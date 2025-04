La Leapmotor B01, c’est la nouvelle arme de Stellantis pour secouer le marché des électriques. Dévoilée à Shanghai, elle allie tech de pointe et tarif agressif. Prête à défier Tesla ?

A travers mon marathon dans les allées du Salon de Shanghai 2025, je suis tombé sur la Leapmotor B01, et franchement, elle a de quoi faire tourner les têtes.

Cette berline électrique, dévoilée par le constructeur chinois Leapmotor, a un look moderne et épuré, avec des lignes fluides et rondes, qui rappellent un peu les berlines premium.

Son style est sobre, mais pas ennuyeux, avec une signature lumineuse LED qui lui donne de l’allure. À première vue, l’intérieur semble spacieux et bien fini, avec un grand écran central qui domine la planche de bord. On a même un grand sous-coffre à l’arrière.

Avant de plonger dans les détails techniques, un petit mot sur Leapmotor et Stellantis. Leapmotor, c’est une marque chinoise fondée en 2015, spécialisée dans les voitures électriques abordables et bourrées de technologies. Ils ont déjà lancé la T03, une mini-citadine électrique qui n’est pas le meilleur exemple de ce que sait faire Leapmotor (en tech), et le C10, un SUV familial, qui commencent à se faire une place en Europe. Mais c’est leur partenariat avec Stellantis qui change tout en Europe.

Stellantis, pour ceux qui ne suivent pas, c’est le géant automobile qui regroupe des marques comme Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, et bien d’autres. Ce groupe a investi 1,5 milliard d’euros dans Leapmotor et détient 51 % de leur coentreprise, Leapmotor International, pour distribuer leurs voitures en Europe. L’objectif ? Proposer des électriques performantes à des prix défiant toute concurrence. Mais ce n’est pas sans défis : Stellantis doit jongler avec les taxes européennes sur les voitures chinoises et une concurrence féroce, notamment de Tesla et BYD.

Ce qui distingue vraiment la B01, c’est son arsenal technologique. Outre le LiDAR, elle embarque l’architecture LEAP 3.5, une plateforme électronique qui booste la connectivité et les aides à la conduite.

Leapmotor utilise aussi des batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins chères et plus durables que les batteries classiques, et une technologie « Cell-to-Chassis » (CTC). En gros, la batterie est intégrée directement dans le châssis, ce qui réduit le poids et les coûts de production. Seuls Tesla et BYD maîtrisent ce genre de techno aujourd’hui, donc c’est un bon coup pour Leapmotor.

Une berline pas si compacte que ça

La Leapmotor B01, présentée comme une « berline compacte », est en réalité plutôt généreuse en taille. Avec 4,77 mètres de long, elle dépasse légèrement la Tesla Model 3 (4,72 mètres). Son empattement de 2,735 mètres promet un bel espace intérieur, idéal pour les familles ou les longs trajets.

Côté design, elle partage des traits avec le SUV B10 de la marque : des lignes douces, des poignées de portes affleurantes, et un bandeau lumineux à l’arrière qui fait très moderne.

Ce qui saute aux yeux, c’est le capteur LiDAR optionnel sur le toit. Le LiDAR, c’est une technologie qui utilise des lasers pour cartographier l’environnement en 3D, un peu comme un radar ultra-précis. Ça permet des fonctions de conduite semi-autonome avancées, comme rester dans sa voie ou gérer les embouteillages.

Des performances solides pour tous les jours

Côté moteur, la B01 propose deux options : un moteur de 132 kW (180 chevaux) et un autre de 160 kW (215 chevaux), tous deux électriques et en propulsion.

Ça devrait offrir des accélérations correctes, même si on n’est pas au niveau d’une Tesla Model 3. Pour les batteries, on n’a pas encore tous les détails, mais il est probable qu’elle embarque des packs similaires à ceux du B10, soit 56 ou 67 kWh. En Europe, avec le cycle WLTP (une norme qui mesure l’autonomie de façon réaliste), on peut espérer entre 450 et 550 km d’autonomie. Pas mal pour une berline familiale. Bonus : la B01 utilise une architecture 800 V, ce qui permet des recharges ultra-rapides.

Un prix qui pourrait tout changer

Le prix, c’est l’argument choc de la B01. En Chine, elle est annoncée entre 100 000 et 150 000 yuans, soit environ 12 000 à 18 000 euros. Mais attention, ces tarifs bénéficient de subventions locales massives. En Europe, avec les taxes et les coûts d’importation, on table sur un prix autour de 30 000 euros pour la version de base. Cela serait presque 10 000 euros de moins que la Tesla Model 3 d’entrée de gamme, qui démarre à 39 990 euros.

Si Leapmotor arrive à tenir ce tarif, la B01 pourrait séduire pas mal de monde. Cela dit, il faudra voir si la qualité perçue et l’efficience (la capacité à consommer peu d’énergie) sont au rendez-vous, car le C10 a reçu des critiques mitigées sur ce point.