Xiaomi YU7 : voici les premiers secrets de cette nouvelle voiture électrique chinoise

Xiaomi vient de présenter par surprise les premières images de sa deuxième voiture électrique, le YU7. Une stratégie qui n’a rien d’innocent, permettant de combler les fuites en provenance du Ministère de l’Information chinois. Voici donc les premières informations techniques du SUV électrique de Xiaomi.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Personne ne s’attendait à ce que Xiaomi présente les premières photos de sa nouvelle voiture électrique, le YU7, sur les réseaux chinois. Une stratégie qui n’avait au final rien d’innocent.

En effet, les traditionnelles fuites du Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) chinois sont arrivées simultanément. La communication officielle permet d’avoir de jolies photos, mais le MIIT nous permet d’en apprendre davantage.

Un beau bébé

C’est CarNewsChina qui relaie l’information. Le MIIT ne dévoile pas tous les secrets techniques du Xiaomi YU7, mais on peut tout de même en savoir davantage, notamment en termes de dimensions.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le SUV mesure donc 4,99 m long (dont 3,00 m d’empattement) pour 1,99 m de large et 1,60 m de haut. La longueur est donc reprise de la SU7, la première voiture électrique de Xiaomi, mais avec 3 cm de plus de large et 15 cm supplémentaire en hauteur – carrosserie SUV oblige.

Quelques informations techniques

Le MIIT nous donne également quelques pistes techniques. La version du YU7 répertoriée par le ministère dispose donc de deux moteurs, développant 508 kW en cumulé (681 ch). Une puissance légèrement supérieure à celle de la SU7 Max, de quoi pousser jusqu’à 253 km/h.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Niveau batterie, on saura simplement qu’il s’agit d’une chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt) fournie par CATL – probablement la Shenxing de 101 kWh qu’on retrouve sur la SU7 Max et Ultra. Ce qui justifierait le poids de 2 405 kg.

Il est assez évident que d’autres versions, moins puissantes et donc plus abordables, seront également au catalogue. Pour rappel, Xiaomi prévoit de lancer sa YU7 en « juin ou juillet 2025 », à des tarifs encore inconnus.