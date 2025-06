Nous avons pu monter à bord d’une nouvelle voiture hybride rechargeable chinoise, qui arrive en Europe. Voici l’Omoda C9, produite par le groupe chinois Chery, avec une usine de production déjà présente en Espagne.

Le SUV Omoda C9 en exposition au salon automobile de Hong Kong, le 12 juin 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

En 2025, l’industrie automobile européenne s’apprête à accueillir un nouveau concurrent dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables : la Omoda C9, le SUV premium du groupe chinois CHERY qui se lance à l’international avec également des voitures électriques.

Alors que les constructeurs européens dominent encore le segment du luxe, ce nouveau venu ambitionne de bousculer les codes établis avec une proposition tarifaire alléchante, mais des tarifs serrés suffiront-ils à se faire une place sur un segment bien fourni et deja très compétitif ?

Nous avons pu monter à bord de l’Omoda C9 lors du salon automobile d’Hong Kong. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette marque et cette voiture.

La cabine et sièges avants de la Omoda C9

Chery et Omoda : Un Empire Automobile en Expansion

Le Géant CHERY Dévoile ses Ambitions

CHERY Automobile, fondé en Chine en 1997, s’impose aujourd’hui comme le quatrième plus grand constructeur automobile chinois avec plus de 2,6 millions de véhicules vendus en 2024. Plus impressionnant encore : CHERY détient le titre de premier exportateur chinois de véhicules particuliers depuis 21 années consécutives.

Le groupe a développé une stratégie d’expansion internationale particulièrement audacieuse, avec des investissements de plusieurs milliards d’euros prévus pour conquérir l’Europe. Sa force ? Une approche multi-marques sophistiquée qui positionne chaque enseigne sur un segment précis.

Cette approche multi-marques rappelle d’ailleurs celles des groupes Volkswagen ou Stellantis. En 2024, Chery a investi massivement dans des partenariats européens, notamment avec l’espagnol EV Motors, pour implanter sa production directement sur le sol européen et contourner les taxes douanières. D’ailleurs, d’après le constructeur, ce fut la premiere co-entreprise Chinoise à produire des véhicules sur le sol Européen à la fin 2024.

Sur le stand CHERY, le chairman du groupe présente d’ailleurs 12 modèles pour son expansion globale… rien que ça!

Omoda : La Marque Premium du Groupe

Omoda se positionne délibérément comme la marque premium de CHERY, un cran au-dessus de l’offre classique du constructeur. Lancée en Europe avec l’Omoda 5 d’abord, la marque prépare désormais la suite de l’expansion avec la C9, son SUV premium qui vise directement les BMW X3, Volvo XC60 et autres Lexus NX.

Le poste conducteur de la Omoda C9 vue depuis le siège passager

La stratégie est claire : proposer le niveau de finition et d’équipement des marques premium européennes, mais avec un positionnement tarifaire plus accessible. Un pari audacieux dans un segment où l’image de marque compte autant que les performances techniques.

Omoda C9 : les caractéristiques techniques

Motorisation : L’Hybride Rechargeable Nouvelle Génération

Le cœur de la C9 réside dans son système hybride rechargeable développé par CHERY :

Spécifications Techniques :

Moteur thermique : 1,5L turbo 4 cylindres

: 1,5L turbo 4 cylindres Moteurs électriques : Deux moteurs (version bi-moteur)

: Deux moteurs (version bi-moteur) Puissance combinée : 330 kW (440 ch) sur version bi-moteur

: 330 kW (440 ch) sur version bi-moteur Couple : 700 Nm (915 Nm sur la version tri-moteur)

: 700 Nm (915 Nm sur la version tri-moteur) Transmission : 3DHT (boîte automatique 3 rapports dédiée)

: 3DHT (boîte automatique 3 rapports dédiée) Batterie : 34,5 kWh LFP (Lithium-Fer-Phosphate)

: 34,5 kWh LFP (Lithium-Fer-Phosphate) Autonomie électrique : 150 km (cycle WLTP)

: 150 km (cycle WLTP) Autonomie totale : Plus de 1200 km

: Plus de 1200 km 0-100 km/h : 4,9 secondes

: 4,9 secondes Consommation WLTP : 1,4L/100km (cycle mixte)

Dimensions et Habitabilité

Gabarit :

Longueur : 4 775 mm

: 4 775 mm Largeur : 1 920 mm

: 1 920 mm Hauteur : 1 671 mm

: 1 671 mm Empattement : 2 800 mm

: 2 800 mm Volume de coffre : 660 L (1 783 L sièges rabattus)

Avec ces dimensions, la C9 se place dans le segment des SUV familiaux premium, rivalisant directement avec le Tesla Model Y (4 751 mm) et dépassant légèrement le Peugeot 3008 (4 542 mm).

Les places arrières de la Omoda C9

Face aux Références Françaises.

Si la Peugeot 3008 reste une référence en matière de design et de savoir-faire français, la C9 semble prendre un avantage significatif sur le plan technologique. Aussi avec ses 440 ch, contre les 195 ch du Peugeot 3008 PHEV (hybride rechargeable), et surtout ses 150 km d’autonomie électrique contre 60 km, l’Omoda C9 propose un niveau de performance et d’efficience électrique dans une autre dimension.

Mais l’expérience client et le réseau après-vente, encore à prouver pour la marque chinoise, seront déterminant sur ce segment premium…

Face au Tesla Model Y, le match s’annonce passionnant. Tesla mise tout sur l’électrique pur avec son écosystème Superchargers, quand Omoda joue la carte de la polyvalence hybride. La C9 offre l’avantage de pouvoir rouler plus de 1200 km sans contrainte de recharge, là où le Model Y reste limité par l’infrastructure de charge rapide. Niveau performance pure, Tesla garde l’avantage sur les versions Performance, mais la C9 rattrape largement l’écart avec ses 4,9s face aux 5,8s du Model Y de base.

Enfin pour moi, la Omoda C9 se rapproche le plus de la Lexus NX en terme de design. Le représentant produit sur le stand ne partage pas cette opinion mais on ne peut s’empêcher de voir les similitudes, surtout avec cette teinte et ces jantes. Lexus garde une image de marque très fiable (merci Toyota) et une approche hybride éprouvée. Mais face à la C9, le NX accuse un retard technologique certain. Pas d’hybride rechargeable, pas d’autonomie électrique significative, et surtout un prix 15 000 € (en Chine) plus élevé pour des performances moindres. L’hybride « classique » de Lexus semble dépassé face à l’hybride rechargeable nouvelle génération d’Omoda.

Le design et les technologies de la C9.

Extérieur : moderne mais banal

La C9 adopte un langage stylistique moderne avec ses lignes de coupe cross-over qui lui donnent une silhouette dynamique. Pourtant rien qui permette au véhicule de se distinguer de la concurrence.

Intérieur : un cockpit Futuriste, mais pas de changement radical.

L’habitacle constitue probablement le point fort de la C9. Omoda a misé sur un écran incurvé de 24,6 pouces qui intègre à la fois l’instrumentation et l’infodivertissement. Mais contrairement aux Tesla qui numérisent tout, la C9 conserve 53 boutons physiques – un choix qui me semble intelligent pour les conducteurs européens attachés aux commandes tactiles.

J’aurai voulu tester le système audio Sony 14 haut parleurs mais les conditions n’étaient malheureusement pas idéales pour le test.

L’assemblage semble solide et les matériaux donnent une impression de qualité supérieure à ce qu’on trouve habituellement sur les marques premium chinoises. Le niveau de finition se rapproche réellement des standards premium européens et Japonnais.

Prix et Positionnement : La Révolution Tarifaire?

Bien que les tarifs européens ne soient pas encore officialisés, les premières indications pointent vers un positionnement autour de 48 000 à 52 000€ pour la version d’accès. À titre de comparaison :

Tableau comparatif des prix (estimés) :

Modèle Prix de base Puissance Autonomie électrique Omoda C9 PHEV ~50 000€ 440 ch 150 km Peugeot 3008 PHEV 43 490€ 195 ch 60 km Tesla Model Y 44 990€ 299 ch 455 km (électrique pur) Lexus NX 350h 57 000€ 244 ch 0 km BMW X3 30e 65 000€ 292 ch 51 km

Si Omoda tient ses promesses tarifaires, la C9 représenterait un rapport performances / prix interessant sur le segment. Proposer 440 ch et 150 km d’autonomie électrique au prix d’un Model Y d’entrée de gamme, c’est potentiellement un pari gagnant.

Lancement en Europe de l’Est : Une Stratégie Mesurée

La stratégie de CHERY pour l’Europe et de cibler tout d’abord la Pologne et l’Europe de l’Est fin 2025, Omoda évite les marchés les plus exigeants (Allemagne, France) tout en bénéficiant de droits de douane plus favorables dans certains pays et de coûts de distribution moindres pour tester le marché. Un choix malin qui rappelle l’arrivée réussie de KIA et Hyundai il y a 20 ans. On peut même imaginer que la fabrication soit reléguée à son partenaire Espagnol EV Motors en cas de succès commercial sur cette première phase.

Les constructeurs européens ne resteront pas les bras croisés. Stellantis avec ses partenariats Leapmotor, Volkswagen avec ses futurs SUV électriques, et les marques premium qui pourraient ajuster leurs tarifs.

Notre verdict

Avec la Omoda C9, CHERY passer à une nouvelle étape pour sa croissance globale. Si le véhicule ne nous a pas autant impressionné que certaines nouveautés venus de Chine, il représente une offre qu’il faut prendre en considération de la part du 4eme constructeur Chinois.

Nous avons à faire à un SUV premium qui marque des points sur le niveau de finition, les performances notamment grâce à sa transmission 3DHT et son couple. Les early adopters en quête de technologies de pointe, les conducteurs à la recherche d’un SUV premium sans le prix premium, et ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres (l’autonomie de 1200 km est un vrai plus).

Il restera à voir comment la marque développera son réseau et bâtira sa notoriété dans ce segment sur lequel le service client est primordial. Et biensûr, nous attendrons les tarifs officiels avant de pouvoir finaliser son classement dans cette catégorie.

Et pour les voitures 100 % électriques ?

L’Omoda C9 hybride rechargeable reste cependant le début de l’offensive électrique globale de Chery. La marque a dévoilé une feuille de route électrique ambitieuse qui transformera radicalement son catalogue d’ici 2026. L’événement le plus attendu reste l’arrivée de l’Omoda 3, un SUV compact électrique au design audacieux qui défiera directement la Kia EV3 et la Skoda Elroq.

Prévu pour fin 2026 au Royaume-Uni et probablement début 2027 en Europe continentale, ce modèle sera disponible en versions 100% électrique et hybride rechargeable, avec un prix annoncé sous les 35 000 €. Un positionnement qui pourrait bousculer l’entrée de gamme électrique européenne.

Le groupe CHERY prévoit également de pérenniser son partenariat avec l’espagnol Ebro-EV Motors pour produire des véhicules Omoda dans l’ancienne usine Nissan de Barcelone. La production de l’Omoda 5 électrique y est toujours prévu pour la fin 2025, marquant un tournant historique : Chery devient le premier constructeur chinois à produire des voitures particulières en Europe.