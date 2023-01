La voiture solaire abordable est désormais en vente, à un tarif vraiment canon

En 2019, l'entreprise américaine Aptera faisait son grand retour avec sa voiture solaire, initialement lancée en 2005. Quelques années plus tard, il est désormais possible de passer commande pour un exemplaire de cette étonnante voiture électrique dans sa version de lancement Launch Edition.

Si les voitures électriques connaissent un important essor depuis plusieurs années, à tel point que leurs ventes dépassent désormais celles des diesel en France, certains constructeurs veulent aller encore plus loin. Si certains travaillent au développement de la batterie solide, permettant d’offrir une autonomie plus importante que jamais, d’autres testent des technologies encore plus étonnantes, comme la voiture solaire. C’est notamment de cas de Lightyear, qui vient de stopper la production de sa berline 0 pour se concentrer sur la Lightyear 2 ou encore de la Sion de Sono Motors.

Disponible à la commande

Mais aujourd’hui, c’est la start-up américaine Aptera qui fait parler d’elle. En 2005, la jeune entreprise dévoilait sa première voiture solaire, qui n’avait finalement pas pu être réellement lancée en raison de financements insuffisants. Quelques années plus tard, en 2019, l’étonnant engin faisait son grand retour avec de nouvelles caractéristiques, dont une autonomie incroyable de 1 600 kilomètres en une seule charge.

Puis, silence radio, même si nous avons pu découvrir son intérieur en août 2022. Jusqu’en ce début d’année, où l’entreprise revient sur le devant de la scène, en annonçant l’ouverture des réservations pour sa voiture solaire, dans sa version de lancement Launch Edition. Celle-ci est alors affichée à 33 200 dollars, soit environ 30 492 euros selon le taux de change actuel. À ce prix-là, les clients profiteront alors notamment d’une autonomie de 400 miles, soit environ 643 kilomètres selon le site de la marque, grâce à une batterie de 42 kWh.

Une version encore plus abordable est disponible, à partir de 25 000 dollars (environ 23 000 euros). Mais attention, tous les prix sont hors taxes comme habituellement aux Etats-Unis.

Ses panneaux solaires, installés sur le toit, lui permettent alors de gagner jusqu’à 40 miles (environ 64 kilomètres) par jour d’autonomie. À noter que plusieurs versions seront disponibles, dont une pouvant parcourir jusqu’à 1 000 miles, soit l’équivalent de 1 600 kilomètres en une seule charge. Il faudra toutefois faire preuve de patience, car les clients ayant commandé cette version seront servis en dernier.

Pour passer commande, il suffit alors de se rendre sur le site du constructeur et de verser un acompte de 100 dollars, soit environ 91 euros. Un montant identique à celui demandé par Tesla pour réserver un exemplaire de son Cybertruck. Néanmoins, il ne faudra pas être pressé pour recevoir son véhicule, alors que la production ne devrait pas débuter avant un an au moins. Les chaînes de production devraient quant à elles être prêtes dans neuf mois, comme l’explique le site Electrek. De plus, l’entreprise aurait encore besoin de 50 millions de dollars supplémentaires.

Une nouvelle fonctionnalité

Cette version de lancement Launch Edition se distingue par sa carrosserie argentée, recouverte d’un film de protection contre les UV, tandis que les lignes ont été dessinées pour offrir le meilleur aérodynamisme possible. Résultat, le Cx est de seulement 0,13, mieux encore que la Lightyear 0 et son Cx de 0,175. À titre de comparaison, la voiture de série actuellement en vente la plus aérodynamique du marché est la Mercedes EQS avec seulement 0,20, suivie par la Hyundai Ioniq 6 (0,21).

L’Aptera est livrée avec un chargeur de 120 volts pour l’Amérique du Nord, permettant de récupérer environ 21 kilomètres par heure, ou 241 kilomètres en une nuit. Néanmoins, la voiture est également compatible avec le connecteur NACS (North American Charging Standard) de Tesla, permettant alors de gagner 92 kilomètres en une heure. Dans un communiqué, l’entreprise annonce également que le véhicule sera livré de série avec un chargeur en courant continu, permettant d’encaisser entre 40 et 60 kW.

Plus tard, il sera possible de profiter d’une puissance allant jusqu’à 100 kW, tandis que le constructeur espère pouvoir proposer la recharge sur les Superchargeurs de Tesla, celle-ci l’autorise. Pour rappel, il est désormais possible de se brancher sur les bornes rapides de la marque américaine, même si l’on ne possède pas de modèles de la gamme, en Europe. Néanmoins, tous les points de charge ne sont pas encore compatibles pour le moment. Aux États-Unis, la décision similaire devrait bientôt intervenir, avec le Tesla Magic Dock.

Pour rappel, l’Aptera revendique une puissance de 128 kW, soit l’équivalent de 174 chevaux, tandis qu’elle réalise le 0 à 96 km/h en seulement 4 secondes. Pour l’heure, on ne sait malheureusement pas encore si la voiture solaire sera disponible en France, alors qu’elle devrait être la première au monde à être commercialisée de série. Plusieurs constructeurs ont déjà tenté de proposer des véhicules électriques dotés de panneaux solaires, dont la Karma Revero tandis que les clients du nouveau Fisker Ocean peuvent également profiter de cette option. C’est aussi le cas de la nouvelle Toyota Prius ou encore de la Toyota bZ4X.

