Xiaomi fait mieux qu’Apple et Tesla avec HyperOS, son interface pour voitures électriques

L'entrée de Xiaomi dans le monde de l'automobile suscite de grandes attentes, notamment en matière d'infodivertissement. Compte tenu de l'héritage technologique de la marque, la marge d'erreur est minime. Alors, comment Xiaomi a-t-elle relevé le défi avec sa nouvelle voiture électrique ? Regardons de plus près les détails de leur approche.

Xiaomi, initialement reconnu pour ses smartphones et gadgets électroniques, dont un distributeur de croquettes, a enfin annoncé son incursion dans le secteur des voitures électriques avec le lancement de la nouvelle SU7. C’est une évolution impressionnante pour l’entreprise fondée en 2010. En moins de quinze ans, Xiaomi est passé des smartphones à l’automobile.

La première conférence dédiée au Xiaomi Auto était très technique, Xiaomi a annoncé sa plateforme, et a évoqué les moteurs, les batteries, en précisant tout le soin apporté à l’efficience de sa voiture. Évidemment, c’était l’occasion de parler d’infodivertissement aussi, surtout vu l’ADN de Xiaomi.

HyperOS au cœur de l’infodivertissement

La SU7 se démarque, en effet, avec son système d’infodivertissement sous HyperOS, une version modifiée d’Android spécialement adaptée aux besoins des conducteurs. C’est le même nom que l’interface des smartphones, qui était connue précédemment sous le nom de MIUI. On y trouve tout le nécessaire pour une conduite agréable et connectée, y compris une intégration avec Apple CarPlay et sans doute les alternatives à Android Auto (rappelons que Google n’est pas présent en Chine, il existe des alternatives locales à Android Auto). À l’intérieur, on retrouve la puce Qualcomm Snapdragon 8295.

La puce Qualcomm Snapdragon 8295 est une composante centrale de l’infodivertissement, développée spécifiquement pour répondre aux besoins de l’automobile. Cette puce, gravée en 5 nm, intègre un CPU Qualcomm Kryo 695 et un GPU Qualcomm Adreno 695, est censée offrir des performances solides pour les applications et interfaces utilisateur dans les véhicules. Elle est équipée de divers processeurs spécialisés, tels que le processeur de signal numérique et le processeur d’image.

Comme vous vous en doutez, elle repose sur des technologies éprouvées des smartphones, son application dans l’automobile vise à fournir une expérience utilisateur fluide et fiable pour les systèmes d’infodivertissement.

Sans surprise, l’interface de la SU7 de Xiaomi semble afficher une complétude remarquable, s’alignant sur ce que l’on peut attendre des smartphones et tablettes du marché. Elle propose un éventail d’applications et la possibilité de jongler entre plusieurs fenêtres simultanément. Tout semble personnalisable, on peut évidemment afficher le contenu du smartphone sur l’écran central.

Xiaomi met particulièrement en avant la réactivité de son système : un démarrage fulgurant en 1,49 seconde pour mettre le véhicule en mouvement, des mises à jour de l’interface qui s’exécutent en seulement 3 minutes via OTA, et la possibilité de mettre à jour l’ensemble du véhicule en 30 minutes.

Ces caractéristiques dénotent l’expérience de Xiaomi en la matière, et positionnent la marque en compétiteur sérieux face à des marques établies comme Tesla, Nio, et d’autres constructeurs traditionnels ou émergents dans le domaine de l’automobile électrique.

D’ailleurs, élément central de l’écran central, la représentation en 3D de la voiture a été mentionnée, Lei Jun évoquant un « réalisme saisissant ». Chaque détail, de la couleur à la texture, serait fidèle à la réalité du véhicule. De plus, l’arrière-plan de l’écran s’adapte à l’environnement extérieur, avec des animations fluides qui marquent le passage de l’extérieur à l’intérieur de la voiture.

En outre, la SU7 bénéficie d’une interconnexion avancée entre le téléphone portable et le véhicule, similaire à ce que propose Nio et d’autres constructeurs. Cette fonctionnalité tire parti de la longue expérience de Xiaomi dans la conception de smartphones, dans l’optique d’offrir une synergie parfaite entre les smartphones et la voiture.

Des écrans, évidemment, mais aussi une compatibilité avec AirPlay (une première)

Au cœur du système d’infodivertissement de la SU7 de Xiaomi se trouve une série d’écrans. L’écran central attire particulièrement l’attention avec sa diagonale impressionnante de 16,1 pouces et une définition 3K. Avec un ratio d’aspect de 16:10 et des bordures réduites à seulement 8,3 %, cet écran bénéficie d’un taux d’occupation de 91,7 %, maximisant l’espace visuel disponible.

Cet écran n’est pas seulement grand ; il est également conçu pour être réactif, facilitant l’accès à toutes les fonctionnalités du véhicule, de la navigation aux réglages du système d’infodivertissement. En complément, le véhicule inclut également un HUD, des écrans d’instrumentation et des écrans d’extension pour la rangée arrière.

Le Head-Up Display (HUD, affichage tête haute) a été soigné. Avec un écran de 56 pouces, ce HUD offre un angle de vision ultra-large de 10 degrés x 3,6 degrés. Le rapport de contraste de 1 500 : 1, la luminosité de 13 000 nits (c’est très lumineux)… Xiaomi a partagé beaucoup de données techniques sur cet écran. C’est assez inhabituel dans le secteur automobile.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a mis en lumière une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les passagers à l’arrière de la nouvelle SU7 : la compatibilité avec les appareils d’extension, notamment les tablettes Xiaomi Pad et Apple iPad. La rangée arrière peut accueillir ces tablettes jusqu’à 20 kilogrammes, permettant aux passagers de les relier facilement au système du véhicule. Cette intégration est d’autant plus intéressante avec la compatibilité AirPlay, transformant ainsi les iPad en écrans d’extension.

Sécurité, confidentialité et conduite autonome

Ce n’est pas le sujet central de l’article, mais il était compliqué de passer totalement à côté. En abordant la question cruciale de la sécurité et de la confidentialité, Xiaomi a annoncé avoir intégré dans le SU7 des fonctionnalités avancées pour protéger les utilisateurs et leurs données. Le système offre une confidentialité renforcée entre les comptes, la protection des données serait multiplement renforcée, avec un chiffrement de bout en bout étendu à l’ensemble de l’écosystème du véhicule.

La section dédiée à l’autonomie du véhicule mérite une attention particulière et pourrait faire l’objet d’un article plus approfondi. Le SU7 est équipé de 16 configurations de sécurité active, comprenant un système de vérification de simulation de sécurité propre à Xiaomi, ainsi qu’une technologie innovante d’annotation spatio-temporelle 4D. Le véhicule intègre également un mécanisme de sécurité de freinage quadruple et un système de freinage d’urgence avant. En outre, le système Xiaomi Pilot ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience de conduite avec son autopilote avancé, appuyé par la technologie Lidar visible sur le toit du véhicule.