est particulièrement efficace et permet d’atteindre la conduite autonome de niveau 3, la seule actuellement autorisée sur les routes. Pourtant, et comme sur la berline P7+, les futurs G6 et G9 n’y auront plus le droit au restylage.

Les deux SUV se baseront désormais sur un système purement visuel, faisant appel à des caméras uniquement. Une stratégie qui n’est pas vraiment inédite, puisque Tesla l’a aussi adopté, son patron Elon Musk ne croyant absolument pas au LiDAR. Ainsi, selon les documents confidentiels, les futurs véhicules de Xpeng devraient opter pour la technologie Eagle Eye développée en interne. Celle-ci aurait des capacités de conduite intelligente « de porte à porte » et « d’une place de stationnement à l’autre ».

De petites évolutions

Cela signifie que cette solution permettrait à une voiture qui en serait équipée d’effectuer un trajet entier sans l’intervention du conducteur, du départ à l’arrivée en passant par des voies rapides et en ville. Pour l’heure en revanche, rien n’a encore été confirmé publiquement par un porte-parole de la marque, mais nous devrions rapidement en savoir plus à ce sujet. La date de révélation de ces deux véhicules n’a pas été communiquée, mais elle ne devrait plus tarder.

Le futur Xpeng G6 se déclinera en plusieurs finitions et embarquera une batterie LFP (lithium – fer – phospate) dont la capacité n’a pas été confirmée. On sait également que le SUV affichera une puissance de 218 kW, soit environ 296 chevaux. Cette version restylée mesurera 4,76 mètres de long, contre 4,75 mètres actuellement, tandis que la largeur et la hauteur restent respectivement à 1,92 et 1,65 mètre. L’empattement est quant à lui annoncé à 2,89 mètres sur cette nouvelle mouture.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

De son côté, le G9 aura le droit à plusieurs configurations à un ou deux moteurs. La première revendiquera 350 chevaux tandis que la seconde ajoute 224 chevaux. Là encore, il aura le droit à des batteries LFP et ses dimensions resteront inchangées avec 4,89 mètres de long, 1,94 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Il faudra cependant encore patienter avant de tout savoir sur ces nouvelles versions des deux SUV électriques, qui chassent sur les terres de Tesla, mais pas seulement.