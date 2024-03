La voiture électrique de Xiaomi consomme extrêmement peu sur autoroute, la preuve avec ces chiffres impressionnants

L'ouverture des commandes de la Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la marque, est imminente. Lei Jun, le patron de Xiaomi, s'implique personnellement dans le développement de la voiture, et nous donne un bel indice sur la consommation et l'autonomie de la SU7 sur autoroute. Avec une surprise à la clef.

Depuis sa présentation officielle toute fin 2023, on a beaucoup parlé de la Xiaomi SU7. Le géant chinois se met aux voitures électriques et ce premier modèle semble très prometteur, entre moteurs hyper puissants, aérodynamisme soigné et, Xiaomi oblige, des écrans et des interfaces de toute beauté.

Xiaomi communique beaucoup sur cette voiture, en l’emmenant par exemple au MWC de Barcelone (où nous étions), mais aussi par l’intermédiaire de son CEO, Lei Jun. C’est d’ailleurs ce dernier qui nous apprend, après l’avoir conduite sur plus de 1 200 km, son autonomie sur autoroute via un long message sur son compte Weibo.

La théorie…

Ce qui est intéressant, c’est que Lei Jun indique les chiffres de la SU7 « Standard », avec une batterie de 73,6 kWh, et non de la « Max », avec son énorme batterie de 101 kWh.

Il commence par rappeler que l’autonomie de cette version Standard est de 700 km selon le cycle chinois CLTC, ce qui est une petite progression par rapport aux estimations initiales, qui étaient de 668 km CLTC en décembre 2023. Attention cependant : le cycle CLTC est moins réaliste que notre cycle européen WLTP, et il faudrait compter aux alentours de 600 km en WLTP.

Lei Jun se permet tout de même de préciser que cette SU7 « premier prix » (avec tous les guillemets nécessaires, puisqu’elle ne devrait pas être donnée) dépasse la Tesla Model 3 « Long Range ». C’est vrai lorsque la Model 3 est équipée de jantes 19 pouces, avec 682 km CLTC (629 km WLTP).

… et la pratique

Voilà pour la théorie. Là où l’intervention de Lei Jun est importante, c’est qu’il donne des chiffres issus de tests de roulage en conditions réelles… et sur autoroute.

On le sait, les voitures électriques ont tendance à voir leurs consommations s’envoler à hautes vitesses, notamment à cause de l’absence de boîte de vitesses. Le maillage des stations de charge rapide se densifie de jour en jour en Europe, permettant de voyager sans stress, mais l’autonomie reste un sujet important dans la tête des novices.

Le président de Xiaomi nous rassure donc, et écrit ceci : « mesurée à une vitesse maximale de 120 km/h et à une vitesse moyenne de 97,7 km/h, la version standard a une autonomie de 495 kilomètres », ce qui est assez remarquable pour une batterie de 73 kWh « seulement ».

En conditions réelles, on part du principe que les voitures électriques naviguent entre 10 et 80 % de leurs batteries entre deux stations, ce qui donnerait tout de même 346 km dans ces conditions. C’est largement plus que les deux heures de conduite recommandées par la Sécurité Routière, ce qui nous fait réfléchir : et si la SU7… avait trop d’autonomie ?