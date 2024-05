On est montés à bord de l’Alfa Romeo Junior, la voiture électrique performante basée sur une Peugeot E-208

Après la 33 Stradale, produite à seulement 33 exemplaires dans le monde, Alfa Romeo a enfin dévoilé sa toute première voiture électrique de série. Voici donc le nouveau Junior, un temps baptisé Milano, cousin technique de la Jeep Avenger et de la Fiat 600e.

Si vous lisez régulièrement les colonnes de Survoltés, vous savez sans doute qu’à partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues en Europe devront être 100 % électriques. Et aucun constructeur n’y échappera, sauf exception. Ce sera donc aussi le cas d’Alfa Romeo, qui n’est pourtant pas vraiment en avance pour le moment. Et pour cause, la firme italienne ne proposait jusqu’alors pas le moindre modèle zéro-émission (à l’échappement). Mais cela est en train de changer, puisque le constructeur a levé le voile en août dernier sur sa toute première voiture électrique, la 33 Stradale. Cependant, cette dernière ne sera produite qu’à 33 exemplaires dans le monde.

Autant dire que cela ne compte pas vraiment, surtout que la concurrence est déjà bien loin sur le sujet. Mais la firme italienne n’a pas dit son dernier mot. Et voilà qu’en avril dernier, Alfa Romeo présente enfin officiellement son Milano, qui devient sa première auto électrique de série. Ce dernier prend la forme d’un SUV compact, qui chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y mais aussi de la Renault Mégane E-Tech, entre autres. Mais le nom Milano n’aura pas duré longtemps, rapidement remplacé par l’appellation Junior à la demande du gouvernement italien. Et ce en raison du fait que le véhicule est produit en Pologne et non chez nos voisins transalpins.

Mais qu’importe son patronyme, ce nouvel arrivant devrait apporter un vent d’air frais dans la gamme du constructeur, épaulant alors le Tonale, uniquement proposé avec une motorisation hybride rechargeable. Et tout ça en attendant une seconde voiture électrique de série, qui devrait en fait être la prochaine génération de la Giulia. Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir en avant-première le nouvel Alfa Romeo Junior à Paris, avant les premières livraisons prévues pour le mois de septembre prochain.

Fiche technique

Modèle Alfa Romeo Junior Dimensions 4,17 m x 1,78 m x 1,50 m Puissance (chevaux) 240 chevaux 0 à 100km/h -8 s Niveau d'autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Taille de l'écran principal 10,25 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 38500 euros Fiche produit

Design : un petit SUV agressif

Si le nouvel Alfa Romeo Junior (ne dites plus Milano) reprend la base technique des Peugeot e-2008 et autres DS 3 E-Tense, que nous avions déjà pu tester l’an dernier, il n’en laisse rien paraître. Et pour cause, le SUV électrique affiche un style bien à lui et surtout très affirmé, ne montrant aucun lien de parenté avec les autres modèles du groupe Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA. Ce nouvel arrivant affiche des traits agressifs, notamment au niveau de sa face avant. Et tout particulièrement des feux à LED qui adoptent un dessin inédit pour la marque.

Ces derniers encadrent une calandre appréciée des fans de la marque, connue sous le nom de scudetto. Celle-ci reprend bien sûr sa forme triangulaire emblématique, et se décline en deux versions, à savoir Leggenda ou Progresso selon la finition choisie.

Juste en dessous, nous retrouvons une large ouverture destinée à refroidir la mécanique, mais également à donner encore plus de caractère au véhicule. La face avant est également complétée par de petites écopes verticales de chaque côté du bouclier tandis que le capot est légèrement nervuré pour encore plus de dynamisme dans l’ensemble.

De profil, l’Alfa Romeo Junior affiche une silhouette trapue et compacte, puisqu’il mesure 4,17 mètres de long pour 1,78 mètre de large et 1,54 mètre de haut seulement. Des dimensions comprises entre le Jeep Avenger et la Peugeot 2008, qui font de lui un modèle adapté à un environnement très urbain.

Ce nouveau venu dans le catalogue se veut toutefois un peu plus dynamique que ces derniers et fait notamment le choix d’opter pour une ligne de toit légèrement inclinée. Cependant, elle l’est tout de même moins que celle de la Peugeot e-3008, que nous avons essayée au mois de février.

À l’arrière enfin, le SUV électrique s’offre des optiques inédites, avec trois fines bandes de LED intégrées dans une large bande noire laquée. Le tout surmonte un bouclier particulièrement imposant, et un petit insert rouge apporte une touche de sportivité supplémentaire.

On note également le petit décor sur le montant arrière représentant le Biscione, logo de la marque mais aussi symbole de la ville de Milan. Enfin, l’aérodynamisme a été particulièrement travaillé sur le Junior, avec ses poignées de portes intégrées à la carrosserie. Cependant, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas encore été révélé pour le moment.

Habitacle : un poste de conduite sportif et moderne

Il est maintenant temps de nous installer à bord de cet Alfa Romeo Junior, qui profite d’un intérieur intégralement retravaillé par rapport aux autres modèles de la marque. Cela passe notamment par une présentation revue en profondeur, qui ne manque pas de sportivité dans l’ensemble.

Le dessin de la planche de bord est selon nous très réussi, étant à la fois moderne mais pas trop épuré comme pourrait l’être une Tesla Model Y par exemple. Même s’il manque selon nous d’originalité. On apprécie également le petit clin d’œil à l’histoire de la marque avec les aérateurs qui se parent également de son logo.

Globalement, la présentation est sobre et agréable à regarder, tandis que la qualité perçue est plutôt bonne dans son ensemble. On note tout de même la présence de nombreux plastiques durs, mais rien de bien choquant par rapport à la concurrence, surtout quand on connaît le prix du véhicule.

Les ajustements sont satisfaisants, et le volant de taille moyenne est agréable à prendre en mains, même si nous devrions mieux l’apprécier lors d’un prochain essai. On apprécie également l’ergonomie globale du poste de conduite, puisque le constructeur a conservé de nombreuses commandes physiques.

C’est notamment le cas de la climatisation et des aides à la conduite, ce qui facilite grandement la prise en mains de la voiture, même pour les non-initiés. On note également que la commande de la boîte de vitesse prend la forme d’un petit bouton à tirer sur la console centrale, permettant de gagner de la place par rapport à un levier classique.

En ce qui concerne les sièges fournis par Sabelt dans sa version la plus sportive, ces derniers sont plutôt confortables, et ils offrent un bon maintien latéral. À noter que celui du conducteur profite d’un réglage électrique et que les deux à l’avant sont chauffants et massants. Les passagers peuvent également bénéficier d’un éclairage d’ambiance avec un choix de huit couleurs.

Profitant d’un empattement de 2,56 mètres, ce qui est dans la moyenne du segment sans être le plus grand, l’Alfa Romeo Junior accueille ses passagers de manière tout à fait correcte. Cependant, les plus grands gabarits pourront tout de même se sentir un peu à l’étroit, notamment au niveau de l’espace aux genoux, tandis que l’assise de la banquette est assez courte.

Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 400 litres et il faut savoir que la banquette arrière se rabat en 2/3-1/3 pour loger des bagages plus volumineux. Enfin, un petit frunk sous le capot est également disponible avec un bac optionnel, permettant de ranger les câbles de recharge.

Infodivertissement : moderne et complet

Intéressons-nous maintenant un peu plus en détail aux technologies embarquées à bord de ce nouvel Alfa Romeo Junior, qui hérite évidemment du savoir-faire du groupe Stellantis dans le domaine. Le SUV électrique embarque sur sa planche de bord un grand écran tactile de 10,25 pouces, évidemment partagé avec d’autres modèles de l’entreprise franco-italienne. Ce dernier est très lisible et surtout possède des graphismes modernes. Sans parler du fait qu’il offre une très bonne réactivité et se montre facile à prendre en mains, même après seulement quelques minutes.

Ce dernier est complété par quelques boutons physiques juste au-dessus, notamment pour retourner à l’accueil. Bonne nouvelle, celui-ci est également équipé d’un planificateur d’itinéraire embarqué, contrairement à d’autres modèles du groupe dont la Peugeot e-308, entre autres, qui nécessite une application pour smartphone.

Autre fonctionnalité intéressante, l’arrivée de l’intelligence artificielle grâce à ChatGPT, qui permet de répondre à tous les besoins du conducteur qui a seulement à prononcer la phrase « Hey Alfa ».

Enfin, le système d’info-divertissement du SUV est également compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Bien sûr, il est supporte également Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On retrouve juste en dessous de la dalle numérique les commandes de la climatisation et du chauffage, tandis que le poste de conduite se montre globalement très ergonomique.

Le conducteur peut quant à lui profiter d’un grand combiné numérique « cannocchiale » de 10,25 pouces également, inspiré des compteurs traditionnels de la marque et offrant une belle lisibilité.

Dans l’ensemble ce poste de conduite est fonctionnel et bien pensé, puisqu’il se dote également de prises USB-A et USB-C, de même qu’un chargeur pour smartphone à induction. Enfin, le SUV électrique est également compatible avec l’application pour smartphone eRoutes, qui permet d’accéder à toutes les stations de recharge les plus proches de la voiture mais également de consulter les informations sur la météo par exemple. Cette dernière n’est cependant pas encore disponible, mais cela ne devrait plus trop tarder.

Motorisation, autonomie et recharge

Comme la Fiat 600e et la Jeep Avenger, le nouvel Alfa Romeo Junior se décline également avec une motorisation hybride, mais c’est surtout la version électrique qui nous intéresse le plus ici. Mais à vrai dire, il n’y en a en fait pas qu’une mais bien deux au sein de la gamme du SUV italien. La première affiche une puissance de 156 chevaux pour un couple très probablement affiché à 260 Nm, une configuration que l’on connaît déjà bien puisqu’on la retrouve sur la plupart des modèles du groupe Stellantis reposant sur la plateforme e-CMP.

Mais une seconde variante plus sportive baptisée Veloce sera également proposée, délivrant alors un total de 240 chevaux, tout comme l’Abarth 600e déjà annoncée depuis plusieurs mois avec un couple de 345 Nm, permettant de propulser l’auto de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes avec une vitesse maximale de 200 km/h.

On sait également que cette déclinaison a fait l’objet d’un travail particulier de la part des ingénieurs de la marque, qui lui ont notamment offert une garde au sol rabaissée de 15 millimètres, un différentiel Torsen ainsi qu’un système de freinage amélioré.

Le SUV profite également de jantes de 20 pouces exclusives, de barres anti-roulis pour améliorer le comportement dans les courbes, ainsi que de pneus hautes performances. Il embarque une seule et unique batterie, qui affiche une capacité de 54 kWh bruts et optant pour la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui offre plus grande densité que le LFP (lithium – fer – phosphate), malgré un prix plus élevé.

L’Alfa Romeo Junior revendique une autonomie annoncée à 410 kilomètres selon le cycle WLTP.

La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en moins de 30 minutes, à une puissance de 100 kW en courant continu. En courant alternatif, le SUV est livré de série avec un chargeur de 7,4 kW mais la version Veloce va quant à elle jusqu’à 11 kW. La dotation technologique est quant à elle généreuse, puisqu’elle inclut notamment la conduite autonome de niveau 2, la détection des angles morts ainsi que les radars à 360 degrés et la caméra de recul.

Prix et disponibilité

Le nouvel Alfa Romeo Junior est d’ores et déjà disponible à la commande depuis le mois d’avril, avec un prix affiché à partir de 35 500 euros dans sa version d’entrée de gamme, équipée du moteur de 156 chevaux et avec la batterie de 54 kW que l’on retrouve sur toutes les finitions.

À noter que le SUV électrique est également proposé dans une variante de lancement baptisée Speciale, à partir de 40 500 euros. Cette dernière inclut notamment les feux à LED, des jantes de 18 pouces et des éléments spécifiques noirs, de même que la sellerie bi-matière Spiga.

De nombreuses aides à la conduite sont également livrées de série sur cette version, comme la conduite semi-autonome ou encore la caméra de recul. La version la plus haut de gamme de ce nouveau venu dans le catalogue, la Veloce affiche quant à elle un ticket d’entrée à partir de 46 900 euros. Un tarif qui permet au SUV de rester éligible au bonus écologique de 4 000 euros, quelle que soit la finition choisie. À noter également que ce dernier est disponible en LOA, avec une offre plutôt intéressante pour la version de lancement Speciale.

Cette dernière est accessible moyennant un loyer de 250 euros par mois avec une offre qui inclut une extension de garantie, une carte de charge RFID pour les bornes publiques du réseau Free2Move ainsi que l’installation d’une wallbox à domicile. Plusieurs packs d’équipement peuvent également être ajoutés, avec un Pack Sport et un Pack Techno incluant notamment les feux matriciels ou la vision à 360 degrés.

Fabriqué dans l’usine de Tychy, en Pologne, le SUV électrique devrait également chasser sur les terres de la Renault Mégane E-Tech, de la Volkswagen ID.4 et du Hyundai Kona électrique, entre autres. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour le mois de septembre en France.