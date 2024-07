Les premières voitures chinoises vendues par Stellantis en Europe arrivent avec une mauvaise nouvelle

Ça y est, le premier lot de Leapmotor T03 et C10 vendues par Stellantis (groupe Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) s’apprête enfin à faire son arrivée dans les concessions européennes. Mais elles n’auront pas le droit au bonus écologique, en raison d’un petit détail qui a toute son importance.

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de Leapmotor, préparez-vous à en voir débarquer massivement sur les routes européennes au cours des prochains mois. Car si la marque est déjà commercialisée chez nous, elle devrait se développer encore plus rapidement sous peu.

Une première fournée en approche

En effet, nous vous indiquions quelques mois plus tôt que le groupe Stellantis, qui possède notamment Peugeot, Citroën, Jeep ou encore Alfa Romeo, avait décidé d’investir massivement dans le jeune constructeur chinois. Fondé en 2015, ce dernier est déjà présent en France avec sa petite citadine électrique, la T03, que nous avions pu essayer un peu plus tôt, et qui rivalise notamment avec la Dacia Spring. Le tout pour un prix très intéressant, affiché à partir de 25 990 euros seulement.

Cependant, la petite auto n’a pas le droit au bonus écologique de 4 000 euros, puisqu’elle est fabriquée en Chine, tandis qu’elle est également aussi soumise à des droits de douane en nette hausse. Mais cela pourrait changer, car le groupe franco-italien, désormais actionnaire majoritaire, pourrait assembler la T03 ainsi que le SUV C10 directement en Europe. Un petit tour de passe-passe qui permettrait aux deux voitures de bénéficier des avantages financiers, sans voir leur prix grimper. Mais ce n’est pas encore pour tout de suite.

Car pour l’heure, l’assemblage sur le Vieux Continent n’est pas encore tout à fait d’actualité pour le groupe Stellantis. En effet, la firme dirigée par Carlos Tavares va déjà vendre des autos produites en Chine, dont les livraisons s’apprêtent à commencer comme l’indique l’entreprise dans un communiqué tout juste publié. Une annonce cohérente avec celle qui avait été faite quelques jours plus tôt, affirmant que les premières livraisons des autos électriques en Europe sont prévues pour le mois de septembre prochain.

Comme l’indique la société, fruit de la fusion entre les groupes PSA et FCA, le premier lot de T03 et de C10 vient tout juste de prendre la mer, depuis le port de Shanghai, en Chine. Ce dernier se dirige vers les ports européens, sans que Stellantis ne donne plus de détails pour le moment à ce sujet. Pour l’heure, on ne sait pas non plus avec précision combien de véhicules ont été expédiés en direction du Vieux Continent, mais ils semblent être très nombreux à en croire les premières images qui ont été publiées. Le chiffre de 800 exemplaires avait été évoqué quelques jours plus tôt.

Toujours pas de bonus écologique

Cette arrivée en force est évidemment une très bonne chose pour Leapmotor mais également pour les clients à la recherche d’une voiture abordable, alors que le C10 ne coûte que 128 000 yuans en Chine, soit environ 16 500 euros. Cependant, il faudra mieux se préparer à payer bien plus cher, alors que Bruxelles voit l’invasion des marques chinoises d’un très mauvais œil. Ainsi, les droits de douane ont été augmentés depuis début juillet sur les voitures électriques chinoises, ce qui aura un impact direct sur les prix.

Ce qui ne semble pas dissuader le constructeur, qui prévoit d’ouvrir pas moins de 200 points de vente dans toute l’Europe d’ici à la fin de l’année. Un chiffre qui passera à 500 à l’horizon 2026. Un objectif très ambitieux, mais qui devrait lui permettre de faire face à la concurrence de plus en plus forte, avec l’arrivée de nombreux modèles français très abordables également. Parmi eux, citons notamment la Renault 5 E-Tech ou encore la Citroën ë-C3, sans parler de la BYD Seagull qui prépare aussi son entrée en Europe.

Leapmotor T03 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En parallèle, la production des petites T03 a déjà débuté au sein de l’usine polonaise de Tychy, où est également produit l’Alfa Romeo Junior que nous avons récemment pu découvrir. Là encore, la voiture devrait être disponible au mois de septembre, et pourrait bénéficier du bonus ainsi que de droits de douane réduits. En revanche, le C10 devrait quant à lui rester produit en Chine pour le moment, mais il n’est pas exclu que cela change au cours des prochaines années.