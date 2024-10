Dacia Spring vs Leapmotor T03 : laquelle est la meilleure voiture électrique à moins de 20 000 € ?

Toutes les deux disponibles à partir de 18 900 euros, la Dacia Spring tout fraîchement renouvelée et la Leapmotor T03, une voiture chinoise plus ou moins sous le giron de Stellantis désormais en Europe, sont les deux voitures neuves électriques les moins chères du marché. Mais laquelle est la meilleure ?

La Dacia Spring fut pendant longtemps la voiture électrique la moins chère sur le marché. Bien évidemment, c’était au prix de nombreuses contraintes, à commencer par des finitions pour le moins rudimentaires et un rayon d’action assez limité, bien que suffisant pour un usage quotidien.

À son lancement en 2021, la Dacia Spring ne coûtait que 12 403 euros une fois le bonus écologique déduit. Une sacrée affaire, mais depuis, la petite Spring s’est embourgeoisée. Plus de puissance, plus de technologies, mises aux normes sécuritaires… Bref, la Spring n’est plus franchement bon marché, bien au contraire.

Avec le lancement de la nouvelle mouture cette année, Dacia a fixé le prix de lancement à 18 900 euros, ce qui en fait encore la voiture électrique la moins chère du marché, même si elle n’a plus le droit au bonus écologique du fait de sa fabrication en Chine.

Elle reste toutefois moins chère qu’une Citroën ë-C3 qui peut s’échanger moyennant 19 300 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit. Un écart de seulement 400 euros qui pourrait être préjudiciable à la Spring, car la Citroën est globalement meilleure à bien des niveaux.

Mais la citadine française n’est plus la seule menace pour la Spring. L’autre vient de Chine et s’appelle Leapmotor T03. Ce modèle a été lancé une première fois en France il y a environ deux ans, mais avec son prix indigeste dépassant les 30 000 euros (avant les anciennes aides gouvernementales), elle n’a évidemment pas fait mouche.

Mais à l’occasion du lancement officiel de la marque chinoise en France avec l’appui de Stellantis, la Leapmotor T03 revient en force avec quelques mises à jour (dont une batterie plus petite pour baisser les coûts) et un prix retranché d’un tiers et copié sur celui de la Spring : 18 900 euros aussi !

Quelles sont les différences principales entre ces deux modèles low-cost ? Voici nos éléments de réponse.

Design extérieur : avantage à la Dacia ?

Les deux modèles sont des citadines compactes, idéales pour les déplacements urbains. La Leapmotor T03 affiche une longueur de 3,62 mètres, une largeur de 1,58 mètre et une hauteur de 1,65 mètre. Ses dimensions sont similaires à celles de la Spring.

Le design est simple mais moderne, rappelant Mini avec ses phares ronds à l’avant et une partie arrière plus trapue ornée de feux horizontaux. La T03 est disponible sous trois coloris (Blanc Lumineux, Argent Étoilé, et Bleu Glacé) avec un toit contrasté noir. Des jantes de 15 pouces complètent son look. Simple et efficace en somme.

Mise à jour au printemps 2024, la Dacia Spring arbore un style plus angulaire, avec une nouvelle signature lumineuse en Y à l’avant. Plus longue que la Leapmotor, la Spring fait 3,70 mètres de long pour 1,58 mètre de large et 1,52 mètre de haut.

Elle présente des pare-chocs redessinés et des options de personnalisation, notamment des inserts en blanc et noir. Six couleurs sont disponibles, dont les nouvelles teintes Safari Beige et Brick Red.

Esthétiquement, nous n’aurions jamais pensé l’écrire au lancement de la marque en France en 2003, mais le virage récemment pris par Dacia et qui se matérialise aussi sur la Spring lui permet de prendre l’avantage par rapport à la Leapmotor dans ce domaine.

Intérieur et technologies : la Spring creuse l’écart

À l’intérieur, les deux voitures offrent une ambiance relativement moderne, mais avec quelques différences notables.

Du côté de la Leapmotor T03, c’est assez minimaliste et pratique. L’auto embarque une instrumentation numérique de 8 pouces et un écran d’infodivertissement de 10,1 pouces.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Cependant, le gros point noir, c’est qu’elle n’est pas compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges en tissu sont confortables, et le volume du coffre est de 210 litres.

Pendant ce temps, la Spring a fourbi ses armes depuis son lancement en 2021. Cette année, la Spring a reçu une série d’améliorations technologiques.

La version de base reçoit notamment un écran de 7 pouces (alors qu’il n’y avait qu’un support pour smartphone à l’époque), tandis que les versions supérieures sont équipées d’un écran de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto. La Spring dispose d’espaces de rangement plus généreux et d’un coffre de 308 litres.

Dacia Spring

En ce qui concerne les aides à la conduite, du fait de leurs prix, les voitures se soumettent simplement à la réglementation GSR 2 entrée en vigueur le 4 juillet dernier. De ce fait, elles n’embarquent pas plus que l’alerte de survitesse, le maintien dans la voie, l’Intelligent Speed Assistance ou encore le freinage automatique d’urgence.

Performances et autonomie : la Leapmotor T03 revient dans la course

Avec un prix identique, on s’attend évidemment à des performances et des autonomies similaires. Pourtant, il y a quelques différences qui pourraient permettre de faire pencher la balance pour l’une d’entre elles.

La Leapmotor T03 est dotée d’un moteur de 95 ch et 158 Nm de couple, alimenté par une batterie LFP de 37,3 kWh, offrant une autonomie de 265 km en cycle mixte WLTP et jusqu’à 395 km en ville. En termes de performances, la T03 atteint les 100 km/h depuis l’arrêt en 10,4 secondes et peut aller jusqu’à 130 km/h.

La T03 dispose d’un chargeur embarqué de 6,6 kW en courant alternatif et de 48 kW en courant continu (de série). Il faut alors patienter 3h30 dans le premier cas et 36 minutes dans le second pour passer de 30 à 80 % de batterie.

Pour la Dacia Spring, la version de 45 ch proposée au lancement a disparu du catalogue en France assez rapidement. Il ne reste plus que la plus puissante qui n’est plus l’exclusivité de la version haut de gamme « Extrême ». La finition de base « Expression » en est désormais pourvue également.

La batterie NMC, plus petite, fait 26,8 kWh et permet une autonomie de 225 km en cycle mixte WLTP, et jusqu’à 305 km en milieu urbain. La vitesse maximale est de 125 km/h et le 0 à 100 km/h est annoncé en 13,7 secondes. La recharge peut aller jusqu’à 30 kW en courant continu (DC), soit 45 minutes pour passer de 20 à 80 % à cette puissance. Contrairement à la T03, Dacia facture la recharge rapide en option à 500 euros. Un peu mesquin.

De série, la Spring sait se recharger sur prise domestique. Il faudra alors patienter près de 11 heures pour récupérer 100 % de la batterie et moins de 7 heures avec une prise renforcée. Sur une borne AC de 7 kW, le même exercice prendra 4 heures.

Prix et équipements : la T03 et Stellantis veulent la jouer malin !

Sous l’impulsion de Stellantis, la nouvelle Leapmotor T03 débute à partir de 18 900 euros. Un tarif abordable pour une électrique, et même 14 900 euros (ou 79 euros par mois en financement) sous réserve du bonus écologique de 4 000 euros.

Mais pourquoi y aurait-elle le droit sachant qu’elle est fabriquée en Chine ? Grâce à Stellantis, la petite chinoise sera bientôt assemblée à Tichy, en Pologne, et deviendra donc éligible à l’aide gouvernementale. Bonne nouvelle donc pour la T03, même si le bonus de 2025 sera sans doute amputée de 1 000 euros et s’abaissera donc à 3 000 euros.

L’affaire peut être tentante, d’autant plus que la dotation en équipements est généreuse dans la catégorie. Mais c’est bien son éligibilité au bonus qui va permettre de trancher. Précisons que 18 900 euros, c’est l’offre de lancement. Son prix devrait grimper plus tard à 19 500 euros.

En termes d’équipements, l’auto embarque de série :

Aide au maintien dans la voie

Alerte anti-collision

Climatisation automatique

Détecteur de fatigue

Bloc d’instrumentation de 8 pouces

Caméra de recul

Climatisation automatique

Écran tactile de 10,1 pouces

Navigation GPS

Régulateur de vitesse adaptatif

Toit panoramique fixe

Vitres AV/AR électriques

Jantes alliage de 15 pouces

Seule la peinture métallisée est en option à 500 euros. La gamme est simple, puisqu’il n’y a qu’une finition, qu’une motorisation et qu’une seule batterie.

Du côté de la Dacia Spring, celle-ci est facturée de 18 900 à 19 900 euros. Elle est privée de bonus depuis fin 2023. Il n’est pas prévu que sa production soit délocalisée de la Chine vers l’Europe, donc aucun bonus n’est à attendre prochainement.

Pour ne rien arranger aux affaires de la Spring, la marque doit composer avec la hausse des droits de douane concernant les voitures électriques fabriquées en Chine, une taxe d’environ 20 % qui a déjà été anticipée par le constructeur dans les prix.

Dacia Spring // Source : Dacia

Dacia mise cependant sur les coups de rabot progressifs du bonus dans les prochaines années afin de retrouver son argument tarifaire, mais la Spring aura fort à faire face à une concurrence qui s’étoffe, à commencer par la Citroën ë-C3 promise à moins de 20 000 euros (avant bonus) et avec une petite batterie en 2025, ou encore la future Twingo électrique en 2026.

De série, la Dacia Spring en finition « Expression » (18 900 euros) embarque :

Jantes 15 pouces et enjoliveurs

Tableau de bord numérique 7 pouces

Climatisation manuelle

Volant à 3 branches réglable en hauteur

Système Media Control + Bluetooth avec commandes au volant

Régulateur-limiteur de vitesse

Vitres AV électriques + fermeture centralisée à distance

Radar de recul

La version « Extrême » (19 900 euros) ajoute :

Rétroviseurs et vitres arrière électriques

Système Media Nav Live 10 pouces avec réplication smartphone (Android Auto et Apple CarPlay)

Caméra de recul

2 prises USB-C

Charge bidirectionnelle V2L

La Spring a le droit à quelques options :

Peinture métallisée ou spéciale : 550 euros

Pack Techno (Media Nav Live 10 pouces + caméra de recul) : 790 euros (seulement sur la finition Expression)

Câble Mode 3 type 2 pour Wallbox ou borne publique : 260 euros

Chargeur Combo DC 30 kW : 500 euros

Conclusion : la Leapmotor T03 grande gagnante ?

Sur le plan technique et le prix, la Leapmotor sort évidemment gagnante puisqu’avec le bonus écologique, elle devient environ 20 % moins chère que la Dacia Spring, tout en étant plus puissante, en proposant une meilleure autonomie et en rechargeant aussi plus vite, sans passer par la case option.

Elle perd en revanche des points sur la partie esthétique et à l’intérieur, avec l’absence de CarPlay et d’Android Auto. Plus courte de 8 cm par rapport à la Spring, elle possède un volume de coffre trop juste par rapport à une Spring qui se défend plutôt bien malgré son prix contenu.

Mais à 14 900 euros avec le bonus, la Leapmotor T03 affiche un rapport prestations/prix imbattable, et la Dacia Spring, malgré une bouille plus sympathique et quelques extravagances esthétiques en plus, ne peut rivaliser au moment de signer le bon de commande. Car dans cette gamme, Dacia le sait mieux que quiconque, l’argument numéro un, c’est le prix.