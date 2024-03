La batterie pour voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie devient encore meilleure

CATL, le leader mondial des batteries, vient de présenter une évolution de ses deux batteries phares : la Kirin et la Shenxing. Au programme : une autonomie de 1 000 km avec des moteurs ultra-puissants et une recharge en 10 minutes. Bonus : la marque annonce en filigrane que la Xiaomi SU7 en profitera en premier. Voici à quoi il faut s'attendre.

Xiaomi semble avoir réussi le pari de la communication autour de sa première voiture électrique, la SU7. Sa présentation fin 2023 nous avait donné les premiers chiffres (impressionnants, soit dit en passant), mais il nous manquait encore pas mal d’informations.

Les batteries, notamment, étaient un sujet sur lequel Xiaomi s’est assez peu attardé. Heureusement, CATL, le leader mondial des batteries pour voiture électrique, vient de présenter sur Weibo des améliorations de ses deux produits phares, la Kirin et la Shenxing, et sous-entend que la SU7 sera la première à en bénéficier.

Quelques évolutions

Il est important de savoir que ces deux batteries sont déjà commercialisées, et la Zeekr 001 en profite suite à sa profonde mise à jour. Mais la Xiaomi SU7 devrait bénéficier d’une nouvelle génération.

Concernant la Shenxin, CATL annonce avoir augmenté sa densité énergétique de plus de 10 %, portant l’autonomie maximale à 800 km sur le cycle chinois CLTC (soit environ 715 km sur le cycle WLTP, plus réaliste). De même, le rendement est peaufiné, passant à 77,8 %.

La Kirin, quant à elle, impressionne par sa puissance de décharge maximale, portée à 1 000 ch, tout en gardant la priorité sur la sécurité. D’après la marque, la taille de la zone de dissipation thermique a été multipliée par quatre, permettant de promettre une absence de propagation de chaleur, même à 55°C.

La marque conclut son poste Weibo par un discret « le premier modèle de série sera annoncé ce soir [le 28 mars 2024, NDLR] », ce à quoi le compte de Xiaomi Auto a répondu : « on se voit ce soir ». Un bel indice, donc.

Des performances remarquables

Dans tous les cas, ces deux packs se ressemblent sur plusieurs points. Ils partagent la même chimie, à savoir la LFP (lithium-fer-phosphate), de même qu’une architecture 800 volts, capable de promettre des recharges express : Xiaomi annonce 200 kilomètres regagnés en 5 minutes, et même 510 kilomètres en 15 minutes.

Côté châssis, ces packs seront de type CTB, pour « cell to body » ; comprenez que la batterie fait partie intégrante du châssis, ce qui est très bien pour limiter la taille et l’encombrement (notamment en hauteur) du pack, mais qui peut poser problème en cas de réparations.

Deux batteries différentes seront proposées au lancement : 73,6 et 101 kWh, de quoi proposer respectivement 700 et 800 km selon le cycle CLTC (environ 600 et 715 km WLTP). Mais la marque voit déjà plus loin, et envisage deux évolutions.

En poussant la technologie à fond, la plateforme Modena de la SU7 pourrait accueillir une batterie allant jusqu’à 150 kWh de capacité, de quoi titiller les 1 250 km d’autonomie CLTC en une seule charge. Un autre pack de 132 kWh serait plus envisageable, et pourrait faire atteindre la barre magique des 1 000 km d’autonomie CLTC.

Des packs énormes pour des autonomies qui le sont tout autant… et qui ne sont pas forcément nécessaires : d’après le patron de Xiaomi lui-même, la version « de base » de la SU7, dotée d’une batterie de 73,6 kWh, peut déjà parcourir 495 km sur autoroute en conditions réelles ce qui, cumulé à la recharge express, rend déjà les longs trajets absolument transparents.