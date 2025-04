La marque chinoise de Stellantis présente une berline électrique ultra abordable, mais n’allons pas trop vite en besogne

Leapmotor, le partenaire chinois de Stellantis qui propose déjà quelques modèles en Europe, va bientôt présenter à l’occasion du Salon de Shanghai une grande berline 100 % électrique qui pourrait concurrencer les Volkswagen ID.7 et autres Tesla Model 3, mais pour un prix défiant toute concurrence.

Leapmotor B01 // Source : Leapmotor

Dans l’univers impitoyable de la voiture électrique, Leapmotor a du mal à se faire une place au soleil en Europe. Preuve en est, les quelques modèles que nous avons pu tester ne nous ont pas vraiment convaincu, malgré, effectivement, un prix plus contenu que la moyenne.

Cette marque, propulsée par Stellantis chez nous, non sans quelques difficultés d’ailleurs, va profiter du Salon de Shanghai qui ouvre ses portes d’ici quelques jours pour nous présenter une nouvelle berline 100 % électrique avec la B01. C’est globalement une petite surprise dans le sens où elle n’a pas été annoncée dans les plans du constructeur en Europe, lui qui a fait du Vieux Continent l’une de ses priorités.

Un projet déjà mort-né s’il venait à arriver en Europe ?

Il faut dire que le segment des berlines souffre depuis quelques années, pour ne pas dire des décennies, chez nous, et Leapmotor n’aurait pas forcément d’intérêt à proposer une telle berline dans nos contrées, d’autant qu’en face d’elle se trouve des modèles comme la Tesla Model 3 ou encore la BMW i4.

En attendant peut-être de la voir chez nous, la nouvelle berline électrique a fuité sur le site du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT). Conçue sur la même plateforme que le SUV B10, la B01 marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale de la marque.

Leapmotor B01 // Source : Leapmotor

La Leapmotor B01 se distingue par un design plutôt fade et passe-partout. L’auto mesure 4,77 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,49 mètre de haut, pour un empattement de 2,73 mètres. Elle est donc 5 cm plus longue qu’une Model 3 et 1 cm plus courte que la BMW i4. De dos, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, l’inspiration vient très clairement de la Volkswagen ID.7.

Sous le capot, deux versions seront proposées :

Un moteur électrique de 179 ch fourni par CRRC Times Electric Drive Technology ;

fourni par CRRC Times Electric Drive Technology ; Un moteur plus puissant de 218 ch signé Jinhua Lingsheng Power Technology.

Un rapport autonomie / prix imbattable ?

Dans les deux cas, la B01 sera équipée de batteries LFP (lithium-fer-phosphate) produites par China Aviation Lithium Battery (CALB), réputées pour leur sécurité et leur durabilité. On ne connait pas encore leur capacité, mais la berline pourrait avoir le droit à la technologie cell-to-chassis, comme le C10, c’est-à-dire avec un pack de 69,9 kWh pour une autonomie qui devrait s’approcher des 500 km.

Une version REEV avec prolongateur d’autonomie et plus de 1 000 km d’autonomie théorique, comme le C10, pourrait aussi arriver ultérieurement. Mais comme nous avons pu le voir sur le C10 REEV, cette technologie ressemble plus à une usine à gaz qu’autre chose actuellement.

Leapmotor C10 // Source : Leapmotor

Basée sur l’architecture technologique LEAP 3.5, la B01 pourra recevoir en option un système LiDAR monté sur le toit, associé à une puce 8650. Ce système offrira des fonctions avancées d’aide à la conduite, avec notamment l’assistance à la navigation automatique en milieu urbain et sur autoroute.

La Leapmotor B01 sera officiellement lancée sur le marché chinois en juillet 2025, avec un prix compris entre 100 000 et 150 000 yuans (soit entre 12 000 à 18 000 euros). Si ce modèle devait un jour arriver en Europe, les prix seront sans doute doublés, si ce n’est triplés pour ce genre de modèle.