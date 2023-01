Tesla Magic Dock : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est très important pour les voitures électriques ?

Si les Superchargeurs Tesla ouverts à toutes les voitures électriques sont désormais monnaie courante en Europe, aux États-Unis seuls les véhicules de la marque ont la possibilité de s'y charger. Si l'on en croit les dernières indiscrétions, cela est en passe de changer, avec une solution plutôt élégante, nommée Tesla Magic Dock.

Depuis de nombreux mois, les véhicules dotés d’un port Combo CCS peuvent se recharger sur certains Superchargeurs Tesla en Europe. D’abord ouvert comme un programme pilote aux Pays-Bas, le succès des charges de véhicules tiers a poussé Tesla à laisser d’autres pays entrer dans l’univers des Superchargeurs ouverts à tous. Aux USA, le problème est un peu différent, mais il semble que la solution ait finalement été trouvée.

Les Superchargeurs pour tous, mais pas partout

En juillet dernier, nous vous parlions de la future ouverture du réseau de Superchargeurs Tesla à tous les véhicules aux États-Unis, mais cela ne s’est pas encore matérialisé. L’intérêt est énorme pour Tesla comme pour les conducteurs de véhicules électriques de manière générale, tant la différence dans le déploiement des différents réseaux de charge rapide est différente par rapport à l’Europe.

En effet, à titre de comparaison, nous disposons en France d’environ 135 Superchargeurs Tesla, et de 120 stations Ionity. Si l’on ajoute les autres réseaux de recharge (Fastned, Totalenergies, Electra, Allego, Engie, etc.) nous dépassons largement le nombre de Superchargeurs Tesla.

De l’autre côté de l’Atlantique, ce sont plus de 1 500 Superchargeurs Tesla qui sont implantés aux USA, contre autour de 800 stations Electrify America seulement (qui est l’équivalent de Ionity). Et ce sont quasiment les deux seuls réseaux disponibles, ce qui fait que les possesseurs de véhicules d’une autre marque que Tesla peuvent avoir de gros soucis pour se déplacer tant le nombre de stations est limité.

Si Tesla a rendu disponible un adaptateur CCS pour que les propriétaires de véhicules de la firme d’Elon Musk puissent profiter de charges sur le réseau Electrify America, la réciproque n’est pour le moment pas vraie : il n’existe à ce jour pas de moyen pour que les Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 ou autres Ford Mustang Mach-E vendues en Amérique du Nord se rechargent sur les Superchargeurs Tesla.

Pour que cela soit possible dans un futur proche, Tesla semble avoir choisi la manière de faire, sous une forme différente de ce qui est fait en Europe. Aux USA, le port de charge des Tesla est au format propriétaire, alors que de notre côté, il s’agit d’un port Combo CCS comme pour le reste des véhicules du marché. Ainsi, pour que les autres marques puissent se recharger aux États-Unis, deux choix restaient envisageables jusqu’ici : ajouter un câble aux bornes déjà en place, ou utiliser un adaptateur pour s’y recharger.

Un « Magic Dock » pour permettre la charge de tous les véhicules

La seconde solution semble avoir été retenue, mais avec une implémentation jusqu’alors inédite. L’adaptateur serait masqué à l’intérieur de la borne de recharge, dans un « Magic Dock », plutôt que ce soit aux propriétaires des véhicules d’acheter leur propre adaptateur pour se charger.

Les détails ne sont pas encore rendus publics, mais notre compréhension des dernières fuites nous laisse penser qu’une fois qu’un client aura choisi sa borne de recharge, il faudra insérer le câble du Superchargeur dans l’adaptateur qui se situe en haut à gauche de l’image ci-dessus. Ensuite, il ne restera qu’à brancher le câble muni de l’adaptateur à son véhicule.

Si l’ouverture des Superchargeurs en Europe a posé quelques soucis logistiques notamment à cause du placement des ports de charge sur certaines voitures, aux USA cela risque d’être encore pire, étant donné la taille de certains véhicules. Nous pensons notamment aux pick-ups électriques qui n’ont pas forcément la possibilité de rentrer dans les places de parking de Superchargeurs, et encore moins d’avoir un port de charge qui soit assez proche de la borne (le câble d’un Superchargeur est très court).

Quoi qu’il en soit, cette décision historique permettra sans aucun doute à Tesla de grossir considérablement ses revenus liés à la recharge, et assurera un peu plus son hégémonie sur le plan de la charge rapide outre-Atlantique. Nul doute que plus d’informations seront dévoilées lors des prochaines semaines.

