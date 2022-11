La Toyota Prius 2023 loupe l’opportunité d’être une référence

Toujours reconnaissable, la nouvelle Toyota Prius aura une apparence moins clivante. En Europe, elle sera uniquement hybride rechargeable.

Toyota a présenté sa cinquième génération de Prius. Oui, l’emblématique voiture qui symbolise toute une génération de véhicule hybride va encore évoluer.

Il y a deux nouvelles hybrides : une hybride rechargeable et une hybride classique, basées sur la plateforme TNGA-C de deuxième génération. Exit donc la possibilité d’avoir une Prius 100 % électrique, il faudra plutôt aller voir le nouveau concept de Toyota bZ.

Une nouvelle plateforme qui change beaucoup de choses

La différence principale de cette plateforme est que les batteries lithium-ion sont logées sous le siège arrière, ce qui améliore le centre de gravité, avec une position de conduite plus basse et une dynamique de conduite améliorée. Ce changement va aussi optimiser la capacité du coffre arrière et le poids total du véhicule.

Comme expliqué plus haut, la nouvelle Prius sera uniquement hybride. En Europe, elle sera même uniquement hybride rechargeable (PHEV). On parle donc du modèle Prius Prime.

75 km en mode full électrique

Cette Prius 2023 adopte un moteur à essence à quatre cylindres de 2 litres de 148 ch (au lieu de l’ancien 1,8 litre) accompagné d’un moteur électrique de 160 ch, pour un total de 223 ch, avec une batterie lithium-ion de 13,6 kWh (auparavant, on était sur une batterie lithium-ion en nickel-métal de 8,8 kWh).

On parle en conséquence bel et bien d’une transmission intégrale. En mode full électrique, Toyota promet 75 km, contre 50 km sur le modèle actuel. Vous pouvez également ajouter un toit solaire, en option, comme sur la Lightyear 0.

Ces moteurs lui permettent de faire un 0 à 100 km/h en environ 6,6 secondes, ce qui est une amélioration considérable par rapport à la précédente génération. C’est expliqué par le moteur électrique qui est bien plus puissant, on passe, au final, de 121 ch à 223 ch.

Un changement de look

Comme vous pouvez le voir, et c’est sans la doute le changement le plus visible, la Prius change de look. La nouvelle génération est toujours reconnaissable comme Prius, et vous le savez… les goûts et les couleurs, c’est très personnel.

Dans tous les cas, elle est bien plus sportive, mais pas uniquement grâce à son look et à ses performances. Elle est également plus basse (un toit plus bas de 5 cm) et plus large (5 centimètres de plus). Les phares Hammerhead de Toyota sont empruntés au bZ4X récemment lancé. On a aussi quelques emprunts, par-ci par là, à la Mirai, toujours de Toyota.

L’intérieur change aussi

Passons dans l’habitacle, qui change par ailleurs. L’infodivertissement est assuré par un écran central de 12,3 pouces avec le système Toyota Audio Multimedia qui inclut les mises à jour en ligne OTA (Over-the-Air), mais aussi Android Auto et CarPlay. Les commandes de climatisation restent des boutons physiques. On a également 6 ports USB-C, un chargeur sans fil, du cuir synthétique et une clé intelligente.

Devant le conducteur se trouve un écran, toujours LCD, de 7 pouces avec les instruments classiques ainsi que les infos et notifications de Toyota Safety Sense.

Elle sera disponible au printemps 2023 à un tarif… que l’on ne connaît pas encore. Mais, on s’attend à un premier prix sous les 40 000 euros. Le tarif de la PHEV actuel est de 35 000 euros. Il est dommage que Toyota n’ait pas franchi un cap important en proposant la Toyota Prius en 100 % électrique. Il se murmure toutefois que le constructeur japonais mettrait enfin le paquet sur le 100 % électrique, notamment depuis le lancement de sa nouvelle bZ3.

