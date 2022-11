Toyota a annoncé sa nouvelle Prius 2023 et le fabricant japonais en parle comme une voiture « 100 % hybride rechargeable ». Mais qu'est-ce que ça signifie ?

Toyota a dévoilé la nouvelle Prius cette semaine. La cinquième génération de Prius adopte un nouveau look, mais aussi la plateforme TNGA-C de deuxième génération.

Pour aller plus loin

La Toyota Prius 2023 loupe l’opportunité d’être une référence

Sur Twitter et Facebook, Toyota France a lancé sa communication après l’annonce, avec des termes confus : « 100 % hybride rechargeable ». On revient sur ces termes pour vous expliquer ce qu’il en est.

Avec un vocabulaire aussi confus, on peut facilement se perdre… MHEV, HEV et PHEV, il y a de quoi se mélanger les pinceaux ! On peut simplifier ces acronymes en quatre termes simples.

Hybride MHEV

MHEV pour Mild Hybrid Electric Vehicle (hybridation légère). Ici, c’est une hybridation si légère qu’elle ne devrait pas vraiment être considérée comme une technologie hybride. Il s’agit techniquement d’un alternateur qui peut servir de moteur et aider le moteur thermique. L’économie maximale ne dépasse jamais 10 %.

On a donc ici un petit moteur électrique associé au moteur thermique qui ne peut pas fonctionner si le moteur est coupé.

Hybride HEV

HEV pour Hybrid Electric Vehicle (hybridation classique, full hybrid), on parle ici des premières vraies voitures hybrides. On a, techniquement, un moteur électrique qui ne se situe plus au niveau du moteur, mais de la transmission. La batterie est plus grosse que la batterie 48 V (moins de 0,8 kWh) des MHEV, mais elle reste néanmoins très petite (environ 200 V pour un surpoids jusqu’à 70 kg, 1 à 3 KWh).

On peut donc rouler en 100 % électrique même si cela est sur de toutes petites distances. Et ce n’est possible que si un mode 100 % électrique existe, ce qui n’est pas toujours le cas. Logique, ce type de batterie ne permettra pas de dépasser quelques kilomètres.

Hybride Rechargeable PHEV

PHEV pour Plug-In Hybrid Electric Vehicle, on parle ici d’hybride rechargeable en langue française. En résumé, c’est une voiture HEV qui a été dotée d’une batterie bien plus grosse et d’une prise reliée à cette dernière permettant de la recharger soi-même avec un chargeur.

Vous pouvez rouler en mode 100 % électrique sur des distances de 20 à 150 kilomètres grâce à une batterie au voltage élevé (400 V) et une capacité de 7 à 40 kWh. Ces hybrides rechargeables font donc le plein comme toutes les voitures thermiques et peuvent également être chargées sur les bornes de charge à la maison ou celles qui sont publiques.

Électrique EV ou BEV

Enfin, il y a la voiture électrique, une automobile mue par un ou plusieurs moteurs électriques, et… pas de moteur thermique. Il y a une multitude de termes différents, dont BEV pour Véhicules électriques à batterie, full électrique, entièrement électrique…

Elle peut être alimentée par une batterie (de 40 à plus de 150 kW) pour une autonomie 100 % électrique de 70 à presque 1 000 km. La Ford F-150 Lightning, par exemple, est un pick-up avec une batterie de 150 kWh (131 kWh utiles).

Que signifie « 100 % hybride rechargeable » de Toyota ?

Le groupe Toyota a été un des précurseurs sur les voitures hybrides. Mais, contrairement à l’hybride, Toyota n’est pas franchement le constructeur le plus avancé en termes de modèles 100 % électriques. Pourquoi ? Parce que le constructeur japonais a longtemps préféré développer des motorisations hybrides, plus légitimes à ses yeux que l’électrique.

Le groupe japonais a néanmoins une gamme de voitures 100 % électriques. C’est plutôt logique, car le fabricant japonais range ses BEV sous la marque bZ (pour Beyond Zero). Dans la gamme bZ, on connaît actuellement la bZ4X (un SUV), que l’on a déjà essayée, et le bZ3 (une berline) qui arrive. Il y a aussi un récent concept-car qui pourrait préfigurer une future Toyota bZ2X.

En utilisant la notion de « 100 % hybride rechargeable », Toyota n’a donc pas créé de nouvelles technologies. Sa nouvelle Prius existe en hybride rechargeable et hybride classique. En France, on aura droit seulement à l’hybride rechargeable.

Le terme « 100 % hybride rechargeable » est donc là pour créer la confusion, il n’est pas correct techniquement. Il joue sur la confusion avec le 100 % électrique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.