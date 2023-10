MIUI est mort : Xiaomi lance HyperOS, mais c’est quoi Xiaomi HyperOS ?

13 ans après MIUI, Xiaomi annonce le lancement d'une toute nouvelle interface pour Android. Ses futurs appareils devraient en être équipés au-delà du smartphone.

Difficile d’imaginer Xiaomi sans son interface MIUI. C’est par là que tout a commencé. Bien avant que Xiaomi ne devienne une marque de smartphone, la jeune entreprise se contentait de développer l’interface MIUI pour Android proposé à l’installation sur des appareils d’autres fabricants comme Samsung ou Google.

C’était alors une ROM alternative au même titre qu’un CyanogenMOD à l’époque. Treize ans plus tard, Xiaomi est devenue une multinationale avec une emprise sur de nombreux territoires et un très large catalogue de produits. C’est l’heure pour la marque de dire adieu à MIUI, et bienvenue à Xiaomi HyperOS.

C’est quoi Xiaomi HyperOS ?

Depuis 2017, Xiaomi prépare dans l’ombre un tout nouveau système d’exploitation pour remplacer MIUI et proposer une expérience unifiée sur tous ses produits. Son nom est désormais connu : Xiaomi HyperOS.

Xiaomi HyperOS est une nouvelle fois basé sur Android, ce qui devrait permettre d’avoir accès aux services Google et au Google Play Store sur smartphone. Il utilise également l’architecture de Vela, la plateforme IoT lancée par Xiaomi en 2020 qui était elle-même basée sur NuttX OS.

Pour la marque, l’objectif est de couvrir les « plus de 200 catégories » de produits à son catalogue avec un système capable de s’adapter à tous les supports.

À ce stade, on en sait pas plus sur HyperOS. On attend encore de découvrir des premières images de l’interface et des fonctions intégrées au système. Avec nouveau départ, Xiaomi pourrait en profiter pour faire une croix sur certaines fonctions de MIUI. On ne sait d’ailleurs pas si HyperOS est réservé au marché chinois, ou si Xiaomi compte vraiment remplacer MIUI dès le départ partout dans le monde.

On ne devrait pas avoir besoin d’attendre trop longtemps. Xiaomi a confirmé que sa prochaine gamme de smartphones, les Xiaomi 14, tourneront sous HyperOS. Cette nouvelle gamme devrait être dévoilée dans les semaines à venir, avant la fin de l’année.