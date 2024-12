La voiture électrique chinoise de Stellantis devient la moins chère du marché en France

Stellantis (le groupe de Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) propose une remise de plusieurs milliers d’euros sur sa Leapmotor T03 électrique. Ce qui en fait la voiture électrique la moins chère du marché en France actuellement.

Avec Leapmotor, Stellantis a de grandes ambitions en France et en Europe. Notamment, proposer la voiture électrique la moins chère du marché en profitant d’un bonus écologique. Mais l’aide tardant à arriver, Leapmotor a trouvé une solution.

Même si la citadine électrique Leapmotor est assemblée en Europe, dans l’usine Stellantis de Tychy en Pologne, qui produit l’Alfa Romeo Junior, le Jeep Avenger, ou encore la Fiat 600e et l’Abarth 600e, elle ne bénéficie pour l’instant pas du bonus écologique.

En effet, nous avons été étonnés de voir qu’elle n’a pas été comptée parmi les récents ajouts du bonus écologique publiés au Journal Officiel. Qu’à cela ne tienne, Leapmotor fait comme si le bonus était présent !

Une Leapmotor dès 14 900 €, vraiment ?

Une citadine électrique Leapmotor T03 à 14 900 euros, c’est toute la promesse commerciale de cette fin d’année lancée par le constructeur chinois, au lieu de 19 500 euros en temps normal.

La Leapmotor T03 de profil

Comment Leapmotor y arrive-t-il ? On peut lire dans les petites lignes de l’offre : « Que le véhicule soit ou non finalement éligible au bonus écologique et quel que soit le montant effectif du bonus écologique dont vous bénéficiez (de 2 000 € à 4 000 € selon le revenu), Leapmotor vous accorde, le cas échéant, une remise client d’un montant vous permettant de bénéficier au total de l’équivalent d’un bonus écologique de 4 000 €.«

Et à partir de 79 € par mois

Conscient qu’une grande part d’automobilistes favorise aujourd’hui les locations longues durées, Leapmotor propose aussi un loyer particulièrement faible pour sa T03. À 79 euros par mois, après un premier loyer de 3 000 euros, vous pouvez profiter d’une Leapmotor T03 pendant 36 mois et 30 000 km.

Au total, la LLD vous aura coûté 5 844 euros (36 x 79 € + 3 000 € de premier loyer). Un tarif presque aussi intéressant que ceux des voitures proposées en leasing social début 2024. Mais attention, les 30 000 km seront rapidement atteints sur 36 mois.

Leapmotor semble s’impatienter

Tout l’objectif de s’installer en Europe pour assembler ses voitures était d’éviter les frais de douane que connaissent d’autres constructeurs de véhicules électriques produisant en Chine et de profiter des aides nationales, dont le bonus écologique.

Mais face à un bonus écologique tardant à arriver, Leapmotor prend à sa charge le montant de l’aide pour dynamiser les ventes et espère encore un peu devenir éligible au bonus CO2.

Toutefois, 79 euros par mois ou 14 900 euros sont actuellement les deux solutions les plus abordables pour obtenir une voiture électrique en France. Une voiture de 95 chevaux, limitée à 130 km/h, avec une batterie LFP de 37,3 kWh offrant une autonomie WLTP de 265 km. Une parfaite concurrente à la Dacia Spring, la T03 a actuellement un coup d’avance dans la guerre tarifaire opposant Leapmotor à Dacia. Cette dernière est disponible à partir de 18 900 euros.