Voici l’Abarth 600e, une Fiat électrique compacte et ultra performante

Après la Fiat 600e électrique, voici sa déclinaison ultra-performante : l'Abarth 600e. Il s'agit de la grande sœur de l'Abarth 500e. Stellantis dévoile une première photo officielle ainsi que quelques caractéristiques techniques intéressantes.

On connaissait déjà l’Abarth 500e, une « petite » voiture électrique ultra-performante, basée sur la Fiat 500e électrique. On connaissait aussi la Fiat 600e, une version plus grande que la Fiat 500 électrique. Cousine des Jeep Avenger et Peugeot e-2008. Stellantis, dévoile, par le biais d’un communiqué de presse, l’Abarth 600e, la version très performante de la Fiat 600 électrique.

Look sportif

En termes de design, il faudra se contenter d’une seule photo. Celle-ci permet toutefois de se rendre compte qu’Abarth n’a pas fait les choses à moitié, avec un kit carrosserie sur mesure et agressif. Le pare-choc avant reste similaire à la version « civilisée » mais le spoiler est modifié pour ressembler à celui d’une voiture de course.

À l’arrière, on aperçoit un aileron (spoiler), que Stellantis décrit comme un « aileron arrière aérodynamique conçu pour maximiser les performances« . Les énormes jantes de 20 pouces sont « conçues pour accueillir un système de freinage spécifique redimensionné« .

Un moteur performant

Sous le capot, on retrouve une motorisation boostée, avec un moteur délivrant une puissance de 240 ch (176 kW). À comparer avec les 156 ch de la Fiat 600 électrique. Notons au passage qu’il s’agit du moteur le plus puissant jamais proposé par Abarth.

Pour améliorer la tenue de route, la voiture sera dotée d’un « différentiel mécanique à glissement limité garantissant une excellente stabilité de conduite, une meilleure maniabilité et une meilleure traction« .

Abarth nous prévient que la voiture sera bientôt entièrement dévoilée « à l’occasion du tournage de son nouveau spot publicitaire à Milan, en Italie« . On devrait alors découvrir son design plus en détail, et pourquoi pas sa fiche technique compète ainsi que son prix et sa date de commercialisation.

On imagine que comme sa petite sœur, elle sera dotée de haut-parleurs permettant de simuler le bruit d’un moteur thermique sportif, aussi bien dans l’habitacle qu’à l’extérieur de la voiture.