La voiture électrique de Xiaomi surpasse les Tesla et Mercedes sur un point clé

Xiaomi Motors a récemment présenté sa berline SU7, un modèle qui regorge de nouveautés intéressantes, et qui se distingue aussi sur un point précis : l'aérodynamisme.

Annoncée en grande pompe il y a quelques heures, avec notamment des technologies à faire pâlir les meilleures marques de voitures électriques, la Xiaomi SU7 devrait sans doute bousculer la hiérarchie en Chine, son marché de prédilection. Toutes les informations concernant la voiture sont d’ailleurs à retrouver dans notre article dédié.

Mais outre son autonomie impressionnante qui pourrait passer les 1100 km WLTP, la SU7 possède quelques secrets que les plus observateurs auront sans doute remarqués à la vue de la voiture de profil.

En effet, la Xiaomi SU7 est une voiture particulièrement aérodynamique, avec un Cx annoncé de seulement 0,195. Pour tout comprendre concernant le coefficient de traînée d’une voiture, n’hésitez pas à consulter notre dossier.

La reine de l’aérodynamisme ? Presque !

Xiaomi annonce une longueur de 4,99 mètres, un empattement de 3,00 mètres, une largeur de 1,96 mètre et une hauteur de 1,440 mètre. Des dimensions similaires aux meilleures berlines européennes du marché et à mi-chemin entre les Mercedes EQE et EQS ou encore la Tesla Model S.

Et il n’y a pas qu’en termes de dimensions que la SU7 singe les berlines électriques précitées. En termes d’aérodynamisme, la berline chinoise n’arrive pas à faire mieux que la Lightyear 0 et ses 0,175 de Cx, mais parvient à détrôner la Lucid Air de quelques points, la berline américaine étant annoncée à 0,197. Elle fait également mieux que la Mercedes EQS 450+ et ses 0,20 et la Tesla Model S et ses 0,208.

Certaines font mieux, mais sont plus atypiques

Mais il y a encore mieux que ces voitures. La meilleure du lot, c’est l’Aptera, une étonnante voiture solaire sur trois roues. Toutes les informations la concernant sont à retrouver dans notre sujet dédié. Retenez simplement qu’elle bénéficie qu’un Cx record de seulement 0,13.

Plus récemment, et plus consensuel aussi, il y a eu le prototype Mercedes EQXX, qui avait pour but de souligner l’importance d’un bon aérodynamisme pour une bonne autonomie. Mission accomplie puisque le concept de Mercedes EQXX a parcouru 1 202 km à travers l’Europe, entre Stuttgart et Silverstone, en prenant le tunnel sous la Manche. La voiture affiche un Cx de seulement 0,17.

Pour en revenir à notre Xiaomi SU7, celle-ci sera d’abord vendue en Chine et n’est pas prévue en Europe pour le moment. Elle se positionnera également en face de la redoutable Nio ET7 en Chine. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait être assez salé. Et encore plus si elle est amenée à arriver en Europe.